Người dân dè dặt sắm Tết, siêu thị dồn dập giảm giá

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cao điểm nhưng không khí mua sắm vẫn khá trầm lắng. Sức mua tăng chậm, người dân có xu hướng cân nhắc chi tiêu nhiều hơn so với các năm trước, buộc doanh nghiệp bán lẻ và siêu thị đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Sức mua tăng chậm, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu

Ghi nhận tại nhiều hệ thống siêu thị lớn cho thấy hàng hóa Tết được bày trí phong phú, bắt mắt ngay khu vực lối vào nhằm thu hút khách. Các chương trình giảm giá, ưu đãi liên tục được tung ra để thúc đẩy doanh số. Tuy nhiên, sức mua hiện vẫn chưa sôi động như kỳ vọng.

Không chỉ hạn chế chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu, nhiều người tiêu dùng còn dè dặt hơn cả với nhóm hàng tiêu dùng hằng ngày. Chị Thu Hương (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết năm nay gia đình loại rượu khỏi giỏ quà Tết, thay bằng bánh mứt nội địa để tiết kiệm chi phí.

Theo chị, tiêu chí mua sắm hiện nay là hạn chế hình thức, ưu tiên sản phẩm chất lượng và giá hợp lý. Đồng thời, chị cũng nhận thấy giá nhiều mặt hàng tăng nhẹ so với năm trước nên chủ động săn khuyến mãi, tích điểm và tận dụng ưu đãi từ nhà bán lẻ.

Các siêu thị đẩy mạnh các chương trình khuyến mại kích cầu mua sắm Tết (Ảnh: Huỳnh Anh).

Tương tự, anh Hoàng Nam (phường Đống Đa, Hà Nội) cho hay xu hướng lựa chọn quà biếu năm nay thiên về sản phẩm tốt cho sức khỏe thay vì phô trương hình thức. Gia đình anh ưu tiên các loại trái cây nhập khẩu như táo Nhật, nho mẫu đơn, dâu tây Hàn Quốc hay cherry Mỹ - những mặt hàng đang được nhiều siêu thị giảm giá nên mức chi tiêu vẫn trong tầm kiểm soát.

Theo nhân viên một cửa hàng WinMart tại Hà Nội, những năm trước lượng khách đã tăng mạnh từ đầu tháng Chạp, song năm nay sức mua tăng chậm và chỉ thực sự sôi động trong vài ngày gần đây. Người tiêu dùng thường tập trung mua sắm vào các thời điểm siêu thị tung ưu đãi lớn để tối ưu chi phí.

Ở các chợ truyền thống, không khí mua bán cũng khá ảm đạm, lượng khách thưa thớt khiến tiểu thương dè dặt nhập hàng. Nhiều người bán kỳ vọng sức mua sẽ cải thiện từ ngày 23 tháng Chạp - dịp cúng ông Công ông Táo, vốn được xem là mốc khởi động cao điểm mua sắm Tết.

Doanh nghiệp bán lẻ tăng ưu đãi để kích cầu

Trước diễn biến sức mua tăng chậm và tâm lý chi tiêu thận trọng, các hệ thống bán lẻ đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung bình ổn giá và mở rộng chương trình khuyến mãi. Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình bán thịt lợn tươi không lợi nhuận từ ngày 29/1 đến 12/2 (tức đến 25 Tết), áp dụng cho nhiều sản phẩm như ba chỉ, bắp giò, thịt vai, thịt đùi và cốt lết.

Ngoài giảm giá, nhiều siêu thị còn tổ chức minigame, hoạt động trải nghiệm và ưu đãi đi kèm để tăng tương tác với khách hàng trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Các chương trình tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng nhanh, với mức giá thấp hơn so với niêm yết khi đáp ứng điều kiện mua sắm nhất định.

Ghi nhận ngày 6/2 tại các siêu thị lớn như GO! Thăng Long (Hà Nội) cho thấy lượng khách khá đông cả ban ngày lẫn buổi tối, trong khi các siêu thị quy mô nhỏ vẫn thưa khách. Người tiêu dùng chủ yếu tập trung tại các quầy bánh kẹo, hàng khô và giỏ quà Tết - những nhóm hàng đang được giảm giá phổ biến 20-40%.

Để chuẩn bị cho Tết 2026, hệ thống WinMart cho biết đã tăng dự trữ hàng hóa khoảng 25% so với ngày thường nhằm đáp ứng mức tăng sức mua dự kiến 20-25% trong giai đoạn cao điểm. Các nhóm hàng chủ lực gồm bánh kẹo, đồ uống, hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn gia đình; riêng nhóm hàng khô như gạo, dầu ăn được bổ sung sản lượng, trong đó gạo tăng khoảng 20% để bảo đảm nguồn cung ổn định.

Lượng khách tập trung chủ yếu ở các siêu thị lớn, hàng hóa đa dạng (Ảnh: Minh Huyền).

Đại diện WinMart nhận định sức mua Tết năm nay vẫn tăng nhưng hành vi tiêu dùng trở nên thận trọng hơn, người dân ưu tiên sản phẩm chất lượng ổn định, thương hiệu quen thuộc và mức giá hợp lý. Trước xu hướng này, doanh nghiệp đã điều chỉnh cơ cấu hàng hóa theo hướng tập trung vào nhóm thiết yếu, hàng tiêu dùng nhanh và sản phẩm phục vụ Tết truyền thống.

Theo đó, nhóm bánh kẹo và đồ uống được mở rộng chủng loại, mức giá và thiết kế dưới dạng giỏ quà, hộp quà phù hợp nhu cầu biếu tặng và tiêu dùng gia đình. Các sản phẩm đồ uống đóng lốc, đóng thùng cũng được ưu tiên để đáp ứng nhu cầu dự trữ và tiếp khách trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bán lẻ cho biết đã phối hợp với nhà cung cấp nhằm giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị. Nhiều chương trình khuyến mãi kéo dài từ đầu tháng 1 đến hết tháng 2 với mức giảm áp dụng cho hàng nghìn sản phẩm, qua đó hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm chi phí trong bối cảnh chi tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.