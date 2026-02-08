Chủ tịch xã được cấp sổ đỏ cho người dân

Chủ tịch xã có thể cấp sổ đỏ cho người dân

Điểm đột phá nhất của Nghị định 49 là quy định cụ thể về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ).

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã được giao thẩm quyền cấp hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, bao gồm cả việc xác định lại diện tích đất ở. Đây là quy định nhằm đưa thủ tục hành chính về gần dân nhất, giảm tải cho cấp trên.

Nghị định 49 của Chính phủ quy định rõ thẩm quyền cấp sổ đỏ (Ảnh minh họa: DT).

Đối với các trường hợp do cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định, việc cấp giấy chứng nhận sẽ do cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện. Các trường hợp còn lại sẽ do Văn phòng đăng ký đất đai đảm nhiệm việc cấp lần đầu hoặc đăng ký biến động.

Các cơ quan được trao quyền cấp giấy chứng nhận nêu trên đồng thời chịu trách nhiệm đính chính, thu hồi, hủy và cấp lại giấy chứng nhận nếu phát hiện sai sót.

Sổ đỏ đã được tích hợp trên VNeID

Tại bản cập nhật mới nhất, ứng dụng VNeID đã có thêm nhiều tiện ích mới. Đáng chú ý, ứng dụng cũng tích hợp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Việc nộp sổ đỏ trực tuyến nằm trong chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Người dân có thể cập nhật VNeID phiên bản 2.2.5 trên kho ứng dụng Google Play hoặc App Store (Ảnh chụp màn hình).

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND, các tổ chức chính trị - xã hội.

Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố. Đối tượng áp dụng là các cơ quan có chức năng quản lý đất đai; văn phòng đăng ký đất đai; cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các loại đất được áp dụng như sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân TP làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là: K=1.

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân TP làm căn cứ tính tiền, thuế, phí của các trường hợp thuộc phạm vi áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 là: K=1.

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân TP làm căn cứ tính tiền các trường hợp thực hiện dự án đầu tư công nghiệp, cụm công nghiệp, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, các trường hợp khác thực hiện dự án đầu tư không có mục đích hỗn hợp theo quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Đất Đai năm 2024 là:

+ Hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường: K=1;

+ Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch: K=1,x;

+ Hệ số điều chỉnh theo các yếu tố ảnh hưởng: Đối với các dự án sử dụng đất thương mại, dịch vụ, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đấu giá, khu nhà ở thương mại, dịch vụ, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đấu giá, khu nhà ở thương mại gần trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, thể thao, cơ sở giáo dục và đào tạo; công viên, khu vui chơi giải trí, khu danh thắng hoặc dự án được phê duyệt quy hoạch có trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, thể thao, cơ sở giáo dục và đào tạo; công viên, khu vui chơi giải trí, khu danh thắng: K=1,1; đối với các trường hợp khác: K=1.

Sun Group sắp xây quần thể du lịch cáp treo hơn 7.300 tỷ trên đỉnh Mẫu Sơn

Theo cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo tỉnh mới đây có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group về dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2018 với tổng diện tích đất sử dụng hơn 692ha, gồm 3 phân vùng.

Đến tháng 4/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 7.352 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn trình bày phương án quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn với 3 phân khu, gồm: Xuân Mãn, Phặt Chỉ, Mẫu Sơn; đồng thời trình bày phương án ga cáp treo, các quần thể bám dọc tuyến hệ thống cáp treo, gồm: Khu cáp treo, khu tâm linh, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng và khu thương mại - dịch vụ…

Lãnh đạo tập đoàn nêu sẽ triển khai dự án theo 2 giai đoạn, trong đó tập trung tiến hành thi công hệ thống cáp treo và các quần thể du lịch, vui chơi, giải trí thuộc các hạng mục của dự án.

Dự kiến sẽ khởi công giai đoạn 1, tuyến cáp treo và khu tâm linh trên đỉnh Mẫu Sơn ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu

Ngày 2/2, UBND TP Hà Nội và liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine và Công ty cổ phần Thái Nam Land tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh. Dự án này là dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô nghiên cứu khoảng 699ha, dân số dự kiến đáp ứng khoảng 240.000 người. Dự án được xây dựng trên địa bàn các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Mê Linh của TP Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 99.000 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2032. Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh - sinh thái - thông minh, trở thành một đô thị kiểu mẫu về hạ tầng tiên tiến, đồng bộ, góp phần nâng cấp tiêu chuẩn sống, gia tăng nguồn cung, bình ổn thị trường nhà ở trong trung và dài hạn.

Cùng ngày, Hà Nội khởi công khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh với tổng vốn hơn 60.500 tỷ đồng, thí điểm mô hình đô thị nén, đa chức năng theo tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 60.558 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người.

Dự án có quy mô khoảng 696ha, bao gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau. Trong đó, khu đất thứ nhất có diện tích khoảng 360ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu đất thứ hai có quy mô khoảng 23ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2.

Khu đất thứ ba có diện tích khoảng 313ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu Di tích Cổ Loa.