Ồn ào khán giả đòi trả vé: SOOBIN mất ngủ, bật khóc trước thềm đêm nhạc

Chiều 28/11, SOOBIN tham gia buổi soundcheck (kiểm tra âm thanh) trước thềm concert All-Rounder tại TPHCM. Sự kiện có sự hiện diện của một số khán giả, tạo nên không khí gần gũi. Trong quá trình kiểm tra âm thanh, nam ca sĩ vừa hát, vừa trò chuyện và thử một số tiết mục sẽ biểu diễn trong đêm chính.

SOOBIN trong buổi soundcheck (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước sự cổ vũ của người hâm mộ, SOOBIN ngồi bệt xuống sân khấu, xúc động chia sẻ: "SOOBIN ở đâu, KINGDOM (tên gọi cộng đồng người hâm mộ của SOOBIN - PV) ở đó. Tôi rất yêu câu này. Cảm ơn vì mọi người đã không lung lay.

Ê-kíp và bản thân tôi đều mong muốn tạo nên một dấu ấn trong sự nghiệp, đồng thời mang đến điều gì đó thật xứng đáng cho những khán giả đã luôn yêu mến SOOBIN".

Nam ca sĩ nghẹn giọng khi dặn khán giả giữ gìn sức khỏe để gặp nhau trong đêm diễn. Khi thấy anh rơi nước mắt, nhiều người hâm mộ hô vang, động viên tinh thần.

SOOBIN rơi nước mắt trước thềm đêm nhạc tại TPHCM (Video: FC SOOBIN).

Trước buổi tổng duyệt, SOOBIN và ê-kíp từng đối diện nhiều tranh luận từ cộng đồng người hâm mộ. Nguyên nhân xuất phát từ tin đồn cho rằng Lê Bin Thế Vĩ - thí sinh chương trình Tân binh toàn năng - sẽ xuất hiện trong đêm diễn với tư cách khách mời bí mật và song ca cùng SOOBIN.

Thông tin này gây phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả thậm chí tuyên bố sẵn sàng trả vé nếu tin đồn trở thành sự thật.

Trước sức ép dư luận, SOOBIN cho biết anh đã mất ngủ nhiều đêm vì lượng thông tin ập đến dồn dập. Đại diện công ty khẳng định mọi khách mời đều được lựa chọn cẩn trọng, nhằm bảo đảm tinh thần nghệ thuật mà SOOBIN mong muốn truyền tải.

SOOBIN cho biết anh mất ngủ khi nội bộ fan xảy ra tranh cãi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tối 27/11, sau những tranh luận kéo dài, phía ê-kíp chính thức công bố danh sách khách mời, gồm: NSND Huỳnh Tú (bố ruột SOOBIN), Binz, Rhymastic, VSTRA và đội hình Tân binh thăng cấp. Với danh sách này, phía SOOBIN đã phần nào xoa dịu cơn giận dữ của người hâm mộ.

SOOBIN cũng vui mừng thông báo concert All-Rounder tại TPHCM đã bán hết vé. Những ngày gần đây, anh liên tục đăng tải hình ảnh tập luyện cùng ban nhạc, biên đạo và vũ công.

Concert All-Rounder tiếp tục do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và nhà sản xuất SlimV đảm nhận. Trước đó, SOOBIN chia sẻ nhiều cảm xúc khi nhìn lại hành trình 15 năm hoạt động nghệ thuật, đánh dấu những giai đoạn chuyển mình và khẳng định vị trí trong thị trường nhạc Việt.

Theo ê-kíp sản xuất, hệ thống màn hình LED trong đêm diễn tại TPHCM được tăng số lượng so với hai đêm trước đó, sử dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu chất lượng hình ảnh và hiệu ứng thị giác cho khán giả ở mọi vị trí.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, SOOBIN và công ty quản lý đã gửi 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng chịu thiệt hại do thiên tai. Nam ca sĩ bày tỏ mong muốn người dân sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống trong thời gian tới.