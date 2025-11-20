Sữa làm 31 trẻ ngộ độc botulinum vẫn xuất hiện trên sàn thương mại điện tử

Theo thông tin từ Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition.

Đáng nói, ghi nhận của PV trong chiều 20/11, sản phẩm này vẫn xuất hiện trên một sàn thương mại điện tử ở Việt Nam.

Một gian hàng trên sàn thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn bán sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition (Ảnh chụp màn hình).

Gian hàng X.T.S hiện đang bán sản phẩm lon sữa công thức 680 gam ByHeart Whole Nutrition với giá 1 triệu 399 nghìn 900 đồng.

Hiện FDA chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Hãng ByHeart đã đưa ra tuyên bố tự nguyện thu hồi tất cả các lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh ByHeart Whole Nutrition trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Các sản phẩm sữa liên quan đã bị gỡ trên website của ByHeart và các sàn thương mại điện tử lớn như Amazon, Walmart…

Lá thư kêu gọi khách hàng ngừng sử dụng sản phẩm sữa nhiễm khuẩn clostridium botulinum trên website của ByHeart (Ảnh chụp màn hình).

Cơ quan chức năng khuyến cáo cha mẹ cùng người chăm sóc trẻ, nếu đã mua sản phẩm nêu trên, hãy dừng sử dụng ngay lập tức; cần lưu ý đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất nếu trẻ có triệu chứng.

Bên cạnh đó, cần rửa sạch các vật dụng và bề mặt có tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.