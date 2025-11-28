Khán giả bùng nổ tranh cãi, đòi trả vé đêm nhạc: Tình hình SOOBIN ra sao?

Chỉ ít ngày trước khi diễn ra concert (buổi hòa nhạc) All-Rounder tại TPHCM, SOOBIN và công ty quản lý bất ngờ đối mặt với loạt tranh luận từ người hâm mộ.

Nguyên nhân xuất phát từ thông tin lan truyền trên mạng rằng Lê Bin Thế Vĩ - thí sinh bị loại khỏi chương trình Tân binh toàn năng - sẽ xuất hiện với tư cách khách mời bí mật trong chương trình và song ca cùng SOOBIN ca khúc Giá như.

Thời gian gần đây, SOOBIN và Lê Bin Thế Vĩ thường xuyên xuất hiện chung, khiến một bộ phận khán giả tin rằng công ty đang tận dụng concert của SOOBIN để nâng đỡ thí sinh này.

Trước thềm đêm diễn thứ 3, SOOBIN gặp thử thách (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thông tin chưa được xác thực nhưng nhanh chóng gây phản ứng trái chiều. Một số người hâm mộ cho rằng một ca sĩ mới, chưa có nhiều thành tựu, không nên đứng chung sân khấu trong concert kỷ niệm 15 năm sự nghiệp của SOOBIN. Một vài người thậm chí tuyên bố "sẵn sàng trả vé" nếu điều này xảy ra.

Trước làn sóng tranh luận, phía công ty quản lý đã đưa ra thông báo: "Chúng tôi xin khẳng định rằng toàn bộ kịch bản chương trình và danh sách bài hát đều được thống nhất bởi SOOBIN, giám đốc âm nhạc, đạo diễn sân khấu và toàn bộ ê-kíp sản xuất.

All-Rounder là đứa con tinh thần mà nghệ sĩ SOOBIN dành trọn 15 năm tâm huyết. Vì vậy, mọi quyết định đều được thực hiện dựa trên mong muốn và định hướng của SOOBIN".

SOOBIN nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đại diện công ty cho biết ê-kíp thấu hiểu những băn khoăn của khán giả, đồng thời khẳng định sự có mặt của bất kỳ khách mời nào cũng đều được cân nhắc kỹ, đảm bảo tôn trọng tinh thần nghệ thuật mà SOOBIN muốn truyền tải.

Tuy nhiên, thông báo trên vẫn chưa đủ để trấn an dư luận. Nhiều hội nhóm người hâm mộ lớn - vốn theo dõi và ủng hộ SOOBIN trong thời gian dài - đồng loạt tuyên bố tạm ngừng hoạt động, khiến nội bộ fandom (cộng đồng người hâm mộ) thêm phần căng thẳng.

Rạng sáng 27/11, SOOBIN gửi tâm thư trong nhóm chat riêng với fan, cho biết anh bị mất ngủ bởi những áp lực và suy nghĩ dồn dập.

"Thực sự mấy hôm trước tôi còn đang rất hưng phấn. Sao tôi làm gì cũng chông gai vậy", nam ca sĩ chia sẻ.

Anh bày tỏ sự biết ơn công ty quản lý, các cộng sự và đội ngũ đã nỗ lực hết mình cho đêm diễn cuối. SOOBIN hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ để anh có thể tạo nên những kỷ niệm đẹp cùng khán giả.

Dù nghệ sĩ và công ty đã lên tiếng, tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ vẫn chưa dừng lại. Một bộ phận ủng hộ SOOBIN và tôn trọng lựa chọn của anh, trong khi số khác tiếp tục nghi ngờ, dẫn đến nhiều mâu thuẫn nội bộ.

SOOBIN cùng NSND Huỳnh Tú (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tối 27/11, sau nhiều tranh cãi, SOOBIN và công ty chính thức công bố danh sách khách mời của All-Rounder ngày 3, gồm: NSND Huỳnh Tú (bố ruột của SOOBIN), Binz, Rhymastic và VSTRA.

Ngoài ra, còn có sự góp mặt của đội hình Tân binh thăng cấp gồm 11 thành viên: Đông Quan, Bạch Hồng Cường, Phúc Nguyên, Duy Lân, Lâm Anh, Hữu Sơn, Minh Quân, Đức Duy, Minh Tân, Minh Hiếu, Hoàng Long.

SOOBIN chia sẻ: "Dàn nghệ sĩ khách mời cho đêm diễn cuối đã chính thức được hoàn thiện. Tôi vô cùng vinh dự khi cột mốc đặc biệt trong hành trình 15 năm làm nghề có sự đồng hành của bố và các anh em đồng nghiệp".

Thông báo này phần nào xoa dịu dư luận, đồng thời chính thức bác bỏ tin đồn về sự xuất hiện của tân binh Lê Bin Thế Vĩ trên sân khấu concert của SOOBIN.