Hậu trường thú vị của con trai Thu Trang - Tiến Luật trong phim cùng bố mẹ

Sau gần một thập kỷ đồng hành cùng khán giả mỗi độ xuân về, Tết đến rồi về nhà thôi - phim gia đình quen thuộc của Thu Trang và Tiến Luật - tiếp tục trở lại với mùa 9.

Phim "Tết đến rồi về nhà thôi" trở lại với mùa 9 dịp Tết Bính Ngọ (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Lấy bối cảnh những ngày giáp Tết, phim mở ra bằng tình huống xoay quanh cậu Ba (Phát La) và bạn gái (PT Ngọc Diệp). Chỉ vì một va chạm bất ngờ với trợ lý đoàn phim, cả hai bỗng dưng bị hiểu lầm là bệnh nhân HIV giai đoạn cuối.

Mọi chuyện trở nên rối rắm khi cậu Ba mang “tin dữ” về nhà, khiến cả gia đình hoang mang. Phim mở ra loạt tình huống dở khóc dở cười, mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, truyền thông điệp về tình thân.

Phim mang tiếng cười nhẹ nhàng cho khán giả (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ngay sau khi lên sóng, phim nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Nhiều người cho biết luôn mong chờ được xem Tết đến rồi về nhà thôi vào mỗi độ xuân về.

Nhà sản xuất Thu Trang chia sẻ rằng, việc quay phim cận Tết khiến đoàn phim gặp khó khăn vì lịch trình của các nghệ sĩ khá bận rộn. Tuy nhiên, mọi người đều cố gắng sắp xếp để góp mặt trong bộ phim gia đình ý nghĩa này.

Một trong những điểm gây chú ý của phần 9 chính là sự xuất hiện của Andy - con trai của Thu Trang và Tiến Luật. Cậu bé đồng hành cùng loạt phim từ khi 3 tuổi. Ở tuổi 13, Andy cao 1,78m, được khen ngoại trưởng thành, chững chạc.

Bé Andy xuất hiện trong phần 9 phim "Tết đến rồi về nhà thôi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Một chi tiết hậu trường thú vị được nghệ sĩ Tiến Luật tiết lộ là việc Andy vô tình… làm rớt điện thoại trong một cảnh quay khiến ê-kíp một phen hú hồn. Nhưng với Thu Trang - Tiến Luật, đây lại là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của gia đình.

Trước câu hỏi về việc cho Andy nối nghiệp theo nghệ thuật như bố mẹ, Tiến Luật nói anh và Thu Trang không đặt áp lực đối với con.

“Andy đang tuổi thích ở một mình, không thích xuất hiện nhiều, nhưng vì biết đây là sản phẩm đặc biệt, mỗi năm chỉ có một lần và cũng để lưu lại những kỷ niệm của gia đình nên bé rất hợp tác với ba mẹ. Còn tương lai của con thì để con tự lựa chọn. Chúng tôi chỉ mong con trở thành người tốt, tử tế”, Tiến Luật nói.

Cát-xê của Tiến Luật khi tham gia các phim “nhà làm” cũng là chủ đề luôn khiến khán giả tò mò. Trên trang cá nhân, Thu Trang hài hước cho biết: “Đi quay Tết đến rồi về nhà thôi 9 cả ngày, nhìn anh “Kép Già” (nghệ sĩ Tiến Luật - PV) lờ đờ thấy thương nên tui nói ráng quay tốt có gì tui thêm lương phụ cấp để bồi bổ cho. Vừa nói xong là vô ảnh diễn như chưa từng được diễn, đạt hết chỗ chê”.

Liên hệ với nghệ sĩ Tiến Luật, anh hài hước cho biết: “Cát-xê của tôi vẫn như 8 lần trước, đó là được ăn chung và trò chuyện với nhà sản xuất Thu Trang. Chúng tôi giữ ấm gia đình bằng tình cảm chứ không phải bằng tiền bạc”.