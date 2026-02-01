Người dân kỳ vọng gì ở 5 tuyến phố cảnh quan Hà Nội?

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước, trong đó có đề xuất thí điểm thiết kế tuyến phố cảnh quan tại các tuyến phố trung tâm.

Dự kiến thành phố thiết kế tuyến phố cảnh quan bằng việc bổ sung cây xanh, thảm cỏ tại tuyến đường Thanh Niên - Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ - Tràng Thi - Tràng Tiền.

Trong ảnh là tuyến phố Hoàng Diệu - nơi có nhiều công trình công cộng, trụ sở cơ quan và di tích lịch sử, vỉa hè 4,5-6m, có nhiều cây lâu năm, cây cổ thụ gắn với giá trị văn hóa, lịch sử của thủ đô.

Để tạo cảnh quan cho tuyến phố, cơ quan tham mưu của thành phố đề xuất tăng cường thảm cỏ tạo sự ngăn cách giữa giao thông cơ giới và lối đi bộ trên vỉa hè, phối kết đa tầng đa tán tại dải phân cách, chọn hoa có sắc tươi để tạo điểm nhấn kết hợp với cây có tán được tỉa cao trên 3,5m.

Ủng hộ đề xuất thí điểm các tuyến phố cảnh quan trung tâm Hà Nội, anh Hà Anh Tuấn (phường Hoàn Kiếm) mong muốn thành phố xây dựng thêm những tuyến phố hoa với các biểu tượng được trang trí bằng hoa, làm điểm check-in cho người dân và du khách.

Theo anh Tuấn, khu vực check-in không cần quá rộng, biểu tượng không cần quá lớn, chỉ cần vừa khung hình để có những bức ảnh đẹp, qua đó tăng sức hút du lịch.

Theo ý kiến người dân, điều quan trọng nhất ở các tuyến phố cảnh quan trung tâm Hà Nội là mặt đường cần được rửa và hút bụi sạch sẽ như trong các mô phỏng. Hiện nay, công tác vệ sinh mới dừng ở việc thu gom rác, trong khi cát cặn và đất bẩn vẫn còn tồn tại. Khi đường phố sạch sẽ, cảnh quan đô thị tự khắc sẽ trở nên đẹp hơn.

Theo người dân, khi thiết kế, thành phố cần ưu tiên giữ gìn vệ sinh môi trường trước, bởi việc bảo đảm sạch sẽ ít tốn kém hơn so với đầu tư xanh và đẹp. Việc phát triển mảng xanh đến từng hộ dân, chăm sóc cây cảnh, trồng hoa hay thu gom rác thải cũng được xem là những lĩnh vực có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị.

Trong ảnh, một hộ dân đã tận dụng gốc cây cổ thụ để trồng hoa, tạo cảnh quan trước cửa nhà.

Đặc biệt, người dân hi vọng khi quy hoạch, thành phố sẽ không chặt hạ các cây cổ thụ để trồng cây mới. Tại khu phố cổ hiện vẫn còn một số tuyến phố có hàng cây xanh lâu năm, nhiều cây nghiêng tán ra mặt đường.

Theo ý kiến người dân, những cây cong, tán không đều có thể được thay thế bằng các loại cây có thân thẳng, tán cân đối để bảo đảm mỹ quan đô thị. Đồng thời, thành phố cần rà soát, kiểm tra các cây cổ thụ trên đường phố; trường hợp thân cây, cành cây không bảo đảm an toàn thì nên loại bỏ, thay thế bằng các loài cây phù hợp, an toàn cho người đi lại bên dưới.

Theo ý kiến người dân, không nên trồng các loại hoa có vòng đời ngắn vì phải thường xuyên thay thế, gây tốn kém chi phí. Trong ảnh, công nhân thay thế chậu hoa trên phố Hoàng Diệu, chiều 7/2.

Người dân ghi nhận việc Hà Nội thời gian gần đây bố trí thêm các bồn cây trên những tuyến vỉa hè rộng, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, theo ý kiến người dân, cách trồng hoa cần được điều chỉnh.

Đơn cử như tuyến phố Tràng Thi, các bồn cây mới được đánh giá là phù hợp, song việc trồng xen kẽ 4-5 loại hoa với nhiều màu sắc khiến gây rối mắt. Thay vào đó, theo người dân sống trên con phố này nên tập trung 1-2 loại hoa chủ đạo để tạo điểm nhấn và bảo đảm tính thẩm mỹ.

Một số ý kiến góp ý, việc trồng cây xanh, thiết kế cảnh quan và tiểu cảnh cần được nghiên cứu để tạo nên “vibe” đặc trưng theo từng mùa của Hà Nội, mang bản sắc riêng mà nơi khác không có, qua đó tạo ấn tượng mạnh và cảm xúc cho du khách khi ghé thăm.

Ủng hộ việc bổ sung cảnh quan, công viên và cây xanh, người dân kiến nghị thành phố cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.

Thực tế hiện nay vẫn còn khá nhiều hàng quán lấn chiếm hè phố để kinh doanh. Người dân kỳ vọng khi thí điểm các tuyến phố cảnh quan sẽ chấm dứt tình trạng này.

Một số ý kiến cho rằng, khi các tuyến phố cảnh quan được triển khai, cần có giải pháp quản lý phù hợp để hạn chế tình trạng cho thuê xe đồ chơi trẻ em hoạt động tràn lan tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào các ngày cuối tuần.