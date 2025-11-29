Đêm nhạc SOOBIN: Khán giả từ Nhật Bản bay về, chi 2 triệu đồng làm tóc

Chiều 29/11, hàng nghìn khán giả đổ về khu vực tổ chức concert (buổi hòa nhạc) All-Rounder của ca sĩ SOOBIN tại TPHCM. Dù thời tiết nắng gắt, người hâm mộ vẫn lên đồ chỉn chu, trang điểm kỹ lưỡng và xếp hàng từ sớm để chờ giờ mở cửa.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 14h cho thấy khu vực ngoài cổng đã đông kín. Khán giả đội mũ rộng vành, mang ô, khăn trùm đầu để tránh nắng trong lúc di chuyển và làm thủ tục check-in. Bên trong, ban tổ chức bố trí nhiều hoạt động tương tác như minigame, các khu chụp ảnh và trò chơi âm nhạc tạo không khí sôi động.

Một điểm nhấn thu hút người tham dự là khu vực mô phỏng ý tưởng "lễ thành hôn" với cổng hoa cưới và đàn piano trang trí. Nhiều người diện trang phục lộng lẫy, đội voan cài tóc cô dâu để chụp ảnh kỷ niệm.

Giữa dòng người, khán giả Trang Đào (SN 1999, Hà Nội) gây chú ý với mái tóc tết cá tính. Cô cho biết đã làm tóc suốt hơn 4 tiếng và bay vào TPHCM từ tối 28/11.

"Ngay khi SOOBIN thông báo đêm diễn thứ 3, tôi đã lên ý tưởng kiểu tóc này vì lấy cảm hứng từ anh Kiên Ứng. Tổng chi phí làm tóc lần này khoảng 2 triệu đồng", Trang Đào cho hay.

Đông Đông và bạn đồng hành cho biết đã chuẩn bị ý tưởng trang phục từ một tháng trước. Cả hai tự trang điểm, phối đồ lấy cảm hứng từ các ca khúc của SOOBIN.

Trong khi đó, Thành Đạt (SN 1999) xuất hiện với phong cách ông đồ, gợi nhớ hình tượng của SOOBIN trong MV Mục hạ vô nhân. Anh cho biết không đi một mình, mà có bà xã, chị gái và vài người bạn thân đi cùng.

Thành Đạt và vợ đều là khán giả lâu năm của SOOBIN, nên đêm nhạc lần này như một dịp đặc biệt, vừa để nghe nhạc vừa để tận hưởng một buổi tối ý nghĩa cùng người thân.

Lê Diệp Tiểu Hân (SN 2000) chuẩn bị mũ rộng vành để tránh nắng và thuê trang điểm từ sớm. "Trời nóng nên tôi lo lớp make-up (trang điểm - PV) bị trôi nên phải giữ mặt khô và hạn chế đổ dầu", Hân nói.

Bên cạnh đông đảo khán giả địa phương, nhiều fan còn bay từ nước ngoài về Việt Nam. Thanh Huyền (SN 1996) và Thanh Nhàn (SN 1993) chia sẻ họ bay từ Nhật Bản về chỉ để gặp thần tượng. Xuất hiện tại khu vực check-in, Thanh Huyền gây chú ý khi khoác trên mình bộ kimono (trang phục truyền thống của Nhật Bản), nổi bật giữa dòng người hâm mộ.

"Tôi làm việc ở Nhật Bản. Ngay khi SOOBIN công bố concert, tôi đặt vé về nước mà không do dự. Tôi thừa nhận chuyến đi khá vất vả, chi phí không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn xứng đáng với sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng", cô nói.

Thanh Huyền tiết lộ riêng tiền vé máy bay đã khoảng 7 triệu đồng. Trước đó, khi SOOBIN tổ chức concert ở Hà Nội, cô cũng từng bay về để tham dự. Lần trở về này đánh dấu lần thứ hai cô chi mạnh tay vì thần tượng.

Phạm Trần Mỹ Duyên (SN 2004, phường Long Trường, TPHCM) có mặt từ 7h sáng, diện áo dài để ủng hộ MV Mục hạ vô nhân. Cô đầu tư khoảng 400.000 đồng cho make-up và 300.000 đồng cho trang phục.

"Tôi và một số bạn khác chuẩn bị nhiều poster (áp phích quảng cáo - PV) kèm dòng chữ "SOOBIN ở đâu, KINGDOM ở đó" để phát cho mọi người", Duyên cho biết.

Khán giả Thanh Trúc cho biết mất 3 tiếng để trang điểm và chuẩn bị phục trang. "Tôi đặt make-up giá khoảng 1 triệu đồng, còn trang phục và giày khoảng 3 triệu đồng. Thời tiết nắng nóng khiến tôi khá lo lớp trang điểm bị ảnh hưởng".

Trước đêm diễn, SOOBIN và ê-kíp đã chính thức công bố danh sách khách mời của đêm All-Rounder, gồm: NSND Huỳnh Tú (bố ruột SOOBIN), Binz, Rhymastic, VSTRA và đội hình Tân binh thăng cấp. Ban tổ chức xác nhận toàn bộ vé đã được bán hết.

Ảnh: Bảo Quyên