Màn biến hình độc lạ của người đẹp Na Uy gây sốt Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Trình diễn trang phục dân tộc luôn là một trong những phần thi thú vị nhất của các mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ. Đây cũng là phần thi được tính điểm, quyết định khả năng lọt top 30 của các thí sinh.

Trong phần thi này, các người đẹp gửi gắm thông điệp văn hóa, bản sắc dân tộc. Đây cũng được xem là phần thi thể hiện màu sắc và sự sáng tạo của từng đại diện.

Các người đẹp Nam Mỹ vẫn luôn mang đến những màn trình diễn thu hút bởi độ cầu kỳ của trang phục. Đại diện Việt Nam - Hương Giang - chọn áo dài trắng giản dị cho phần thi này.

Trong đó, phần biến hình từ cá hồi của đại diện Na Uy - Leonora Lysglimt-Rødland - nhận được nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Ahtisa Manalo, đại diện của Philippines, dịu dàng trong phần thi Trình diễn trang phục dân tộc. Phần thi của cô nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Đại diện Bonaire - Nicole Peiliker - mang câu chuyện về đại dương lên sân khấu.

Đại diện Thái Lan - Praveenar Singh - nổi bật về ý tưởng và kỹ năng trình diễn. Bạn cùng phòng với Hương Giang vẫn luôn là thí sinh được đánh giá cao tại mùa giải năm nay.

Đại diện Ecuador - Nadia Mejía - có lợi thế về kỹ năng trình diễn.

Đại diện New Zealand tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu cho người xem.

Đại diện Mexico luôn khiến người theo dõi bất ngờ qua từng vòng thi. Cô vẫn là gương mặt được các chuyên trang đánh giá cao tại mùa giải năm nay.

Trong nhóm thí sinh Đông Nam Á, đại diện Indonesia nhận được nhiều lời khen từ các chuyên trang sắc đẹp.

Đại diện Bờ Biển Ngà được các chuyên trang dự đoán lọt top 5 tại mùa giải năm nay. Cô có lợi thế về hình thể và kỹ năng trình diễn.

Đại diện El Salvador dịu dàng, mang năng lượng tích cực lên sân khấu.

Đại diện Namibia mang không khí núi rừng trẻ trung lên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2025.