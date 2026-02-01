Điểm tuần: Hai kẻ cướp ngân hàng "sa lưới"

Số phận pháp lý của hai kẻ cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sau gần 3 tuần lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, hai kẻ cướp ngân hàng tại Vietcombank chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) ngày 19/1 đã chính thức "sa lưới". Hai đối tượng là Phạm Anh Tài (tức Tài "Đen", 36 tuổi) và Lê Văn Ân (33 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Ngãi).

Theo luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM), với hành vi Cướp tài sản cùng số tiền chiếm đoạt lên tới 1,8 tỷ đồng (theo thông tin xác minh ban đầu), các đối tượng có thể đối diện khung hình phạt cao nhất theo khoản 4, Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 là 18-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Riêng với Tài "Đen", cơ quan điều tra sẽ đồng thời làm rõ hành vi Giết người của nghi phạm xảy ra tại TP Kon Tum cũ (nay là phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) hồi năm 2018 để làm căn cứ xử lý theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Về thời hiệu giải quyết, trong trường hợp người phạm tội trốn truy nã, thời hiệu được tính từ thời điểm người phạm tội bị bắt. Bởi vậy, thời hiệu xử lý hình sự về tội Giết người là vẫn còn.

Ngoài ra, đối với những người che giấu hoặc không tố giác hành vi Cướp tài sản của hai đối tượng cũng như hành vi Giết người của Tài, cơ quan điều tra sẽ làm rõ dấu hiệu của tội Che giấu tội phạm (Điều 389) hoặc Không tố giác tội phạm (Điều 390) theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Hai đối tượng cướp ngân hàng (Ảnh: Công an Gia Lai).

Tài xế đánh chết người sau va chạm giao thông

Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Anh Nhật (43 tuổi, ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) về tội Giết người. Nhật là tài xế xe bán tải hành hung dã man ông N.V.H. (64 tuổi, ở TPHCM) sau va chạm giao thông vào trưa 30/1 khiến ông H. tử vong.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người không thể kìm nén cảm xúc và bày tỏ sự phẫn nộ tới tột cùng. "Côn đồ, hống hách, khốn nạn. Đề nghị xét xử theo khung hình phạt nghiêm khắc nhất", chị Phan Thị Bích thốt lên.

"Vừa côn đồ, độc ác, lại máu lạnh và hết sức vô đạo đức khi đánh chết một người đã lớn tuổi, khả năng phản kháng kém. Pháp luật không nên nhân đạo với những hành vi như thế này nhằm tránh sự việc tương tự có thể xảy ra. Xem clip mà tôi đau đớn vô cùng", anh Nguyễn Cảnh Tiên bộc lộ cảm xúc.

"Nạn nhân đã ngã, không có ý thức kháng cự nhưng vẫn bị tấn công vào vùng nguy hiểm nhất trên cơ thể. Cần xem xét yếu tố cố ý đoạt mạng người khác", anh Nguyễn Anh Kiệt kiến nghị.

Cú đá hạ gục nạn nhân của Nhật (Ảnh cắt từ clip).

Hành trình từ quán cà phê Times City tới trại giam của "tổng tài" rởm

Bốn tháng sau lùm xùm "tổng tài" rởm chỉ đạo đánh người tại khu đô thị Times City, hình ảnh Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, ở xã Ô Diên, Hà Nội) một lần nữa xuất hiện tràn ngập mạng xã hội. Trái với sự bóng bẩy, trưởng giả, kiêu căng, ngạo mạn của lần xuất hiện trước là sự phờ phạc, xác xơ và tiều tụy trong lần xuất hiện này của gã trai lần đầu vướng lao lý.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm ngày 30/1, Thiên bị tuyên phạt 24 tháng tù. Phán quyết của Tòa án gây ra nhiều ý kiến tranh luận khi Vũ là người trực tiếp đánh người nhưng chỉ lĩnh án 6 tháng tù, trong khi Thiên phải chịu mức án cao gấp nhiều lần (24 tháng tù).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, người xúi giục người khác gây rối trật tự công cộng có thể đối diện mức phạt 2-7 năm tù.

Theo Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp bị cáo có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 thì Tòa án có thể quyết định mức phạt dưới mức phạt thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Thậm chí, nếu người phạm tội bị tuyên phạt không quá 3 năm tù, có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, nhân thân tốt hay có nơi cư trú rõ ràng... còn có thể được xem xét cho hưởng án treo.

Trong Vụ án này, Thiên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ nào theo khoản 1 Điều 51 mà chỉ được áp dụng tình tiết theo khoản 2 Điều này do có bố đang bị bệnh, phải chạy thận trong bệnh viện. Do đó, Tòa án không có cơ sở để tuyên cho bị cáo mức phạt dưới 2 năm tù. Xét dưới góc độ pháp lý, phán quyết của Tòa án là hoàn toàn phù hợp quy định pháp luật.

Tổng tài "rởm" (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hơn 1.200 gốc hoa ly bị phá hoại ở Hà Nội

Sáng 30/1, gia đình anh Trần Ngọc Hưởng (ở xã Mê Linh, Hà Nội) phát hiện vườn hoa ly chuẩn bị xuất bán dịp Tết Nguyên đán bị kẻ xấu cắt ngọn, chặt bông, nhiều thân cây bị chém nham nhở, không còn khả năng thu hoạch. Theo gia đình, tổng chi phí đầu tư ban đầu là hơn 400 triệu đồng, doanh thu thiệt hại từ sự việc có thể lên tới khoảng 500-600 triệu đồng.

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là vụ việc có dấu hiệu của tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015. Do là tội danh mang tính định lượng, vấn đề mấu chốt để xem xét trách nhiệm hình sự sẽ là mức độ thiệt hại về tài sản trong vụ việc.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định, định giá mức độ thiệt hại về tài sản. Về nguyên tắc, giá trị tài sản sẽ được xác định tương đương giá thị trường, tức có thể ngang bằng khoản doanh thu ước tính từ số tài sản nêu trên. Từ kết quả giám định và định giá, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra.

Nếu giá trị tài sản thiệt hại ở mức từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt sẽ được áp dụng theo khoản 3 Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 là 5-10 năm tù. Nếu mức độ thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, chế tài xử lý có thể áp dụng là 10-20 năm tù.

Nhiều cành hoa ly bị chém gãy nham nhở trong vườn (Ảnh: Hải Nam).

Cảnh trái ngược ở nơi có và không camera AI "soi" lỗi lấn chiếm vỉa hè

Hơn nửa tháng qua, Công an Hà Nội đã mở rộng tính năng từ hệ thống camera AI để ghi nhận và phạt nguội các trường hợp vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bày bán hàng hóa, làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định, dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè.

Sau khi hệ thống camera AI được đưa vào giám sát và xử lý phạt nguội, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như Phố Huế ghi nhận những thay đổi rõ rệt. Vỉa hè thông thoáng hơn, hàng quán thu gọn sát mặt tiền, từng chiếc ghế nhựa cũng được đặt cẩn trọng, dè chừng dưới "mắt thần" công nghệ.

Tuy nhiên, tại những nơi chưa có hệ thống camera giám sát, tình trạng vi phạm trật tự đô thị lại tái diễn. Đơn cử như phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Thái Học, Cửa Nam hay Phan Bội Châu...

Tại nhiều khu vực, khi thấy lực lượng chức năng đi tuần tra, nhiều cửa hàng lập tức xua người dắt xe, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đang bày đặt tại những khu vực không được phép. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng tuần tra, mọi thứ lại trở về như cũ.