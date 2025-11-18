Nữ TikToker nổi tiếng Trung Quốc mất tích khi tới Campuchia thăm bạn trai

Một người tự nhận là chị gái của Chéngzi Jiejie cho biết, cô dự định lên chuyến bay ngày 13/11 để trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, sau 48 giờ, gia đình không thể liên lạc và không nhận được bất kỳ tin tức nào từ cô. Bạn trai của nữ TikToker cũng được cho là mất liên lạc cùng thời điểm, khiến vụ việc gây nhiều nghi vấn.

Theo gia đình, Chéngzi Jiejie đến Campuchia từ đầu tháng 11 và từng đăng tải trên tài khoản cá nhân về việc đặt vé máy bay trở về Trung Quốc vào ngày 13/11. Tuy nhiên, từ ngày 12/11, điện thoại của cô liên tục trong trạng thái tắt máy.

TikToker Chéngzi Jiejie được cho là mất tích từ ngày 12/11 (Ảnh: HK01).

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cũng xác nhận cô chưa nhập cảnh trở lại, đồng nghĩa với kế hoạch về nước không được thực hiện. Người thân cho biết, trước khi được cho là mất tích, tâm trạng và các mối quan hệ của Chéngzi Jiejie hoàn toàn bình thường.

Bạn trai của Chéngzi Jiejie được cho là đang kinh doanh quán ăn tại Sihanoukville (Campuchia). Một số nguồn tin đặt giả thuyết rằng nữ TikToker có thể gặp tai nạn hoặc rơi vào tình huống khó khăn nên không thể trở về như dự tính.

Những ngày qua, gia đình Chéngzi Jiejie liên tục đăng bài tìm kiếm trên các nền tảng Douyin và Weibo, đồng thời cho biết sẽ liên hệ Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Bộ Ngoại giao Trung Quốc để nhờ hỗ trợ.

Bạn bè và cộng đồng mạng cũng vào cuộc chia sẻ thông tin, kêu gọi cộng đồng người Trung Quốc tại Campuchia cung cấp manh mối và kết nối với các đội cứu hộ dân sự. Một bộ phận người hâm mộ còn đề xuất lập quỹ hỗ trợ gia đình mở rộng tìm kiếm và phối hợp với các cơ quan chức năng.

Hiện, cơ quan chức năng Trung Quốc và Campuchia vẫn chưa đưa ra thông tin xác thực về tình trạng của Chéngzi Jiejie cũng như danh tính bạn trai của cô. Vụ việc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng châu Á.