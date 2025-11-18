Chồng kém 5 tuổi nuông chiều MC Thùy Linh, nói về hôn nhân "trái dấu"

Diễn viên Đức Hiếu và bà xã, MC Thùy Linh trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Hiếu Su kém vợ - MC Thùy Linh 5 tuổi. Nếu Hiếu Su ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn trong loạt phim truyền hình phát sóng giờ vàng VTV như: Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Lằn ranh, Gió ngang khoảng trời xanh... thì Thùy Linh là gương mặt MC/BTV VTV được yêu mến bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và phong thái điềm đạm trên sóng truyền hình.

Thuỳ Linh quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, cặp đôi Hiếu Su - Thùy Linh lần đầu cùng chia sẻ về câu chuyện tình yêu, những ngày đầu chung đôi và năm tháng "về chung một nhà".

Vợ chồng Thùy Linh - Đức Hiếu tiết lộ nguyên tắc giữ hôn nhân hạnh phúc (Video: Cẩm Tiên).

Đức Hiếu "trúng tiếng sét ái tình", cưa đổ MC Thùy Linh chỉ sau 1 tháng

Chuyện tình yêu của Hiếu Su và “đàn chị” MC Thùy Linh bắt đầu như thế nào? Ấn tượng trong lần đầu gặp nhau ra sao?

Hiếu Su: Tôi gặp Linh lần đầu ở buổi họp báo bộ phim hài Tết Giấc mộng quan trường. Trong suốt quá trình quay phim, chúng tôi không chạm mặt vì thuộc 2 tuyến nhân vật khác nhau.

Đến buổi liên hoan cùng cả đoàn ra mắt phim, tôi thấy Linh xinh xắn, thân thiện nhưng ngồi xa nên cũng lúng túng không biết có nên tiến lại bắt chuyện hay không. Tôi bèn đi một vòng mời bia mọi người, đến chỗ Linh thì trong người đã có chút men, tôi tự tin hơn hẳn và mạnh dạn làm quen.

Trò chuyện và hỏi han mới biết Linh hơn mình 5 tuổi. Ban đầu tôi vẫn gọi “chị - em” ngọt xớt nhưng càng nói chuyện tôi càng thấy Linh thú vị, thông minh lại có nụ cười đẹp, thu hút. Cuối buổi, tôi đổi sang xưng tên “Hiếu - Linh” luôn. Về nhà, cả tối gọi điện, nhắn tin thì Linh… không trả lời.

Thùy Linh: Thú thật, hôm đó, tôi chưa có nhiều ấn tượng về anh Hiếu. Tính tôi vốn vui vẻ, xởi lởi với đồng nghiệp nên nói cười hoà đồng.

Ngày hôm sau khi anh tiếp tục nhắn tin nhiều, tôi nghĩ nếu cứ im lặng thì thiếu lịch sự, đi làm gặp sẽ ngại nên đã hồi đáp ngắn gọn.

Một phần, tôi cũng không “đề phòng” gì vì bản thân đã tự đặt nguyên tắc không thích chứ chưa dám nói tới việc tìm hiểu người kém tuổi.

Vậy nên không ngờ từ vài tin nhắn ban đầu lại thành những cuộc trò chuyện dài hơn, rất tự nhiên và thấy… khá hợp. Chính cảm giác thoải mái ấy khiến chúng tôi tìm thấy ở nhau sự gần gũi, thú vị, sau đó quyết định có buổi hẹn hò đầu tiên.

Sau 5 năm kể từ ngày kết hôn, cặp đôi đang háo hức chờ đón con đầu lòng.

Nghe Hiếu kể có vẻ đó là “tiếng sét ái tình” từ phía anh. Anh mất nhiều thời gian và công sức để chinh phục chị Linh không?

Hiếu Su: Hơn 1 tháng tìm hiểu là chúng tôi yêu nhau. Khoảng 9 tháng sau tôi cầu hôn và hơn 1 năm thì cưới. Khi duyên tới, hai người cảm thấy hợp, có nhiều điểm tương đồng, mọi thứ cứ đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Thùy Linh: Trước đây, quan điểm của tôi là dù thích ai đến mấy cũng phải tìm hiểu, trò chuyện vài tháng mới dám nhận lời yêu.

Nhưng với anh Hiếu thì mọi thứ diễn ra tự nhiên và nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ, cả hai chỉ tìm hiểu 1 tháng đã trở thành người yêu. Anh ấy cho tôi cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, tử tế và có lẽ là năng lượng hai người hợp nên hút nhau chăng? Cảm xúc cũng khó diễn tả cụ thể thành lời… (cười).

Anh chị có thể chia sẻ về buổi hẹn hò đầu tiên? Trong thời gian yêu, điều gì ở anh Hiếu khiến chị vượt qua rào cản quan điểm để bước vào mối quan hệ này?

Thùy Linh: Buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi diễn ra sau Giáng sinh một ngày. Chúng tôi rủ nhau đi xem phim. Như bao cặp đôi khác, anh đón tôi và hai đứa chạy xe máy dạo phố một vòng rồi vào rạp. Xem xong, chúng tôi lại rủ nhau đi ăn.

Có lẽ vì anh kém tuổi mà vẫn tự nhiên, mạnh dạn nên khiến tôi bất ngờ.

Hiếu Su: Bản tính đàn ông là muốn chinh phục. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: Thích thì phải tìm cách thôi. Trên đường đưa Linh về, tôi tìm cớ để kéo dài buổi hẹn bằng việc đi thật chậm và lòng vòng qua khắp các con phố.

Thời điểm hai người đến với nhau, chị Thùy Linh đã là MC có tiếng, cuộc sống ổn định còn Hiếu Su vẫn đang ở những bước đầu xây dựng sự nghiệp. Điều này có tạo cho anh áp lực trước bạn đời?

Hiếu Su: Trong chuyện tình cảm, nếu có một ranh giới nào đó khiến một bên cảm thấy mình hơn người kia hoặc ngược lại, mối quan hệ đó rất khó bền.

Diễn viên Đức Hiếu: "Hơn 1 tháng tìm hiểu là chúng tôi yêu nhau. Khoảng 9 tháng sau tôi cầu hôn và hơn 1 năm thì cưới".

Ở từng giai đoạn, tôi có mục tiêu cho quá trình phát triển bản thân, sự nghiệp, cuộc sống và cố gắng hết sức lo cho người mình thương.

Điều quan trọng là sống chân thật để cả 2 có niềm tin vào nhau và tương lai phía trước. Bởi thế, tôi không cảm thấy áp lực.

Thùy Linh: Tôi hiểu ai cũng mong muốn một cuộc sống trọn vẹn nhưng thực tế không có gì là hoàn hảo. Quan trọng là mình xác định sự ưu tiên và những giá trị cốt lõi trong cuộc sống.

Ở tuổi 34, khi quyết định kết hôn, tôi đã qua giai đoạn mộng mơ, đủ chín chắn và trưởng thành để hiểu rõ mình cần gì, phù hợp với điều gì.

MC Thùy Linh: "Tôi yêu anh Hiếu vì nhận thấy đây là người đàn ông tử tế, chăm chỉ, biết yêu thương và chăm sóc gia đình, đặt gia đình lên trên hết".

Như đã chia sẻ, tôi yêu anh Hiếu vì nhận thấy đây là người đàn ông tử tế, chăm chỉ, biết yêu thương và chăm sóc gia đình, đặt gia đình lên trên hết. Ở bên anh tôi thoải mái, bình yên, được là chính mình.

Khi tình cảm đủ sâu để nghĩ về việc tiến tới hôn nhân, chúng tôi dành thời gian cùng trao đổi và lên kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi cùng chung niềm tin rằng, khi cả 2 cùng cố gắng, nỗ lực, mọi thứ sẽ dần ổn định và tốt đẹp hơn.

Yêu và cưới một người "trái dấu" cả về tính cách lẫn điều kiện khi ấy, hẳn anh Hiếu Su cũng phải nỗ lực và thay đổi nhiều lắm?

Hiếu Su: Trước đây, tôi chưa biết cách quản lý tốt cuộc sống. Nhưng sau khi kết hôn, nhất là lúc chuẩn bị cho chuyện con cái, tôi hiểu và thông cảm cho những nỗi lo của vợ. Từ đó, tôi bắt đầu điều chỉnh bản thân: Chi tiêu chừng mực hơn, bớt tụ tập, biết cân đối để lo cho gia đình và tương lai.

Tôi tập trung, quyết tâm phấn đấu hơn cho những mục tiêu. Trước đây tôi hay bỏ lỡ cơ hội, còn bây giờ, tôi học cách chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, cố gắng hết sức mình.

May mắn là trên hành trình ấy, tôi luôn có Linh đồng hành, ủng hộ và động viên. Nhờ vậy, tôi càng hoạch định rõ ràng hơn cho tương lai của mình và gia đình.

Diễn viên Đức Hiếu luôn dành cho vợ sự quan tâm, chăm sóc và ánh nhìn đầy yêu thương.

Hôn nhân hạnh phúc, nhận trái ngọt sau 5 năm về chung nhà

Thật khó hình dung cuộc sống hôn nhân của Hiếu Su - Thùy Linh sau ánh đèn sân khấu, sau những vai diễn trên màn ảnh sẽ như thế nào?

Thùy Linh: Chúng tôi có sự đồng điệu về phong cách sống: Đơn giản và lạc quan, không đặt quá nhiều kỳ vọng hay mong muốn cao. Dĩ nhiên mức sống cao cũng tốt, nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Vì không phải người quá tài giỏi hay hoàn hảo, chúng tôi chọn cuộc sống có phần an toàn, nhưng đổi lại là sự bình yên và thoải mái.

Bí quyết quan trọng là thói quen chia sẻ, thấu hiểu, đồng hành cùng nhau trong hầu hết mọi việc có thể.

Trong đời sống chung, bất đồng là điều khó tránh, nhưng chúng tôi luôn tìm cách đi đến thống nhất. Sau 6 năm yêu và 5 năm chung sống, hiếm khi vợ chồng giận dỗi kéo dài. Thường chỉ cần một người cao giọng, người còn lại dịu xuống thì cảm xúc cũng lắng theo.

Cả hai cũng thường chia sẻ lịch trình công việc với nhau. Bất cứ lúc nào có thể, anh Hiếu đều đưa đón tôi, tranh thủ để đi ăn cùng nhau.

Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại là chất xúc tác gắn kết hai vợ chồng, giữ cho cuộc sống chung thêm gần gũi và hài hòa.

Diễn viên Đức Hiếu và vợ hơn 5 tuổi - MC Thùy Linh VTV là cặp đôi nhận được sự quan tâm của công chúng.

Lấy vợ hơn 5 tuổi, những lúc giận dỗi, Hiếu Su là người xuống nước làm lành hay ngược lại? Ai được nuông chiều nhiều hơn?

Hiếu Su: Trước một sự việc, để đánh giá đúng hay sai thì còn tuỳ vào góc nhìn, quan điểm. Bởi thế trong những cuộc tranh luận khi đến cao trào bất đồng, tôi cứ chủ động xuống nước trước, xoa dịu vợ. Hiểu tính vợ không bực bội, giận lâu nên chỉ cần cảm xúc cả 2 dịu lại là sẽ cùng nói chuyện tiếp và mọi thứ trở lại bình thường.

Còn câu hỏi ai được nuông chiều hơn chắc để vợ tôi trả lời sẽ khách quan nhất (cười).

Thùy Linh: Anh Hiếu bù trừ cho tôi ở điểm là khi tôi căng thẳng, bức xúc nói nhiều, anh thường im lặng hoặc xuống nước trước, khiến tôi nhận ra không nên tiếp tục giữ thái độ đó. Đặc biệt trong thời gian mang bầu, tôi càng hiểu rằng căng thẳng chỉ khiến mình mệt mỏi hơn.

Những lúc ấy, anh thường ôm và an ủi, vỗ về tôi. Sau đó, chúng tôi chủ động nói lời xin lỗi nhau, thậm chí nhiều khi anh Hiếu không sai nhưng vẫn xin lỗi vợ.

Khoản chiều thì cả hai cùng chiều nhau. Nhưng tôi cảm giác mình được chồng nuông chiều nhiều hơn khi anh luôn nhường nhịn, dỗ dành mình.

Hiếu Su và vợ, MC Thuỳ Linh tham dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 tại Hà Nội.

Năm năm sau kết hôn, có giai đoạn nào anh chị trải qua mâu thuẫn, cãi vã dẫn tới suy nghĩ buông bỏ, chia tay?

Thùy Linh: Chúng tôi hiếm khi cãi nhau to, thường chỉ tranh luận nhưng luôn giữ sự tôn trọng.

Kỷ niệm căng thẳng nhất là giai đoạn đầu tôi mang thai. Lúc đó, tôi thấy chồng cần điều chỉnh quản lý chi tiêu, vì anh tham gia một số khoản đầu tư mà trước đó chúng tôi đã bàn và quyết định không làm.

Tâm lý nhạy cảm khi ấy khiến tôi cảm thấy rất bực bội, càng thêm lo lắng, nên buột miệng nói rằng không thể tiếp tục được và mỗi người có lẽ cần có hướng đi phù hợp với bản thân.

Hiếu Su: Tôi nghĩ, ngoài chuyện sinh tử ra, mọi việc đều có thể cân bằng. Trong cuộc sống lúc được, lúc mất. Khi đó vợ căng thẳng quá, nói nhiều, tôi cũng bực và không kiểm soát được, nên cũng bảo “vợ thích thế nào thì chiều như thế”.

Chúng tôi cạch mặt nhau vài tiếng, mỗi người ngủ một phòng. Trong đêm ấy, khi ngẫm kỹ lại, đọc bức thư dài vợ viết, tôi nhận ra mình cần thay đổi, nếu không sẽ mất đi nhiều thứ quan trọng.

Sau 5 năm kể từ ngày về chung một nhà, anh chị có từng đối diện với những thị phi hay ghen tuông vì nhau?

Hiếu Su: Trong quá trình làm nghề, chắc chắn tôi có nhiều thiếu sót và coi những ý kiến khen chê là sự quan tâm, nhắc nhở để hoàn thiện mình hơn, cần làm tốt hơn.

Thị phi quanh đời sống riêng không nhiều nhưng tất nhiên cũng có, nhất là ở thời điểm đầu chúng tôi mới kết hôn. Những lời bàn tán chủ yếu trên mạng xã hội như: “Lấy vợ hơn tuổi là lái máy bay”, hay “chắc gì đã yêu nhau thật”, “xem được bao lâu”…

Tôi không thể kiểm soát và cấm được suy nghĩ của người khác, nên chỉ tập trung cố gắng ở phía mình. Không ai sống thay được cuộc sống của mình. Thị phi với những điều không có thật sẽ nhanh đến rồi nhanh tàn, giá trị thật sự thì luôn ở đó và bền vững.

Thùy Linh: Tôi nghĩ cám dỗ hay thị phi có ở bất kỳ môi trường nào. Không thể ngăn nó đến, nhưng mình có quyền lựa chọn cách phòng tránh, đối diện, thể hiện để không bị cuốn vào vòng xoáy đó. Khi bản thân ngay từ đầu xác định quan điểm, giá trị sống rõ ràng thì sẽ có sự bình tĩnh, tỉnh táo nhận biết vấn đề.

Về ghen tuông trong hôn nhân, từ hồi yêu, chúng tôi đã thống nhất với nhau: Khi quay phim có cảnh tình cảm, anh Hiếu sẽ chia sẻ trước với tôi. Với tính cách của mình, chỉ cần biết trước, cập nhật với nhau thì tôi sẽ hiểu và thoải mái.

Vậy nên mọi vấn để vẫn quay lại với mấu chốt là giữ sự chia sẻ, quan tâm, yêu thương để thêm thấu hiểu, tin tưởng nhau. Khi cả hai luôn ủng hộ, ở bên nhau thì sẽ không có chỗ cho thị phi hay ghen tuông.

"Ở nhà, chúng tôi hay gọi nhau là vợ - chồng hoặc em Mèo - anh Khỉ", nữ MC tiết lộ.

Để giữ lửa hôn nhân lệch tuổi thì ngoài niềm tin có cần sự lãng mạn?

Thùy Linh: Tôi thấy chồng mình lãng mạn theo kiểu thực tế. Vào các dịp kỷ niệm, anh không bao giờ quên, nhưng thay vì chọn những điều lãng phí, cầu kỳ, anh sẽ trong khả năng của mình tặng món quà phù hợp mà vợ thích.

Chuẩn bị tới dịp gì chúng tôi thường trò chuyện với nhau về kế hoạch sẽ cùng thực hiện, kể cả món quà mình đang chờ đợi, có thể là chuyến đi chơi xa hay một bữa ăn kỷ niệm… Quá trình cùng nhau thực hiện điều lãng mạn như thế với tôi rất thú vị.

Điều gì khiến anh chị yêu và nể phục đối phương nhất?

Thùy Linh: Có rất nhiều điều để yêu và nể, đó là lý do chúng tôi gắn bó. Nhưng ngay lúc này, tôi đang nghĩ đến sự nhẹ nhàng, bình yên và luôn được là chính mình khi ở bên anh ấy. Hầu hết những điều tôi mong muốn chia sẻ, đều nhận được sự ủng hộ từ chồng.

Hơn nữa, những khi tôi mệt mỏi, khó khăn hay rối bời, chỉ cần chia sẻ, anh ấy sẽ dùng sự lạc quan của mình để giúp tôi thấy vấn đề trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Tôi cảm thấy được xoa dịu rất nhiều nhờ điều đó.

Hiếu Su: Linh là người phụ nữ đảm đang, quán xuyến mọi việc một cách tổng thể.

Tôi đặc biệt khâm phục sự kiên cường của cô ấy, nhất là trong giai đoạn hai vợ chồng đi tìm con. Tôi nhớ rõ từng khoảnh khắc vợ phải chịu đựng những mũi tiêm nhiều không đếm nổi, những lúc mệt mỏi không ăn uống được nhưng vẫn phải cố gắng với đủ thứ.

Ngay cả khi gặp chuyện không vui của chồng, cô ấy vẫn cố gắng tự trấn an bản thân để động viên lại tôi.

Ngoài ra, vợ tôi là người hài hước. Dù có lúc cáu giận thế nào, ở Linh vẫn luôn có sự đáng yêu nhất định. Cô ấy đi cùng tôi từ lúc tôi chưa có gì cả, giờ vẫn chưa có gì, nhưng chúng tôi đã “lãi” được tình cảm.

Cả hai có quy tắc gì để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc?

Hiếu Su: Chúng tôi quan niệm nếu có vấn đề gì thì giải quyết ngay, càng triệt để càng tốt.

Thùy Linh: Nói “quy tắc” có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng thực ra đó là những điều hai người ngầm hiểu và thấy quan trọng, cần duy trì.

Chúng tôi luôn tôn trọng nhau trong mọi hoàn cảnh, khi nóng giận cả 2 cũng không xưng hô hay nói những điều không đúng hoặc thiếu kiểm soát. Ở nhà, chúng tôi hay gọi nhau là vợ - chồng hoặc em Mèo - anh Khỉ. Lúc giận nhau, lâu nhất cũng chỉ vài tiếng đồng hồ.

Chúng tôi vẫn ở giai đoạn đầu của cuộc sống hôn nhân, đi qua 5 năm đầu tiên. Tương lai là điều không thể nói hay và biết trước, chắc chắn sẽ có những lúc biến động, thử thách. Chúng tôi tập trung để có thể sửa mình, làm tốt ở hiện tại, cùng giữ gìn cho hạnh phúc.

Cảm ơn anh chị vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam