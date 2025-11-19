Ở phần thi áo tắm, Hương Giang gây ấn tượng với những bước catwalk chắc chắn, thần thái gợi cảm. Lối trang điểm và ánh mắt sắc nét giúp cô tôn lên vẻ cuốn hút trong bộ áo tắm đỏ liền mảnh.

Về chỉ số hình thể, Hương Giang sở hữu chiều cao 1,68m cùng số đo 86-62-90cm - được đánh giá cân đối nhưng không phải lợi thế nếu so với chuẩn hình thể “hoa hậu quốc tế”, vốn ưu ái thí sinh trên 1,73m.

Tuy vậy, phần thi áo tắm của cô nhận nhiều lời khen từ khán giả theo dõi chương trình. Các thí sinh thể hiện tốt ở phần này còn có đại diện từ Philippines, Thái Lan, Colombia, Venezuela, Guatemala và Mexico…

Hương Giang trình diễn áo tắm tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Video: FPT Play).

Đại diện Guatemala trong phần thi trình diễn áo tắm (Ảnh: MU).

Đại diện Bờ Biển Ngà trong phần thi trình diễn áo tắm (Ảnh: MU).

Đại diện Philippines trong phần thi áo tắm (Ảnh: MU).

MC của Hoa hậu Hoàn vũ giới thiệu Hương Giang là ca sĩ, người mẫu và nhà sản xuất nổi tiếng tại Việt Nam. Sau khi được biết đến qua cuộc thi Vietnam Idol và trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đầu tiên của Việt Nam, cô tiếp tục theo đuổi mục tiêu truyền cảm hứng về sự chấp nhận và bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+ (Cộng đồng người chuyển giới, đồng giới, lưỡng tính).

Sáng cùng ngày, Hương Giang lọt top 3 giải phụ Beyond The Crown (Dự án xã hội) thông qua bình chọn trực tuyến. Cô cũng ghi điểm với thứ hạng cao ở các hạng mục bình chọn như Most Beautiful People (Gương mặt đẹp nhất) và People’s Choice (Thí sinh được yêu thích).

Chiều 19/11, Hương Giang cũng hoàn thành phần thi Trình diễn trang phục dân tộc với bộ áo dài trắng tinh khôi, tạo sự khác biệt so với các thiết kế cầu kỳ của thí sinh khác.

Hương Giang trong phần thi Trình diễn trang phục dân tộc (Ảnh: Galaxy Queen).

Chia sẻ với Missosology, Hương Giang nói: “Tôi tin đã đến lúc viết nên lịch sử. Sự xuất hiện của tôi tại cuộc thi này mang theo hy vọng của một cộng đồng, góp thêm ý nghĩa cho vẻ đẹp và giá trị của người phụ nữ. Tôi tin rằng lòng dũng cảm thực sự có thể thay đổi định mệnh”.

Hương Giang trình diễn váy dạ hội tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Video: Sash Factor).

Là thí sinh chuyển giới duy nhất và cũng thuộc nhóm lớn tuổi nhất cuộc thi, Hương Giang nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế, đồng thời duy trì phong thái chuyên nghiệp, tự tin và thân thiện từ đầu mùa giải.

Theo Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025, kết quả cuộc thi dựa trên các phần thi Phỏng vấn kín, Trang phục dân tộc, Váy dạ hội và Áo tắm. Từ đêm bán kết, ban giám khảo sẽ chọn top 30, sau đó là top 12, top 5, top 3 và trao vương miện trong đêm chung kết 21/11.

Các chuyên trang sắc đẹp như Missosology và Sash Factor (Philippines) dự đoán Hương Giang có khả năng lọt top 30. Sash Factor nhận xét đại diện Việt Nam sở hữu “phong thái sân khấu chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tốt và nguồn năng lượng tích cực”.