Lâm Tâm Như gây sốt với vóc dáng thon gọn ở tuổi 50, hé lộ về hôn nhân

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như chia sẻ hình ảnh tập luyện pilates. Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vòng eo thon gọn và tinh thần rèn luyện bền bỉ của nữ diễn viên. Không ít bình luận cho rằng việc giữ gìn ngoại hình đòi hỏi sự kiên trì và lối sống khoa học.

Trước đó, Lâm Tâm Như thường xuyên đăng tải hình ảnh tập yoga, gym hay pilates nhằm lan tỏa năng lượng sống tích cực. Nhờ duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, cô vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung dù đã trải qua một lần sinh nở. Nhiều năm qua, nữ diễn viên được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Đài Loan.

Chia sẻ về bí quyết chăm sóc ngoại hình, Lâm Tâm Như cho biết tinh thần vui vẻ, được làm công việc mình yêu thích giúp cô giữ được sự tươi trẻ. Bên cạnh đó, người đẹp duy trì thói quen tập thể dục khoảng 5 ngày mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn uống khoa học.

Trong sinh hoạt hàng ngày, Lâm Tâm Như hạn chế tiêu thụ đường, tinh bột và chất đạm, ưu tiên các loại thực phẩm giàu rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin và hỗ trợ thải độc. Cô cũng đặc biệt chú trọng việc uống đủ nước. Với làn da, nữ diễn viên ưu tiên làm sạch và cấp ẩm, hạn chế trang điểm khi không làm việc, song luôn sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài.

Lâm Tâm Như bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau thành công của Hoàn Châu cách cách. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bộ phim như: Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt…

Sau khi kết hôn với nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa vào năm 2016, Lâm Tâm Như vẫn duy trì phong độ ổn định trong sự nghiệp. Cô thường xuyên góp mặt trong nhóm diễn viên Hoa ngữ hạng A và là gương mặt được nhiều nhãn hàng, sự kiện săn đón.

Theo QQ, Lâm Tâm Như thuộc nhóm nữ diễn viên truyền hình có mức cát-xê cao tại Trung Quốc, đồng thời là đại diện quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn trong các lĩnh vực mỹ phẩm, xe hơi và đồ gia dụng.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Lâm Tâm Như còn đầu tư kinh doanh và thành lập công ty sản xuất phim, quản lý nghệ sĩ từ năm 2009. Một số dự án do cô sản xuất có thể kể đến như Khuynh thế hoàng phi, 16 mùa hè, Hoa đăng sơ thượng…

Từ năm 2013, Lâm Tâm Như đã được xếp vào hàng triệu phú của làng giải trí Hoa ngữ với tài sản ròng ước tính khoảng 40 triệu USD. Truyền thông Trung Quốc hiện cho biết con số này đã tăng lên gần 158 triệu USD.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau gần 10 năm kết hôn và nhiều lần đối mặt với tin đồn rạn nứt, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn gắn bó, đồng hành cùng nhau.

Xuất hiện trong chương trình Tạm biệt người thương mùa 5, nữ diễn viên hiếm hoi chia sẻ về cuộc hôn nhân kín tiếng. Cô cho biết tham gia chương trình chủ yếu để quan sát và chiêm nghiệm những vấn đề của các cặp đôi, từ đó nhìn lại cuộc sống vợ chồng của chính mình.

Lâm Tâm Như thừa nhận vợ chồng cô cũng có lúc bất đồng nhưng luôn cố gắng kiềm chế, đặc biệt không để con gái chứng kiến những khoảnh khắc căng thẳng. “Thông thường, chúng tôi đợi con ngủ rồi mới nói chuyện”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ngoài ra, cô cho biết bản thân và chồng quản lý tài chính độc lập. Theo Lâm Tâm Như, người có khả năng quán xuyến tốt đời sống gia đình sẽ chủ động đảm nhận việc chi tiêu.

Trong chương trình, Lâm Tâm Như thẳng thắn chia sẻ quan điểm chi tiêu trong hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết bản thân thuộc “kiểu người tiêu xài vụn vặt”, đặc biệt yêu thích mua sắm trực tuyến. “Thấy món gì hay là tôi bấm mua liền tay”, cô nói.

Nữ diễn viên thừa nhận dù chỉ mua những món đồ nhỏ, giá không cao nhưng khi cộng dồn lại, số tiền chi tiêu cũng không hề ít. Thậm chí, để tiết kiệm phí vận chuyển, nữ diễn viên đôi khi còn mua thêm hàng cho đủ điều kiện miễn phí giao hàng.

Khi được hỏi về ông xã, Lâm Tâm Như miêu tả Hoắc Kiến Hoa là người sống tiết kiệm và giản dị đến bất ngờ. “Anh ấy dùng một chiếc điện thoại đã hơn 5-6 năm, màn hình nứt rồi mà vẫn nói không cần đổi, còn dùng được thì cứ dùng”, nữ diễn viên tiết lộ.

Tuy nhiên, dù tiết kiệm với bản thân, Hoắc Kiến Hoa lại rất rộng rãi với gia đình, đặc biệt là con gái. Lâm Tâm Như cho biết: “Con muốn món gì mới, anh ấy sẽ mua ngay, không hề do dự”.

Ảnh: Sohu/Weibo