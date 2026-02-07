Tiếng đàn nguyệt hòa quyện dàn nhạc giao hưởng trong "Giai điệu mùa xuân"

Trích đoạn tiếng đàn nguyệt hòa quyện cùng dàn nhạc giao hưởng (Video: Mai Châm).

Một trong những tiết mục gây ấn tượng tại đêm nhạc Giai điệu mùa xuân là Cảm xúc quê hương, do NSND Cồ Huy Hùng trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Tiếng đàn nguyệt vang lên mộc mạc, trong trẻo, hòa quyện cùng kết cấu giao hưởng phương Tây, tạo nên bản hòa tấu độc đáo, vừa gần gũi vừa mới lạ.

NSND Cồ Huy Hùng chơi đàn nguyệt, hòa quyện thanh âm cùng với Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội trong tiết mục mang tên "Cảm xúc quê hương" (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh tiết mục này, chương trình Giai điệu mùa xuân còn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Đỗ Quốc Hưng, NSND Bùi Công Duy (violin), NSƯT Bùi Lệ Chi (đàn bầu), NSƯT Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Bảo Yến, Lê Thị Ngọc Hà (đàn t'rưng)...

Các tiết mục được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc liền mạch, đưa khán giả đi qua nhiều không gian âm nhạc khác nhau.

Chương trình giới thiệu những tác phẩm giàu chiều sâu, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương, đất nước như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Mẹ yêu con, Tình mẹ, Ngày hội vùng biên, Hà Nội 12 mùa hoa.

Xen kẽ là các tác phẩm khí nhạc nổi tiếng của thế giới, mang tinh thần tươi sáng, rộn ràng đầu năm mới như Giai điệu Londonderry, Vũ khúc Waltz trong Tổ khúc Hóa trang, Khúc khải hoàn William Tell, Fiddle Faddle và Jockey Polka.

Đêm nghệ thuật "Giai điệu mùa xuân" (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ban tổ chức, Giai điệu mùa xuân là lời tri ân của Nhà hát Hồ Gươm gửi tới công chúng, những người luôn đồng hành, dành tình yêu cho văn học nghệ thuật Việt Nam và trân trọng các hoạt động nghệ thuật hàn lâm.

Thời gian qua, Nhà hát Hồ Gươm liên tục tổ chức các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, trở thành điểm hẹn quen thuộc của công chúng yêu nghệ thuật.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, cho biết đơn vị kỳ vọng các hoạt động nghệ thuật tại đây sẽ dần trở thành nếp sinh hoạt văn hóa thường xuyên, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật và kết nối các nền văn hóa thông qua âm nhạc.