Vén màn cuộc hôn nhân nhiều bí ẩn của Triệu Vy trước khi ly hôn

Năm 2009, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Vy âm thầm kết hôn với Huỳnh Hữu Long - doanh nhân mang quốc tịch Singapore - sau một thời gian hẹn hò. Thông tin này từng khiến dư luận châu Á xôn xao bởi trước đó, Huỳnh Hữu Long gần như không có bất kỳ thông tin công khai nào trên truyền thông.

Nữ diễn viên Triệu Vy từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 1 cô con gái (Ảnh: Sina).

Theo những tư liệu hiếm hoi, Huỳnh Hữu Long (SN 1976) chào đời tại Vũ Hán (Trung Quốc), lớn lên trong gia đình lao động. Cha anh là công nhân, mẹ buôn bán nhỏ. Khi còn trẻ, Huỳnh Hữu Long theo cha sang Singapore lập nghiệp, từng làm lái xe cho một thị trưởng và trải qua nhiều năm khởi nghiệp khó khăn.

Từ năm 24 tuổi, Huỳnh Hữu Long bắt đầu gia nhập giới kinh doanh. Năm 2001, anh mua một căn nhà bình dân tại Thâm Quyến (Trung Quốc) với giá 2,34 triệu NDT (hơn 8,7 tỷ đồng) để làm nền tảng khởi nghiệp.

Trải qua nhiều năm lăn lộn, Huỳnh Hữu Long dần mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như bất động sản, đầu tư tài chính, vật liệu xây dựng, thương mại - du lịch, thậm chí sở hữu một nhà máy sản xuất thuốc lá tại Macau.

Sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, Huỳnh Hữu Long trở thành doanh nhân thành đạt, được cho là sở hữu khối tài sản lớn và từng nằm trong nhóm doanh nhân Singapore gốc Hoa giàu có tại Trung Quốc đại lục. Anh từng gây chú ý khi sở hữu máy bay riêng trị giá hơn 100 triệu NDT (hơn 374 tỷ đồng).

Triệu Vy và chồng cũ, doanh nhân Huỳnh Hữu Long (Ảnh: Sina).

Trước khi đến với Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long từng có một đời vợ và con trai riêng, đồng thời hẹn hò với cựu Hoa hậu Hong Kong Diệp Thúy Thúy. Doanh nhân họ Huỳnh được cho là đã chấm dứt mối quan hệ này để tiến tới hôn nhân với Triệu Vy. Hai người quen biết nhau thông qua sự giới thiệu của ca sĩ Vương Phi và nhanh chóng tổ chức đám cưới vào năm 2009.

Trong thời gian hôn nhân, Huỳnh Hữu Long không ít lần gây chú ý bởi sự hào phóng. Anh từng mua tặng Triệu Vy một trang trại nho tại Bordeaux (Pháp) trị giá hơn 4 triệu euro (hơn 122 tỷ đồng) cùng nhiều món trang sức kim cương đắt đỏ.

Việc kết hôn với Triệu Vy - một trong những nữ diễn viên hạng A hàng đầu Hoa ngữ - giúp tên tuổi Huỳnh Hữu Long được biết đến rộng rãi hơn. Một số nguồn tin cho rằng cuộc hôn nhân này được xem là “tấm vé” giúp anh tiếp cận thị trường Trung Quốc, đồng thời xây dựng hình ảnh Triệu Vy như một “Warren Buffett phiên bản nữ” trong giới đầu tư.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long sở hữu khối tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD (Ảnh: Sohu).

Ở thời kỳ đỉnh cao, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long xây dựng hình ảnh cặp đôi quyền lực với khối tài sản được ước tính lên tới hàng tỷ USD. Năm 2015, cả hai lọt danh sách những người giàu nhất thế giới dưới 40 tuổi do New Fortune bình chọn. Triệu Vy cũng từng được xếp vào nhóm “nữ tỷ phú tự thân” năm 2018.

Năm 2016, cặp đôi gây chấn động khi đầu tư 3 tỷ NDT (hơn 11.200 tỷ đồng) vào Tập đoàn Văn hóa Vạn Gia (Wanjia Culture). Cùng thời điểm, tài sản ròng của hai vợ chồng được ước tính gần 5 tỷ NDT (hơn 18.700 tỷ đồng). Họ cũng có mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ với tỷ phú Jack Ma, từng đầu tư hàng tỷ HKD vào Alibaba Pictures.

Tuy nhiên, cuối năm 2016, vợ chồng Triệu Vy vướng vào bê bối thao túng thị trường chứng khoán tại Trung Quốc. Công ty của họ bị điều tra, cả hai bị phạt nặng và cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Scandal này được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và sự nghiệp của Triệu Vy.

Từ năm 2018, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long không còn xuất hiện cùng nhau, liên tục vướng tin đồn rạn nứt. Cùng thời gian, Huỳnh Hữu Long bị cho là gặp khó khăn tài chính, đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến nợ nần.

Tháng 8/2021, Triệu Vy bất ngờ bị “xóa tên” khỏi nhiều nền tảng xem phim lớn tại Trung Quốc, các tác phẩm gắn liền với tên tuổi cô cũng bị gỡ bỏ. Vụ việc được xem là màn “phong sát” gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ.

Cuối năm 2024, Triệu Vy bất ngờ xác nhận đã chấm dứt quan hệ hôn nhân với Huỳnh Hữu Long, đồng thời khẳng định hai bên không còn bất kỳ ràng buộc nào về tài chính. Thời điểm đó, một số thông tin cho rằng nữ diễn viên muốn công khai việc ly hôn để tránh liên đới đến các khoản nợ của chồng cũ.

Tuy nhiên, theo Ettoday, Huỳnh Hữu Long được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ. Nam doanh nhân bị nghi đang chung sống ở nước ngoài với vợ mới và từng vướng tin đồn có mối quan hệ tình cảm khác trong thời gian còn là chồng của Triệu Vy.

Ngoài ra, một số nguồn tin tiết lộ Huỳnh Hữu Long kiểm soát chặt chẽ vấn đề tài chính trong gia đình, thậm chí bị cho là thao túng đời sống cá nhân của vợ cũ, khiến Triệu Vy nhiều lần cảm thấy ngột ngạt. Quyết định ly hôn của cặp đôi được đưa ra trong bối cảnh nữ diễn viên bắt đầu đối mặt với lệnh “phong sát” tại Trung Quốc.

Triệu Vy hiện tại sống độc thân và chưa trở lại hoạt động trong làng giải trí (Ảnh: Sina).

Từ năm 2020, nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách liên tục vướng vào các vụ kiện kinh tế. Truyền thông Hoa ngữ tiết lộ, Triệu Vy phải đối mặt với hơn 500 án kiện lớn nhỏ và bị xử thua 102 vụ với số tiền bồi thường gần 12 triệu USD. Năm 2021, ngôi sao nổi tiếng bị "đóng băng" cổ phiếu tại 3 công ty trong vòng 3 năm. Theo Sina, tổng giá trị số cổ phiếu là hơn 400.000 USD.

Trong những năm qua, nhiều tin đồn tiêu cực liên quan đến Triệu Vy liên tục xuất hiện. Nữ diễn viên bị đồn đoán có liên quan đến Xa Khải Luân - em họ của Huỳnh Hữu Long, người đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc cầm đầu đường dây cờ bạc, lừa đảo viễn thông, buôn người và buôn bán nội tạng xuyên quốc gia.

Trước những thông tin trên, Triệu Vy và người thân đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận. Tháng 1 vừa rồi, nữ diễn viên tiếp tục bác bỏ các cáo buộc, đồng thời cho biết đang thu thập chứng cứ để xử lý những cá nhân, tổ chức tung tin sai sự thật về mình.

Hiện tại, Triệu Vy được cho là gặp nhiều khó khăn về tài chính và chưa có kế hoạch trở lại làng giải trí, dù từng xuất hiện thông tin cô đã thoát “phong sát ngầm”.