Khoảnh khắc “lại gần bên anh” gây sốt của Son Ye Jin và Hyun Bin

Tối 19/11, lễ trao giải Rồng Xanh 2025 - được ví như Oscar của điện ảnh Hàn Quốc - đã diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu xứ kim chi.

Vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin lần lượt được xướng tên ở các hạng mục: Nam diễn viên xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc và Nghệ sĩ được yêu thích nhất năm. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình hoạt động nghệ thuật chăm chỉ của cả hai.

Khoảnh khắc dễ thương của Son Ye Jin và Hyun Bin trên sân khấu Rồng Xanh 2025 (Ảnh: Newsen).

Sự kiện năm nay cũng đánh dấu lần xuất hiện chung hiếm hoi của cặp đôi kể từ Baeksang 2020. Trên thảm đỏ, Son Ye Jin gây bão khi xuất hiện với diện mạo táo bạo gồm váy lưới xuyên thấu khoe lưng trần gợi cảm cùng mái tóc ngắn mới lạ. Dù để lộ vài nếp nhăn nơi khóe mắt, cô vẫn ghi điểm nhờ vẻ rạng rỡ và tự tin của “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn.

Trong khi đó, Hyun Bin lịch lãm với suit đen, tóc vuốt ngược và đeo kính. Cặp đôi liên tục trò chuyện, trao nhau những cái ôm ấm áp mỗi khi người kia được vinh danh, tạo nên loạt khoảnh khắc lan tỏa khắp các nền tảng.

Đáng chú ý nhất là giây phút Son Ye Jin bẽn lẽn xích lại gần chồng trên sân khấu. Hyun Bin đáp lại bằng nụ cười đầy tự hào, khiến người hâm mộ phấn khích chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Son Ye Jin xuất hiện khác lạ với kiểu tóc ngắn cá tính và trẻ trung (Ảnh: Chosun).

Nữ diễn viên 43 tuổi khoe dáng vóc "không mỡ thừa" (Ảnh: News1).

Khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Son Ye Jin xúc động chia sẻ: “Sau khi kết hôn và trở thành mẹ, tôi cảm nhận thế giới bằng một cách khác. Tôi muốn trưởng thành và tiếp tục trở thành một diễn viên tốt hơn”.

Cô cũng bày tỏ sự biết ơn khán giả và đồng nghiệp. Nữ diễn viên nhớ lại lần đầu nhận giải Rồng Xanh khi mới 27 tuổi và cho biết giải thưởng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình mới của mình.

Hyun Bin đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc với bom tấn Harbin. Vào khoảnh khắc nhận giải, anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình: “Vợ của tôi - Ye Jin - là nguồn sức mạnh rất lớn nhất với tôi. Anh cũng muốn nói rằng anh yêu và biết ơn con trai của chúng ta vô cùng”.

Hyun Bin và Son Ye Jin là hai diễn viên hạng A của màn ảnh Hàn Quốc. Họ nên duyên từ bộ phim đình đám Hạ cánh nơi anh và kết hôn vào năm 2022.

Hyun Bin bảnh bao và lịch lãm với vest đen (Ảnh: News).

Cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng và hiện được xem là một trong những gia đình quyền lực, kín tiếng nhưng được yêu mến nhất làng giải trí xứ kim chi.

Ngoài những thông tin liên quan tới công việc, họ hầu như không chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Sự nghiệp của Son Ye Jin và Hyun Bin đều nở rộ sau khi kết hôn.

Sau đám cưới, Son Ye Jin tạm nghỉ làm việc khoảng 2 năm để ưu tiên chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên mới trở lại màn ảnh xứ kim chi với dự án No Other Choice và lập tức thắng lớn.

Trong khi đó, Hyun Bin thăng tiến như vũ bão trong sự nghiệp và góp mặt liên tiếp trong các dự án điện ảnh quy mô lớn của Hàn Quốc trong 3 năm qua. Tài tử 43 tuổi luôn biết ơn bà xã vì luôn đồng hành, ủng hộ anh trong công việc.

Son Ye Jin và Hyun Bin là cặp đôi quyền lực của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Chosun).

Trong cuộc trò chuyện với tờ Vogue Hàn Quốc, Son Ye Jin hé lộ cuộc sống hiện tại: "Một điều tôi nhận ra là mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày đều mang lại cho chúng ta những bài học ý nghĩa. Kinh nghiệm có con, kinh nghiệm từ lần cãi nhau với ai đó và việc chia sẻ niềm hạnh phúc chính là những yếu tố giúp nuôi dưỡng khả năng diễn xuất".

Nữ diễn viên 43 tuổi cũng tiết lộ về những thay đổi chưa từng thấy của bản thân sau khi làm mẹ. Cô luôn thấy mình đầy sinh lực khi được làm những công việc bản thân yêu thích, chơi cùng con, chứng kiến sự trưởng thành của con mỗi ngày.

Theo báo cáo của GQ Ấn Độ, giá trị tài sản ròng của Hyun Bin hiện tại ước tính khoảng 21 triệu USD, trong khi đó tài sản ròng ước tính của Son Ye Jin là 20 triệu USD. Như vậy, tổng khối tài sản của cặp đôi ngôi sao Hàn Quốc là khoảng 41 triệu USD.