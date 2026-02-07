Nhan sắc mặn mà của Hà Hương "Nguyệt thảo mai" sau gần 25 năm

Diễn viên Hà Hương (SN 1982) vào vai Nguyệt khi mới 18-19 tuổi. Cùng với Kiều Anh (vai Nhung) và Thu Nga (vai Thương), cô là một trong 3 nữ chính của bộ phim Phía trước là bầu trời.

Nếu Kiều Anh và Thu Nga ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào, nữ tính thì thời điểm đó, Hà Hương cũng gây sự chú ý bởi nét trẻ trung, lanh lợi, thông minh và hoạt bát.

Tuy nhiên, vì quá mưu mô, thảo mai, bất chấp mọi cơ hội để tiến thân nên Nguyệt bị nhiều khán giả "ném đá".

Sau gần 25 năm kể từ thời điểm Phía trước là bầu trời lên sóng, ở tuổi 44, Hà Hương có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân khi các con đã trưởng thành. Đây cũng là một trong những lý do khiến nữ diễn viên trở lại với nghệ thuật một cách đều đặn hơn, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê từng dang dở.

Năm nay, Hà Hương nhận được nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai con gái ông Mùi (Xuân Hinh thủ vai) trong bộ phim điện ảnh Mùi phở, ra mắt khán giả từ mùng 1 Tết Nguyên đán.

Trước đó, nữ diễn viên vào vai Phương Tứ - người bà cô ghê gớm, thường xuyên quát mắng con cháu - trong phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích.

Bên cạnh sự trở lại mạnh mẽ với công việc diễn xuất, nhan sắc hiện tại của Hà Hương cũng gây chú ý với khán giả.

Nữ diễn viên được nhận xét sở hữu vẻ đẹp mặn mà, gương mặt thon gọn, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ. Những hình ảnh đời thường và các lần xuất hiện gần đây của cô thu hút sự quan tâm và dành lời khen ngợi của công chúng.

Nhiều người cho rằng, Hà Hương gần như không thay đổi nhiều, so với thời điểm đảm nhận vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời (2001) của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, thậm chí được nhận xét là “không già đi” theo thời gian.

Hà Hương hiện duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc nhờ thói quen tập luyện đều đặn và chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh. Nữ diễn viên cho biết, cô chú trọng uống nhiều nước, tăng cường rau xanh và hoa quả trong thực đơn hằng ngày.

Đáng chú ý, Hà Hương đã gắn bó với môn pickleball gần 2 năm qua, với mục tiêu cải thiện sức khỏe và giảm cân. Có thời điểm tăng cân mất kiểm soát, nhờ kiên trì tập luyện, cân nặng của cô đã giảm từ 70kg xuống còn 58kg.

Về gu thời trang, Hà Hương thường lựa chọn những thiết kế thanh lịch, nữ tính, thiên về gam màu đơn sắc, phom dáng tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, phù hợp với phong thái của người phụ nữ hiện đại ở tuổi 44.

Khi dạo phố, nữ diễn viên chọn chiếc váy sơ mi dáng midi màu đỏ rượu vang, thắt đai nhỏ ở eo, kết hợp túi đeo chéo và giày cao gót mũi nhọn, tổng thể thanh lịch, cổ điển nhưng vẫn nổi bật.

Ở một khoảnh khắc đời thường khác, Hà Hương xuất hiện với hình ảnh giản dị, năng động và rất trẻ trung trong set đồ gồm áo phông dáng dài màu trắng, quần ống rộng kẻ sọc đen - trắng, kết hợp mũ cói và kính râm, tạo nên sự thoải mái, phóng khoáng.

Không chỉ trung thành với phong cách đời thường thanh lịch, trẻ trung, Hà Hương còn cho thấy sự biến hóa khi xuất hiện tại các sự kiện.

Trong ảnh, nữ diễn viên toát lên vẻ sang trọng, quý phái nhưng không kém phần quyến rũ. Cô lựa chọn đầm dạ hội trễ vai tông đỏ rượu vang, phom dáng ôm sát, điểm xuyết chi tiết hoa nổi 3D cùng trang sức ánh kim bản lớn.

Trong một bộ ảnh khác, Hà Hương lựa chọn áo dài cách tân tông vàng chanh nổi bật, phom dáng ôm nhẹ, phần vai tạo khối cầu kỳ và chi tiết đính kết dọc thân áo, kết hợp túi xách đồng điệu.

Trang phục vừa truyền thống, vừa hiện đại, tôn lên nét nền nã nhưng vẫn cá tính của nữ diễn viên.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam, Facebook nhân vật