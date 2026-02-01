Arsenal thắng đậm Sunderland, tăng khoảng cách với Man City lên 9 điểm

Arsenal nới rộng khoảng cách dẫn đầu Ngoại hạng Anh lên 9 điểm sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Sunderland vào tối 7/2 trên sân Emirates, đồng thời thiết lập kỷ lục mới với 44 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà trước các đội bóng mới thăng hạng.

Dù HLV Mikel Arteta mong muốn một bầu không khí sôi động hơn, những phút đầu trận đấu lại chứng kiến Sunderland nhập cuộc đầy tự tin. "Mèo đen" suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số trong vòng 10 phút khi thủ môn David Raya không bắt dính quả đá phạt của Trai Hume, nhưng Kai Havertz đã kịp thời cản phá cú dứt điểm của Brian Brobbey.

Sunderland khởi đầu mạnh mẽ trên sân của Arsenal (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà dần kiểm soát thế trận, nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Sunderland. Phải đến khi Declan Rice sút chệch cột dọc trong gang tấc và Martin Zubimendi tung cú sút sấm sét chạm cột dọc gần đi vào lưới, thế bế tắc mới được phá vỡ ở phút 42. Bàn mở tỷ số ở hai trận liên tiếp của tiền vệ người Tây Ban Nha đã thổi luồng sinh khí mới vào trận đấu, với việc Gabriel Jesus bị từ chối một quả phạt đền vì lỗi việt vị và Havertz cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành.

Sunderland đã chơi khá thoải mái trong phần lớn hiệp một, nhưng việc bị dẫn trước đội có thành tích hiệp hai tốt nhất giải đấu khiến họ phải đối mặt với thử thách cực lớn sau giờ nghỉ. Chemsdine Talbi nỗ lực khởi đầu cuộc lội ngược dòng bằng cú sút sệt buộc Raya phải trổ tài cứu thua, nhưng đó chỉ là tia hy vọng le lói.

Cách biệt được nhân đôi ngay sau mốc một giờ thi đấu khi Viktor Gyokeres, chỉ trong vòng năm phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, đã dứt điểm tung lưới dù mất thăng bằng sau đường chuyền của Havertz.

Gyokeres ăn mừng sau khi giúp Arsenal nhân đôi cách biệt (Ảnh: Getty).

Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Thụy Điển ghi bàn ở hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp. Anh khép lại chuỗi 14 trận đối đầu trực tiếp bất bại liên tiếp của Arsenal bằng thêm một bàn thắng ở thời gian bù giờ, hoàn tất pha phản công mẫu mực nhờ tốc độ và đường chuyền của Gabriel Martinelli.

Đội khách của HLV Regis Le Bris phải nhận thất bại thứ ba trong 10 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, qua đó kéo dài quãng thời gian chờ đợi một chiến thắng sân khách tại Arsenal kể từ năm 1983. Trong khi đó, "Pháo thủ" tiến ngày càng gần hơn tới chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 2004.