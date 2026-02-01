Chelsea vùi dập Wolves, đua tranh quyết liệt với Man Utd

Cole Palmer lập hat-trick ngay trong hiệp một, giúp Chelsea dễ dàng đánh bại Wolves 3-1 trên sân khách, diễn ra vào tối 7/2, trong khuôn khổ vòng 25 Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-26. Chiến thắng này cũng đưa Liam Rosenior trở thành huấn luyện viên người Anh thứ hai toàn thắng cả 4 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Không khí tại Molineux vốn đã ảm đạm sau hai thất bại liên tiếp của Wolves, chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 3). Nỗi thất vọng của đội chủ nhà càng nhân lên chỉ sau 15 phút đầu tiên khi Joao Pedro bị Matt Doherty phạm lỗi không cần thiết trong vòng cấm. Palmer không bỏ lỡ cơ hội, mở tỷ số bằng cú sút phạt đền đánh lừa thủ môn Josa Sa.

Palmer ăn mừng sau khi ghi bàn thắng từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Đây là lần thứ 20 Wolves để thủng lưới trước ở mùa giải hiện tại, và đội chủ nhà suýt bị dẫn sâu hơn nếu thủ thành Sa không kịp thời cản phá cú rabona ngẫu hứng của Enzo Fernandez và pha dứt điểm cận cột của Malo Gusto.

Đội chủ nhà tiếp tục tự đẩy mình vào thế khó khi phải chịu thêm một quả phạt đền không đáng có, sau pha đẩy người của Yerson Mosquera với Pedro ngay sát rìa vòng cấm. Palmer một lần nữa bước lên thực hiện thành công cú đá phạt đền ở phút 35, đưa bóng đi thấp vào góc đối diện, đánh dấu trận ra sân thứ 100 cho Chelsea bằng bàn thắng thứ 50 của anh cho CLB.

Chưa dừng lại ở đó, Palmer hoàn tất cú hat-trick chỉ ba phút sau đó, dập tắt mọi hy vọng của Wolves ngay trong hiệp một bằng pha dứt điểm từ đường căng ngang của Marc Cucurella.

Wolves đã không ghi được bàn thắng nào trong hiệp hai ở 10 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, nhưng điều đó không ngăn cản tài năng trẻ Mateus Mane tung cú sút táo bạo đưa bóng dội cột ngay sau giờ nghỉ.

Ít phút sau, các cổ động viên chủ nhà cuối cùng cũng có dịp ăn mừng khi tân binh Adam Armstrong đánh đầu chuyền từ quả phạt góc để Tolu Arokodare khống chế gọn gàng rồi xoay người dứt điểm trong vòng 5m50, rút ngắn cách biệt. Dù khả năng lội ngược dòng vẫn khá mong manh, Wolves đã thi đấu cạnh tranh hơn rõ rệt khi hạn chế được sức tấn công của Chelsea trong hiệp hai.

Wolves cố gắng vùng lên trong hiệp hai nhưng không thật sự ấn tượng (Ảnh: Getty).

Hiệp đấu thứ hai diễn ra nhạt nhòa và trôi dần về hồi kết. Tình huống đáng chú ý cuối cùng là cựu cầu thủ được cổ động viên Wolves yêu mến Pedro Neto đánh đầu hụt rồi sút bóng trúng lưới bên hông khi trận đấu sắp kết thúc.

Chung cuộc, ba điểm xứng đáng giúp Chelsea tiếp tục bám sát Man Utd, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém vị trí cuối cùng dự Champions League đúng một điểm. Trong khi đó, Wolves đã phải nhận thất bại thứ 19 tại giải, vẫn chỉ có số điểm một chữ số và còn kém ba điểm so với kỷ lục thấp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của Derby County (11 điểm).