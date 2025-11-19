Lùm xùm trước bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, ban tổ chức ra thông báo khẩn

Trên trang cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi, Omar Harfouch gây chú ý khi tuyên bố rời vị trí giám khảo, đồng thời chỉ trích cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là “một vở kịch giả dối” và cho rằng quá trình tuyển chọn top 30 thiếu minh bạch.

Ông viết: “Là một thành viên trong Ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tôi bối rối và quan ngại sâu sắc khi biết qua mạng xã hội rằng một ban giám khảo tạm thời đã lựa chọn top 30 thí sinh vào vòng chung kết mà không có sự đồng thuận của bất kỳ giám khảo chính thức nào, bao gồm cả tôi”.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang dần tiến tới chung kết (Ảnh: MUT).

Omar Harfouch cho biết ông đã đặt câu hỏi với ban tổ chức, nhưng ngay sau đó, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lại công bố danh sách những người tham gia quá trình tuyển chọn trên Instagram, khiến vụ việc càng thêm phức tạp.

Ông nói đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, ông Raul Rocha, về sự thiếu minh bạch trong quy trình chấm điểm, trước khi quyết định rút khỏi vị trí giám khảo của mùa giải năm nay.

Những tiết lộ của ông Omar lập tức gây xôn xao trong cộng đồng theo dõi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, làm bùng lên nhiều tranh luận trái chiều.

Ngay trong tối 18/11, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã phát đi thông báo giải thích rằng ông Omar Harfouch đã “hiểu nhầm”, vì chương trình Beyond the Crown (Dự án xã hội) là hoạt động độc lập, không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khẳng định ban giám khảo chính thức vẫn vận hành theo quy trình thống nhất và minh bạch.

Hương Giang đang nỗ lực thể hiện, bứt phá ở giai đoạn nước rút cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Galaxy Queen).

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khởi động tại Thái Lan từ ngày 2/11 và dự kiến khép lại vào 21/11 với sự tham gia của 123 thí sinh đến từ khắp thế giới. Đại diện Việt Nam tại mùa giải này là người đẹp chuyển giới Nguyễn Hương Giang.

Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu, cuộc thi đã đối mặt nhiều lùm xùm liên quan đến nội bộ và khâu tổ chức, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của một trong những đấu trường nhan sắc lớn và uy tín nhất thế giới.

Sau hơn 2 tuần hoạt động, hôm nay (19/11), các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ bước vào phần thi Trình diễn trang phục dân tộc và bán kết - những vòng thi quan trọng quyết định điểm số và khả năng vào top 30.

Hiện tại, Hương Giang thể hiện khá tốt, góp mặt trong nhóm thí sinh được bình chọn cao trong các phần thi phụ như: Beyond The Crown (Dự án xã hội), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng) và People's Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Nhiều chuyên trang quốc tế cũng dự đoán đại diện Việt Nam có khả năng tiến vào top 30 mùa giải năm nay.