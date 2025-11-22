Thấy gì từ việc Hương Giang trượt top 30 Hoa hậu Hoàn vũ?

Ngày 21/11, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico. Tuy nhiên, ngay sau đó, người theo dõi tràn vào trang chủ cuộc thi để bày tỏ sự phẫn nộ về kết quả và danh sách top 30.

Hương Giang được đánh giá cao nhưng vẫn trượt top

Trước chung kết, Hương Giang nhận nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế về năng lượng tích cực, câu chuyện truyền cảm hứng và tác phong chuyên nghiệp. Nhiều chuyên trang uy tín cũng dành lời khen cho Hương Giang và dự đoán cô lọt top 30. Vì vậy, việc cô vắng mặt trong top 30 khiến nhiều khán giả bất ngờ và hoài nghi.

Không thể phủ nhận, mùa giải 2025 quy tụ dàn thí sinh chất lượng. Họ đều là những người có kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc, có những câu chuyện thú vị để chia sẻ và sở hữu hình thể, kỹ năng trình diễn tốt.

Hương Giang khiến fan và truyền thông tiếc nuối khi không lọt top 30 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 (Ảnh: MUT).

Tại chung kết, top 30 có màn trình diễn áo tắm đẹp mắt, top 5 có phần ứng xử “không điểm trừ”. Sự dừng chân của Hương Giang gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nhưng cũng có thể là phù hợp bởi dàn đối thủ của đại diện Việt Nam năm nay đều là những "ngựa chiến" tài sắc vẹn toàn.

Trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, mới chỉ có 4 người đẹp chuyển giới góp mặt tại cuộc thi. Ba người trong số đó đều không thể lọt top.

Thành tích cao nhất hiện nay thuộc về Marina Machete (Bồ Đào Nha), người đẹp chuyển giới vào top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2023. Con số khiêm tốn này đặt ra câu hỏi về việc liệu thí sinh chuyển giới đã thực sự được trao cơ hội công bằng tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh hay chưa.

Angela Ponce là người đẹp chuyển giới đầu tiên tham dự Hoa hậu Hoàn vũ và không lọt top (Ảnh: MU).

Hoa hậu Hoàn vũ bắt đầu cho phép thí sinh chuyển giới dự thi từ năm 2012, nhưng phải đến 2018 mới có đại diện đầu tiên - Angela Ponce - xuất hiện. Dù được truyền thông và ban tổ chức ưu ái đặc biệt, đại diện Tây Ban Nha vẫn không thể lọt top.

Trong đêm chung kết, hành trình của Angela Ponce được trình chiếu như một cách tôn vinh sự dấn thân của người đẹp trong việc đại diện cộng đồng LGBT (cộng đồng chuyển giới, đồng tính và lưỡng tính). Rời khỏi cuộc thi, cô tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu thời trang và truyền cảm hứng cho những người giống mình.

Thí sinh chuyển giới thực sự có cơ hội?

Năm 2024, một đoạn băng được cho là ghi lại cuộc họp kín giữa bà Anne Jakrajutatip - chủ sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ thời điểm đó - và ê-kíp cuộc thi lan truyền rộng rãi, gây tranh cãi. Nội dung xoay quanh việc mở rộng điều kiện dự thi như cho phép thí sinh chuyển giới, đã kết hôn, ly hôn, có con…

Trong đoạn băng, một giọng nói được cho là của bà Anne khẳng định cuộc thi sẵn sàng chấp nhận thí sinh thuộc các nhóm trên để tăng độ tiếp cận và phục vụ mục đích kinh doanh, nhưng “sẽ không để họ chiến thắng”.

Tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip (Ảnh: News).

Dù bà Anne sau đó phủ nhận, ồn ào này tiếp tục đặt câu hỏi về thông điệp và tiêu chí thực sự của Hoa hậu Hoàn vũ. Một số ý kiến cho rằng, cuộc thi đang đặt lợi nhuận lên trên các giá trị thực mà tổ chức cam kết.

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết: "Chúng tôi xin thông báo xóa bỏ mọi giới hạn độ tuổi đối với cuộc thi và những cuộc thi khác liên quan. Thay đổi này sẽ áp dụng bắt đầu từ năm 2024 trên phạm vi toàn cầu. Kể từ bây giờ, phụ nữ ở mọi lứa tuổi, đã sinh con, lập gia đình, chuyển giới đều có thể tham gia cạnh tranh vương miện Hoa hậu Hoàn vũ".

Tổ chức cũng cam kết bảo đảm quyền lợi, trao quyền cho phụ nữ, giúp họ theo đuổi ước mơ và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, chứ không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc.

Hàng loạt ồn ào làm giảm uy tín cuộc thi

Sau hơn 70 năm tồn tại, Hoa hậu Hoàn vũ luôn được xem là một trong 4 đấu trường nhan sắc uy tín nhất thế giới, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và tiếng nói của phụ nữ thời đại mới. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cuộc thi liên tục vướng lùm xùm, ảnh hưởng đến hình ảnh vốn được xây dựng lâu năm.

Trước chung kết, 5 người đẹp và 3 giám khảo đã thông báo rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Điều này làm ảnh hưởng tới hình ảnh của một trong những đấu trường nhan sắc có tuổi đời lâu nhất hành tinh.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch (Ảnh: Missosology).

Ngay sau chung kết năm nay, nghi vấn dàn xếp kết quả lập tức bùng nổ khi giám khảo Omar Harfouch - người rút lui trước bán kết - cáo buộc Ban tổ chức can thiệp kết quả.

Trong bài đăng dài trên trang cá nhân, ông cho rằng chiến thắng của đại diện Mexico đã được sắp đặt và Chủ tịch MUO Raúl Rocha Cantú có quan hệ kinh doanh với cha của tân hoa hậu Fátima Bosch.

Những tuyên bố này nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ cuộc thi. Khán giả đánh giá rằng so với các thí sinh còn lại trong top 5 gồm Bờ Biển Ngà, Philippines, Thái Lan và Venezuela, đại diện Mexico Fátima Bosch có phần lép vế về trang phục dạ hội, kỹ năng trình diễn và phần ứng xử.

Bốn á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Missosology).

Sau chung kết, một thành viên hội đồng giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - cựu Hoa hậu Natalie Glebova - tiếp tục gây tranh cãi khi đăng tải dòng chia sẻ đầy ẩn ý. Người đẹp cho biết “sẽ không nhận lời làm giám khảo cuộc thi một lần nữa”, dù luôn trân trọng lá phiếu và quyết định của cá nhân mình.

Dù không nêu cụ thể bất kỳ chi tiết nào liên quan quá trình chấm điểm, phát biểu của Hoa hậu Hoàn vũ 2005 lập tức làm dấy lên làn sóng đồn đoán mới về tính minh bạch của cuộc thi năm nay. Nhiều khán giả cho rằng lời chia sẻ của Natalie Glebova khiến những nghi vấn dàn xếp kết quả thêm phần nóng bỏng sau hàng loạt ồn ào.