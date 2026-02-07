Những vai diễn mẹ chồng khó tính gây ám ảnh trên màn ảnh nhỏ Việt

Những câu thoại đáng nhớ của bà Phương trong phim "Sống chung với mẹ chồng" (Video: VTV).

Hình ảnh mẹ chồng khó tính, xét nét, đôi khi khiến con dâu “nghẹt thở” đã trở thành đề tài quen thuộc và gây tranh luận trong nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam.

Dư luận từng dành nhiều sự chú ý cho những nhân vật mẹ chồng với cá tính mạnh, nhiều lúc “hành” con dâu đến mức gây ám ảnh cho người xem, phản ánh những xung đột gia đình gần gũi với đời sống.

Một trong những vai diễn kinh điển và để lại ấn tượng sâu sắc nhất là bà Phương trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng (2017). Đảm nhận bởi NSND Lan Hương, nhân vật này được khán giả ghi nhớ với thái độ xét nét, khó tính và những mâu thuẫn kéo dài trong quan hệ mẹ chồng - nàng dâu dưới cùng một mái nhà.

Bà Phương phim "Sống chung với mẹ chồng" xông vào phòng ngủ của con trai và con dâu (Ảnh: VTV).

Vai bà Phương từng khiến dư luận bàn tán sôi nổi khi phim phát sóng, bởi tính cách mạnh mẽ và nhiều tình huống “đối đầu” với con dâu được khắc hoạ rõ nét.

Vai diễn này có câu thoại mà cho tới bây giờ vẫn thường được khán giả nhắc tới: "Mẹ nói cho con biết, vợ thì cũng chỉ là một đứa con gái xa lạ ở đằng nhà khác đến đây thôi. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi".

Trong phim, phân cảnh gây ấn tượng bậc nhất là bà Phương bất ngờ xông vào phòng tân hôn của con trai chỉ để... mắng con dâu vì dám ngồi lên người con trai mình. Sự can thiệp thô bạo này đã đặt nền móng cho mọi bi kịch về sau.

Bà Hiền do NSND Lan Hương thủ vai trong phim "Thương ngày nắng về" (Ảnh: VTV).

NSND Lan Hương không chỉ dừng lại ở một vai mẹ chồng khó tính. Trong Thương ngày nắng về, bà tiếp tục gây ức chế với vai bà Hiền - một bà mẹ chồng hướng ngoại, đồng bóng và tai quái, không ít lần khiến khán giả "nổi đóa" vì sự ích kỷ.

Bà Hiền cũng có một lời thoại kinh điển là: "Chị làm vợ kiểu gì mà để chồng đi rửa bát, quét nhà, còn mình thì ngồi chễm chệ như bà hoàng thế hả? Nhà tôi không có loại dâu lười chảy thây như thế".

Đây là một trong những vai diễn góp phần khẳng định hình ảnh người mẹ chồng có phần áp đặt và kiểm soát trong các mối quan hệ gia đình được khai thác triệt để trên màn ảnh nhỏ.

Bà Xuân cay nghiệt với con dâu trong phim "Hương vị tình thân" (Ảnh: VTV).

Trong bộ phim Hương vị tình thân, bà Xuân do NSƯT Quách Thu Phương thủ vai lại mang một màu sắc khác. Vì định kiến về xuất thân, bà Xuân thường xuyên có thái độ ngăn cản, soi mói đời sống của con dâu tên Nam. Những hành động của nhân vật này không ít lần đẩy mâu thuẫn gia đình lên đỉnh điểm, tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên các diễn đàn phim ảnh.

Bà Cúc - mẹ chồng mưu mô - trong phim "Vòng xoáy tình yêu" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, trong những thập niên trước, màn ảnh nhỏ Việt cũng từng ghi nhận các vai mẹ chồng để lại ấn tượng mạnh. Vai bà Cúc (NSƯT Thanh Vy) trong Vòng xoáy tình yêu cũng là một biểu tượng của sự cố chấp và soi mói, tạo nên những áp lực kinh khủng cho nàng dâu hiền lành.

Nhân vật này thường xuyên gây căng thẳng trong gia đình vì sự cố chấp, soi mói và những quyết định gây mâu thuẫn.

"Bà mẹ chồng ác nhất màn ảnh Việt" từng là danh xưng dành cho vai diễn của nghệ sĩ Tú Trinh trong phim “Người đẹp Tây Đô” (Ảnh: Chụp màn hình).

Những năm 1990, nghệ sĩ Tú Trinh trong Người đẹp Tây Đô từng khắc họa một bà mẹ chồng phản diện tàn nhẫn. Phân cảnh bà dùng chổi đánh đập con dâu Bạch Cúc (Việt Trinh) tàn tệ đã trở thành tình tiết kinh điển, gieo rắc nỗi ám ảnh cho người xem thời bấy giờ.

Những nhân vật mẹ chồng này không chỉ đơn thuần là nhân tố gây mâu thuẫn trong phim, mà còn đóng vai trò phản ánh những áp lực và xung đột trong đời sống gia đình đương đại, khiến người xem vừa căng thẳng, vừa cảm thấy gần gũi với các tình huống được diễn viên thể hiện.