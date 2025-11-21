Sáng 21/11, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã diễn ra tại Thái Lan, khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico - Fátima Bosch.

Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc thi kết thúc, hàng loạt chuyên trang sắc đẹp và khán giả đặt nghi vấn về tính công bằng của kết quả, đặc biệt sau khi giám khảo Omar Harfouch - người rút lui trước bán kết - bất ngờ tố Ban tổ chức dàn xếp.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vướng lùm xùm gian lận ngay sau khi vừa kết thúc (Ảnh: MU).

Ngày 18/11, ông Omar từng tuyên bố rời vị trí giám khảo vì “không thể chấp nhận cách vận hành của cuộc thi”. Ông khẳng định phát hiện một “ban giám khảo lâm thời” không liên quan đến tổ chức, và nhóm này được cho là đã lập sẵn danh sách top 30, khiến ông bức xúc về tính minh bạch.

Ngay sau đó, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025 lên tiếng cho rằng ông Omar “hiểu nhầm”, giải thích rằng chương trình Beyond the Crown là hoạt động độc lập, không can thiệp kết quả chung cuộc. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) khẳng định Ban giám khảo chính thức vận hành đúng quy trình.

Đến ngày 21/11, ông Omar tiếp tục gây xôn xao khi đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, tuyên bố kết quả đã được dàn xếp để người đẹp Mexico chiến thắng. Ông cho rằng Chủ tịch MUO - Raúl Rocha Cantú - có liên kết kinh doanh với cha của tân hoa hậu Fátima Bosch.

Ông viết: “Chỉ 24 giờ trước đêm chung kết, tôi đã nói trên HBO rằng đại diện Mexico sẽ đăng quang. Raúl Rocha Cantú và con trai ông từng thúc giục tôi ủng hộ Fátima Bosch vì điều đó có lợi cho công việc kinh doanh của họ”.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch không nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả theo dõi cuộc thi (Ảnh: Missosology).

Chia sẻ của Omar lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp. Nhiều bình luận bày tỏ đồng tình và cho rằng đại diện Mexico phù hợp với vị trí Á hậu hơn.

Khán giả theo dõi cũng đánh giá, so với các thí sinh còn lại trong top 5 gồm Bờ Biển Ngà, Philippines, Thái Lan và Venezuela, đại diện Mexico Fátima Bosch có phần lép vế về trang phục dạ hội, kỹ năng trình diễn và phần ứng xử.

Trên trang cá nhân, sau chung kết, ông Nawat Itsaragrisil - người từng có tranh cãi với Fátima từ đầu mùa giải - cũng đăng dòng trạng thái gây chú ý: “Hàng vạn lời muốn nói mà chẳng thể nói ra. Tôi đã làm hết sức mình”.

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trên sân khấu chung kết (Ảnh: MU).

Tại họp báo sau chung kết, Chủ tịch Raúl Rocha Cantú phủ nhận toàn bộ cáo buộc từ ông Omar, cho biết mọi thắc mắc đã được giải quyết “rõ ràng và minh bạch”. Ông xuất hiện cùng tân hoa hậu trong buổi gặp gỡ truyền thông để khẳng định sự trong sạch của kết quả.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 21/11 tại Thái Lan, quy tụ hàng trăm thí sinh trên toàn thế giới. Đại diện Việt Nam, người đẹp chuyển giới Nguyễn Hương Giang - không lọt top 30.

Từ đầu mùa giải, cuộc thi liên tục đối mặt với nhiều lùm xùm liên quan đến nội bộ và khâu tổ chức, ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của một trong những đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Là một mùa giải đông thí sinh tham dự với nhiều thay đổi về khâu tổ chức, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng là mùa giải nhiều ồn ào nhất từ trước đến nay. Cuộc thi khiến người hâm mộ tiếc nuối hình ảnh của một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và giàu tuổi đời nhất lịch sử.