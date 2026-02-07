Tết Nhân ái 2026 đến với bà con vùng biên cương Sơn La

Chiều 7/2, báo Dân trí đã tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026 tại tỉnh Sơn La. Hoạt động này được kết hợp cùng chuỗi sự kiện Xuân biên phòng ấm lòng dân bản do Đồn Biên Phòng Chiềng On và Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn, Sơn La thực hiện.

Chương trình Tết Nhân ái 2026 của báo Dân trí tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La gồm hoạt động trao quà Tết tới 100 hộ đặc biệt khó khăn ở địa bàn biên giới; tư vấn sức khỏe người dân; tầm soát viêm gan B, C và ký sinh trùng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Bâu.

Thay mặt bạn đọc, đại diện báo Dân trí đã trao 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) tới các hộ dân khó khăn; đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On tặng thêm mỗi hộ 1 chăn ấm và 10kg gạo, góp phần san sẻ khó khăn để bà con yên tâm đón Tết.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội vui xuân nơi biên cương, bà con các dân tộc Xinh Mun, Thái, Mông… cùng nhau đến điểm hẹn của Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản do Đồn Biên Phòng Chiềng On và Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn (tỉnh Sơn La) tổ chức.

Tại đây, người dân còn được cắt tóc miễn phí, tham gia phiên chợ 0 đồng và chơi các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trực tiếp khám sức khỏe, tầm soát viêm gan B, C, ký sinh trùng; siêu âm, đo độ xơ hóa gan, nội soi tai - mũi - họng cho người dân.

Cầm trên tay món quà Tết, bà Vì Thị Hóa (49 tuổi) không giấu được xúc động. Với 2 mẹ con bà, sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc báo Dân trí và cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On đã giúp cái Tết năm nay bớt đi nỗi lo cơm áo, việc sắm sửa trở nên trọn vẹn hơn.

“Từ sáng sớm, 2 mẹ con tôi đã dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đến điểm nhận quà. Con tôi còn háo hức lên kế hoạch sử dụng số tiền đó để sắm sửa cho mâm cơm ngày Tết thêm đủ đầy”, bà Hóa nói, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sạm nắng gió nơi biên cương.

Còn với chị Lò Thị Kim Dung (dân tộc Thái), cái Tết năm nay bớt một phần nỗi lo thường nhật. Bởi gia đình chị được nhận quà Tết Nhân ái, lại có thêm chăn ấm và gạo từ các nhà hảo tâm, để căn bếp nhỏ những ngày Tết thêm ấm áp.

“Chắc chắn các con tôi sẽ rất vui. Nhờ có sự giúp đỡ này mà Tết của các cháu năm nay ấm áp hơn. Tôi sẽ mua thêm quần áo và bánh kẹo cho các con ăn Tết. Gia đình tôi cảm ơn các nhà hảo tâm!”, chị Dung cho biết.

Đồng hành cùng báo Dân trí triển khai chương trình Tầm soát viêm gan B, C và ký sinh trùng cho học sinh, các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã trao các suất quà Tết Nhân ái do bạn đọc Dân trí ủng hộ tới người dân vùng biên giới xã Yên Sơn.

Chia sẻ về ý nghĩa của Chương trình Tết Nhân ái 2026 do báo Dân trí tổ chức, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết, chương trình đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp bà con vùng biên yên tâm đón Tết cổ truyền.

“Qua chương trình này, chúng tôi rất mong sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm của các đơn vị, nhà hảo tâm tới bà con xã vùng biên còn nhiều khó khăn như Yên Sơn”, ông Tuấn Anh bày tỏ.

Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã trao tặng quà Tết tới 24 hộ gia đình chính sách và 630 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Yên Sơn, trong đó có 100 suất quà tiền mặt với tổng trị giá 50 triệu đồng từ Chương trình Tết Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ. Bên cạnh đó, Xuân biên phòng còn trao 32 suất học bổng tới học sinh được đỡ đầu, nuôi dưỡng trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, Mô hình “Ươm mầm xanh biên giới - Vững bước tới tương lai”. Thượng tá Lò Ninh Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng On cho biết: “Đây là những phần quà thiết thực đối với bà con nhân dân xã Yên Sơn. Qua chương trình phối hợp cùng báo Dân trí và các đơn vị, người dân thêm yên tâm lao động sản xuất, phối hợp cùng Đồn Biên phòng Chiềng On bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc”.

