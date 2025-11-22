Mỹ nhân khiến khán giả tiếc nuối khi không đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan sáng 21/11, nhưng kết quả liên tục vấp phải tranh cãi, kéo theo hàng loạt đồn đoán về tính minh bạch của cuộc thi. Trong top 5, Ahtisa Manalo là thí sinh được yêu thích nhờ hình thể đẹp, gương mặt sáng và khả năng ứng xử mạch lạc.

Tại mùa giải năm nay, người đẹp 28 tuổi còn giành giải phụ Beyond the Crown (Dự án nhân ái xuất sắc) nhờ lượt bình chọn cao, vượt qua đại diện Việt Nam và Paraguay.

Ahtisa Manalo đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 hồi tháng 5, sau 3 lần tham dự cuộc thi cấp quốc gia và 5 lần chinh chiến ở các sân chơi sắc đẹp.

Trước đó, cô từng đại diện Philippines tại Hoa hậu Quốc tế 2018 và giành ngôi Á hậu 1. Năm 2024, cô tham dự Miss Cosmo và vào top 10. Việc góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ được xem là dấu mốc giúp người đẹp hoàn thành giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp.

Sở hữu chiều cao 1,73m cùng vóc dáng quyến rũ, Ahtisa tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và theo đuổi lĩnh vực này nhiều năm. Tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, cô là một trong những thí sinh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất, điều này được thể hiện qua lượng bình chọn áp đảo ở các hạng mục trực tuyến.

Trong đêm chung kết, Ahtisa chia sẻ cô lớn lên trong một gia đình nghèo, từng đối mặt nhiều thiếu thốn. Việc tham dự các cuộc thi sắc đẹp từ năm 10 tuổi giúp cô hỗ trợ tài chính cho gia đình và nuôi dưỡng ước mơ của bản thân. Người đẹp cũng tiết lộ quyết tâm thi hoa hậu của cô được truyền cảm hứng từ người bà kính yêu.

Ở phần ứng xử, khi nhận câu hỏi: “Là một đại sứ toàn cầu hoặc một công dân, bạn sẽ đóng góp gì cho nhân loại?”, Ahtisa trả lời: “Tôi muốn trở thành niềm hy vọng cho mọi người. Tuổi thơ tôi rất khó khăn và tôi bắt đầu dự thi sắc đẹp từ nhỏ để giúp đỡ gia đình. Tôi có mặt trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ hôm nay vì bản thân đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại bằng sự kiên trì và chăm chỉ”.

Khi được hỏi sẽ làm gì để trao quyền cho phụ nữ trẻ nếu trở thành hoa hậu, Ahtisa nói về công việc của mình cùng tổ chức phi lợi nhuận Alon Akademie, nơi cô hỗ trợ tạo cơ hội học tập cho trẻ em khó khăn: “Tôi muốn tiếp tục hợp tác với Alon Akademie trên nền tảng lớn hơn như Hoa hậu Hoàn vũ, để đảm bảo mọi đứa trẻ xuất thân từ gia đình thu nhập thấp đều có cơ hội như những người khác”.

Dù chỉ dừng lại ở vị trí Á hậu 3, Ahtisa Manalo vẫn được đông đảo người hâm mộ tôn vinh là “Hoa hậu trong lòng người hâm mộ”. Lý do đến từ sự đồng đều của cô ở hầu hết các vòng thi, ngoại hình nổi bật, kỹ năng sân khấu vững vàng, phong thái điềm tĩnh và câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Khác với nhiều thí sinh được đào tạo bài bản, Ahtisa bước vào các cuộc thi nhan sắc từ khi còn nhỏ để phụ giúp gia đình, vì vậy hành trình của cô được xem là biểu tượng của nỗ lực bền bỉ.

Việc người đẹp Philippines liên tục giữ vững phong độ trong suốt hành trình Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã tạo cho khán giả cảm giác thuyết phục, “đủ tầm hoa hậu”. Bên cạnh đó, sự gần gũi và tinh thần nhân ái với chiến thắng giải Beyond the Crown giúp Ahtisa có được tình cảm lớn từ khán giả, bất chấp kết quả chung cuộc gây tranh cãi.