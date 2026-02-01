Hà Nội mưa, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 7/2 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa rải rác, nhiệt độ giảm 2-4 độ C.

Dự báo ngày 8/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày 8 đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Từ 8/2 Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đợt này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày 8/2 có mưa, mưa rào; ngày 8-9/2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 7, phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Từ gần sáng 8/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc cấp 6, giật 7-8, biển động, sóng cao 3-5m.

Từ ngày 8/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Dự báo ngày 8/2, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ trung bình 13-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Thanh Hóa và Nghệ An nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, trung bình 16-19 độ C.

Đêm 8 và ngày 9/2, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 10- 13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ thấp nhất 12-15 độ C, trung bình 15-18 độ C.

Dự báo ngày 8/2, Hà Nội có mưa trời rét đậm (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ gần sáng 8/2 đến 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết ngày 8/2 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam đêm có mưa vài nơi, từ mai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.