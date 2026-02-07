Đầu tháng 2, lễ giỗ đầu của cố minh tinh Từ Hy Viên được tổ chức tại Đài Loan với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết. Dịp này, gia đình cũng tiến hành dựng tượng tưởng niệm nữ diễn viên Vườn sao băng. Tuy nhiên, hai con của cô không có mặt tại buổi lễ, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời vào năm 2025 (Ảnh: Sina).

Theo một số nguồn tin, thời điểm diễn ra lễ giỗ, 2 đứa trẻ đang nghỉ đông tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng gia đình bên nội. Việc cả lễ an táng lẫn lễ giỗ đầu của mẹ, 2 con đều vắng mặt đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Trả lời phỏng vấn, Mandy - vợ hiện tại của doanh nhân Uông Tiểu Phi - cho biết cô không nắm rõ việc bàn bạc giữa hai bên gia đình nên không rõ lý do các con không về Đài Loan dự lễ. Cô chia sẻ: “Hy Nguyệt và Hy Lâm đang nghỉ đông ở Bắc Kinh. Chồng tôi và mẹ tôi hiện là người trực tiếp chăm sóc các cháu”.

Ngày 6/2, một người hâm mộ bắt gặp bé Uông Hy Nguyệt (12 tuổi), con gái của Từ Hy Viên, xuất hiện cùng cha và mẹ kế tại Quảng Châu (Trung Quốc). Trong hình ảnh lan truyền, cô bé mặc trang phục tối màu, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, buồn bã.

Bé Uông Hy Nguyệt, con gái của Từ Hy Viên, xuất hiện cùng bố ruột tại Quảng Châu, ngày 6/2 (Ảnh: Sina).

Uông Hy Nguyệt bên bố ruột và mẹ kế (Ảnh: Sina).

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, Hy Nguyệt và em trai Uông Hy Lâm (10 tuổi) được giao cho bố ruột Uông Tiểu Phi nuôi dưỡng. Hai con của cố minh tinh theo cha và mẹ kế chuyển về Bắc Kinh sinh sống và học tập. Kể từ đó, các em xuất hiện trước công chúng nhiều hơn so với thời gian sống cùng mẹ, thời điểm cả hai luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, hiếm khi lộ diện.

Theo tờ Sohu, ca sĩ Koo Jun Yup - chồng sau của Từ Hy Viên - nhiều lần liên hệ với Uông Tiểu Phi để xin thăm nom, trò chuyện với 2 con riêng của vợ nhưng đều không được chấp thuận. Trước đó, Uông Tiểu Phi và gia đình Từ Hy Viên được cho là tồn tại mâu thuẫn kéo dài, khó hàn gắn.

Một số nguồn tin cho biết sau khi giành lại quyền nuôi con, Uông Tiểu Phi đã hạn chế việc để các con trở về Đài Loan. Năm ngoái, mẹ của Từ Hy Viên nhiều lần chia sẻ cảm giác nhớ thương các cháu ngoại.

Bé Hy Nguyệt (SN 2014) có tính cách nhạy cảm, khép kín và sở hữu chiều cao nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa. Trong những hình ảnh hiếm hoi để lộ gương mặt, cô bé được nhận xét có đường nét thanh tú, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ minh tinh. Một số ý kiến cho rằng Hy Nguyệt có tiềm năng trở thành ngôi sao trong tương lai nếu theo đuổi con đường nghệ thuật.

Uông Hy Nguyệt (áo trắng) lộ diện nhiều hơn khi về Bắc Kinh sống cùng mẹ kế và bố ruột (Ảnh: Sina).

Em trai Hy Lâm ít xuất hiện trước truyền thông hơn, được nhận xét là nhút nhát. Sự ra đi đột ngột của mẹ cùng việc thay đổi môi trường sống được cho là đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của 2 đứa trẻ.

Khi còn chung sống với mẹ và gia đình ngoại tại Đài Loan, Hy Nguyệt và Hy Lâm luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh xa truyền thông. Từ Hy Viên nhiều lần khẳng định, cô muốn các con có một cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác, thay vì là tâm điểm báo chí. Khi về sống cùng bố ruột vào năm ngoái, bọn trẻ xuất hiện nhiều hơn bên cha và mẹ kế ở những nơi công cộng.

Theo ETtoday, Từ Hy Viên từng trải qua quá trình mang thai và sinh nở đầy khó khăn. Nữ diễn viên gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từng ngất xỉu vì động kinh, mắc bệnh tim, sảy thai nhiều lần và một lần thai chết lưu. Dù vậy, cô luôn khẳng định các con là “tài sản vô giá” và nguồn sống lớn nhất của mình.

Khi ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2021, Từ Hy Viên giành quyền nuôi cả hai con và nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Trong bức thư tay viết cho con gái lúc sinh thời, nữ diễn viên từng nhắn nhủ: “Mẹ rất yêu con và sẵn sàng dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ con. Dù sau này con trở thành người như thế nào, mẹ vẫn luôn yêu con”.

Từ Hy Viên gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi và ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Vườn sao băng, Bong bóng mùa hè, Kiếm vũ… Năm 2025, cô qua đời tại Nhật Bản trong chuyến du lịch cùng gia đình, hưởng dương 49 tuổi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho người thân, bạn bè và khán giả.