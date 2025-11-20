3 lầm tưởng phổ biến về bệnh viêm mũi dị ứng

Lầm tưởng 1: Cứ hắt hơi là đang mắc cảm lạnh

Hắt hơi, nghẹt mũi hay chảy nước mũi không phải lúc nào cũng là cảm lạnh. Nhiều trường hợp đó là dấu hiệu của viêm mũi dị ứng, phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với phấn hoa, bụi, lông vật nuôi hoặc thay đổi thời tiết.

Viêm mũi dị ứng không gây sốt, thường đi kèm ngứa mũi, ngứa mắt, hắt hơi liên tục, và tái phát khi gặp dị nguyên.

Trong khi đó, cảm lạnh do virus gây ra, thường kèm sốt nhẹ, đau họng, mệt mỏi, sẽ tự khỏi sau 5-7 ngày. Điểm khác biệt rõ nhất: Viêm mũi dị ứng không lây, kéo dài khi còn tiếp xúc dị nguyên. Cảm lạnh có thể lây và thường hồi phục nhanh hơn.

Hiểu sai về viêm mũi dị ứng, điều trị sai cách có thể khiến bệnh kéo dài và dễ thành mạn tính (Ảnh: Dược Hậu Giang).

Lầm tưởng 2: Chỉ có phấn hoa mới gây dị ứng

Viêm mũi dị ứng có 2 dạng chính gồm theo mùa (xảy ra vào một số thời điểm nhất định trong năm) và quanh năm (xảy ra quanh năm)

Dị ứng theo mùa, chủ yếu do phấn hoa từ cây cỏ, cỏ dại khi ra hoa, thường xuất hiện vào xuân, hè hoặc thu, các triệu chứng có thể gặp khi thay đổi thời tiết (thời tiết chuyển lạnh,…)

Dị ứng quanh năm, gây triệu chứng bất kể mùa thường do các dị nguyên tồn tại lâu dài như mạt bụi nhà, lông/vảy da động vật, nấm mốc trong nhà

Như vậy, phấn hoa là một trong các dị nguyên gây viêm mũi dị ứng nhưng không phải là duy nhất. Các dị nguyên phổ biến gây dị ứng còn có thể do mạt bụi, lông/vảy da động vật, nấm mốc,… Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam tỉ lệ mắc bệnh mũi - xoang đang tăng, trong đó khoảng 60-70% là viêm mũi dị ứng.

Sự gia tăng này liên quan mật thiết đến ô nhiễm không khí, khói xe, bụi mịn - những yếu tố khiến niêm mạc mũi dễ nhạy cảm hơn với các dị nguyên trong môi trường. Chưa kể, mạt bụi và nấm mốc tồn tại quanh năm trong chăn, gối, nệm, máy lạnh… là thủ phạm khiến nhiều người hắt hơi, nghẹt mũi, ngay cả khi không có bông hoa nào nở.

Lầm tưởng 3: Thuốc kháng dị ứng nào cũng gây buồn ngủ

Để kiểm soát hiệu quả các triệu chứng viêm mũi dị ứng, thuốc kháng Histamin H1 thường được lựa chọn là phương pháp điều trị chính. Hiện nay, có hai nhóm thuốc kháng histamin H1 chính - thế hệ 1 và thế hệ 2.

Nhóm thế hệ 1 (ví dụ Diphenhydramine hay Chlorpheniramine) dễ gây buồn ngủ vì thuốc có thể qua được hàng rào máu - não và ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương. Ngược lại, nhóm thế hệ 2 (ví dụ Cetirizine, Loratadine, Fexofenadine) ít gây buồn ngủ vì không dễ đi qua hàng rào máu - não.

Như vậy, không phải tất cả thuốc điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng đều gây buồn ngủ mà điều này phụ thuộc vào loại thuốc đang được sử dụng. Nếu lo ngại việc buồn ngủ ảnh hưởng đến công việc hay học tập, cần liên hệ bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn theo tình trạng sức khỏe phù hợp.

Không phải tất cả thuốc điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng đều gây buồn ngủ mà điều này phụ thuộc vào loại thuốc đang dùng (Ảnh: Dược Hậu Giang).

Chọn đúng thuốc giúp giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng hiệu quả

Để điều trị cũng như giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng, thì cần kết hợp nhiều phương pháp: giảm tiếp xúc với các chất gây dị ứng; thuốc giảm nghẹt mũi, thuốc kháng histamine H1, rửa mũi bằng nước muối sinh lý, thuốc nhỏ mũi có corticosteroid…

Tuy nhiên, trước khi sử dụng các loại thuốc này nên liên hệ bác sĩ chuyên khoa để được hỗ trợ điều trị đúng cách.

Khi triệu chứng xuất hiện, tùy theo mức độ, bác sĩ có thể chỉ định bạn nên sử dụng thuốc xịt mũi có chứa corticosteroid, hoặc thuốc kháng histamin thế hệ 2 dạng uống hoặc xịt mũi.

Telfor chứa hoạt chất chính là Fexofenadin - hoạt chất kháng histamin H1 thế hệ 2 - giúp nhanh chóng làm giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng như sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, đồng thời đảm bảo người sử dụng vẫn tỉnh táo và tập trung tốt vì Fexofenadin không gây buồn ngủ hoặc ức chế thần kinh trung ương.

Telfor được sản xuất theo tiêu chuẩn kép Japan - GMP và EU - GMP giải pháp hiệu quả trong điều trị viêm mũi dị ứng (Ảnh: Dược Hậu Giang).

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Japan - GMP và EU GMP, có nhiều hàm lượng khác nhau (60 mg, 120 mg, 180 mg) phù hợp với nhiều độ tuổi, tình trạng bệnh.

Nếu tình trạng viêm mũi kéo dài nên đi thăm khám và tái khám định kỳ để bác sĩ tư vấn, chỉ định phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả.

Viêm mũi dị ứng không chỉ là hắt hơi, sổ mũi thông thường mà cần được nhận diện và kiểm soát đúng cách. Khi chọn đúng thuốc, điều trị đúng thời điểm thì có thể duy trì nhịp sống và làm việc hiệu quả.