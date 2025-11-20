Màn diễn áo tắm mãn nhãn tại Hoa hậu Hoàn vũ: Những ứng viên mạnh lộ diện

Theo thông báo từ Ban tổ chức, điểm số của đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, phỏng vấn kín và trình diễn trang phục dân tộc sẽ được sử dụng để lựa chọn top 30 vào chung kết. Vì vậy, màn thể hiện của các thí sinh trong đêm 19/11 được đánh giá có tính chất quyết định.

Đại diện Việt Nam - Hương Giang - ghi dấu ấn với hình thể mảnh mai và phong độ ổn định. Cùng ngày, các phần bình chọn trực tuyến chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng khép lại. Hương Giang lọt top 3 hạng mục Beyond The Crown (Dự án xã hội) và nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ trong nước sau đêm bán kết.

Trên sân khấu bán kết, các đại diện Nam Mỹ và châu Phi tiếp tục phát huy lợi thế với chiều cao và hình thể cân đối. Những thí sinh được đánh giá cao từ đầu mùa như Thái Lan, Philippines, Venezuela, Colombia, Cuba, Bờ Biển Ngà, Cuba, Mexico, Turks & Caicos… đều thể hiện kỹ năng trình diễn nổi bật và phong thái tự tin.

Ahtisa Manalo, Hoa hậu Hoàn vũ Philipppines, là một trong những thí sinh châu Á được khen ngợi nhất buổi trình diễn bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô cũng là thí sinh giành chiến thắng trong hầu hết các hạng mục bình chọn trực tuyến tại mùa giải năm nay.

Hoa hậu Hoàn vũ Curacao, Camille Thomas, sở hữu hình thể cân đối và lối trình diễn duyên dáng.

Sarah Dzafce là đại diện của Phần Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng và vóc dáng cân đối, gương mặt sáng.

Praveenar Singh là đại diện của nước chủ nhà Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Lợi thế của cô là kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế và lượng người hâm mộ đông đảo tại châu Á.

Raschel Paz, đại diện của Guatemala tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô sở hữu hình thể đẹp, gương mặt cá tính và kỹ năng trình diễn tốt.

Lina Luaces là đại diện Cuba tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô là chiến binh "chiến" mà Cuba gửi tới cuộc thi nhan sắc nổi tiếng nhất thế giới trong vài năm trở lại đây.

Tiguidanké Bérété là Hoa hậu Hoàn vũ Guinea 2025 và là gương mặt sáng giá của khu vực châu Phi tại mùa giải năm nay. Điểm mạnh của cô là hình thể cân đối, kỹ năng trình diễn tốt.

Ève Gilles (SN 2003) là đại diện của Pháp tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô nổi bật với mái tóc ngắn cá tính và chiều cao 1,71m.

Stephany Abasali, đại diện của Venezuela, là gương mặt sáng giá tại mùa giải năm nay. Người đẹp sở hữu ngoại hình sáng, dáng vóc cân đối và được nhiều chuyên trang dự đoán lọt top 5.

Hoa hậu Hoàn vũ Nicaragua 2025 nhận được nhiều lời khen của các chuyên trang sau đêm thi bán kết và được dự đoán lọt sâu.

Mahyla Roth, Hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica, được xem là "công chúa" tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì ngoại hình đẹp, nụ cười ngọt ngào và ăn hình.

Hoa hậu Hoàn vũ Haiti, Melissa Sapini, tiếp tục là một chiến binh đáng nể đến từ khu vực châu Phi.

Thể hình khỏe mạnh, rắn chắc của Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica, Jennifer Ventura.

Đại diện của Turks & Caicos nhận được nhiều lời khen ngợi của các chuyên trang sau đêm thi bán kết. Cô sở hữu hình thể săn chắc, vẻ đẹp rất cá tính và khỏe khoắn, phù hợp với phong cách của Hoa hậu Hoàn vũ.

Dáng vóc như tượng tạc của Olivia Yacé, Hoa hậu Hoàn vũ Bờ Biển Ngà, ứng viên được nhiều chuyên trang dự đoán lọt top 5 mùa giải năm nay.

Maliqué Bowe là Hoa hậu Hoàn vũ Bahamas. Cô được các chuyên trang dự đoán lọt top 12 tại mùa giải năm nay.

"Búp bê tóc vàng" Aldana Masset là đại diện của Argentina. Cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Vanessa Pulgarín, Hoa hậu Hoàn vũ Colombia, sở hữu hình thể săn chắc và kỹ năng trình diễn tốt. Từ đầu mùa giải, cô được dự đoán đăng quang.

Sau vòng bán kết, các thí sinh sẽ nghỉ một ngày để chuẩn bị cho chung kết diễn ra vào 21/11. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Theo quy định, chung kết sẽ lần lượt công bố top 30, top 12, top 5, top 3 và tân hoa hậu. Đại diện Việt Nam được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán có khả năng lọt top 30 năm nay.