Con gái Minh Thư "Gái nhảy" ở Mỹ, 17 tuổi được khen nhan sắc như hoa hậu

Gần đây, diễn viên Minh Thư thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh của con gái Bảo Ngọc. Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 17 tuổi, con gái Minh Thư ngày càng ra dáng người lớn, trưởng thành và xinh đẹp.

Nhiều khán giả khen Bảo Ngọc thừa hưởng nét đẹp của mẹ với đôi mắt to, sống mũi cao. Một số người hâm mộ còn nói vui con gái diễn viên Minh Thư sở hữu nhan sắc "như hoa hậu".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Minh Thư cho biết, chị vui khi đón nhận những lời khen dành cho bé Bảo Ngọc.

Hồi đầu tháng 1, người đẹp Gái nhảy vừa đưa con gái về Việt Nam thăm bên nội. Hiện tại, chị háo hức sửa soạn đón Tết với nhiều dự định trang trí nhà cửa, đi chơi cùng gia đình và con gái.

Con gái Minh Thư sinh năm 2009, tên thân mật là Sữa. Sau đổ vỡ hôn nhân, Minh Thư làm mẹ đơn thân nuôi bé Bảo Ngọc. Năm 2014, Minh Thư đưa con gái lúc đó 4 tuổi sang Mỹ định cư.

Minh Thư từng chia sẻ, con gái chính là động lực giúp chị vượt qua mọi khó khăn khi mới đặt chân đến đất khách. Ở nước ngoài, chị vừa đi học tiếng Anh, vừa đi hát, lo kinh tế và chăm sóc con.

Sau 12 năm tại Mỹ, cuộc sống của Minh Thư và bé Bảo Ngọc hiện ổn định, bình yên. Minh Thư hé lộ, năm nay con gái chị cao hơn 1,65m. Cô bé có vóc dáng mảnh mai, ngoại hình nữ tính, theo đuổi gu ăn mặc năng động đúng lứa tuổi.

Trong mắt nữ diễn viên, con gái chị ngoan ngoãn, tự lập, luôn tình cảm, quan tâm đến mẹ. Nhờ con gái chín chắn, hiểu chuyện nên Minh Thư yên tâm mỗi lần đi diễn xa nhà.

"Mỗi lần thấy mẹ bận rộn, 4h sáng đã dậy ra sân bay để đi show ở xa, bé đều hỏi mẹ diễn ở tiểu bang nào, có muốn có bé đi cùng không. Bé thấy mẹ đi làm một mình cực nhọc nhưng cũng hiểu rằng đây là đam mê của mẹ, nên vẫn thường động viên và có những hành động quan tâm để thể hiện tình cảm", Minh Thư kể.

Con gái Minh Thư chăm chỉ, có thành tích học tập tốt. Từ nhỏ, cô bé cũng được mẹ tạo điều kiện học đánh đàn, hát, song bé không có đam mê theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bảo Ngọc không thành thạo viết tiếng Việt nhưng giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ tương đối tốt. Ở độ tuổi học trung học, cô bé không cần mẹ đưa đón nhưng vẫn luôn được gia đình sát sao quan tâm.

Hằng ngày Minh Thư luôn tâm sự, học cách làm bạn để hiểu con gái. "Tôi thường hỏi han hôm nay con học trên trường ra sao, các bạn của con thế nào. Bé thường dẫn nhóm bạn về nhà chơi, còn tôi cũng nhờ con tư vấn phong cách thời trang. Mọi thứ bé đều chia sẻ cùng mẹ như bạn thân", nữ diễn viên nói thêm.

Khi rảnh rỗi, hai mẹ con Minh Thư làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, đi ăn nhà hàng, đi du lịch. Nhiều khán giả nhận xét Minh Thư và con như "hai chị em gái".

Mặc dù bé Bảo Ngọc lớn lên, học tập trong môi trường nước ngoài với nhiều văn hóa khác biệt, song cô bé vẫn được mẹ uốn nắn những nề nếp truyền thống của người Việt Nam.

"Ở Mỹ, khi trẻ em đến tuổi trưởng thành, các bé sẽ muốn tự lập, tách khỏi gia đình, nhưng con gái tôi rất ngoan, đi đâu cũng xin phép mẹ, vâng lời mẹ. Kể cả lúc tôi xa nhà, về Việt Nam lo công việc, bé vẫn khiến tôi yên tâm, luôn ở nhà cùng bà ngoại.

Con tôi 17 tuổi nhưng vẫn còn vô tư. Khi tôi hỏi về chuyện bạn bè trên lớp, bé nói chỉ quý mến chứ chưa có bạn trai", Minh Thư cho hay.

Những năm qua, Bảo Ngọc vẫn giữ liên hệ thân thiết cùng gia đình bên nội. Hằng năm, vào kỳ nghỉ hè hoặc dịp Giáng sinh, Minh Thư thường đưa con gái về Việt Nam để gặp bố.

Bảo Ngọc cũng có tư tưởng thoải mái, cổ vũ mẹ có hạnh phúc mới. Tuy nhiên, Minh Thư nói chị chỉ muốn tập trung cho công việc và chăm sóc con.

Minh Thư sinh năm 1976 tại TPHCM, từng đoạt giải Nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh tại Văn Thánh với tiểu phẩm kết hợp múa Tiếng chày trên sóc Bombo. Năm 2002, Minh Thư nổi tiếng nhờ vai Hạnh trong phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng với hình ảnh bốc lửa. Sau đó, chị góp mặt trong nhiều bộ phim khác như: Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Hương phù sa, Hướng nghiệp, Anh em nhà bác sĩ... Năm 2009, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Minh Thư bất ngờ "lên xe hoa" cùng chồng doanh nhân. Hôn nhân của nữ diễn viên đổ vỡ năm 2011. Sau đó, chị và con gái sang Mỹ định cư.

