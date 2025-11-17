Gần đến chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang được dự đoán lọt top 20

Chuyên trang Missosology xếp Hương Giang ở vị trí 18/20 trong danh sách dự đoán. Đại diện được đánh giá cao nhất và có khả năng đăng quang là thí sinh đến từ Turks & Caicos, tiếp theo là Thái Lan, Li Băng, Mexico...

Trong khi đó, chuyên trang Sash Factor lại không đưa Hương Giang vào top 30, xếp đại diện Việt Nam ở vị trí 34. Top đầu theo dự đoán của Sash Factor lần lượt là các thí sinh đến từ Venezuela, Ấn Độ, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Colombia, Thái Lan...

Hương Giang được chuyên trang Missosology dự đoán lọt top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUT).

Hiện, Hương Giang cùng 122 thí sinh đã trở lại Bangkok (Thái Lan) để bước vào các buổi tổng duyệt quan trọng, chuẩn bị cho đêm trình diễn trang phục dân tộc, bán kết và chung kết. Đây là giai đoạn nước rút của đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Áo tắm chưa bùng nổ, phỏng vấn kín lấy lại phong độ

Trước đó, Hương Giang đã hoàn thành phần trình diễn áo tắm và phỏng vấn kín với Ban giám khảo. Tại buổi trình diễn áo tắm ngoài trời, người đẹp cho biết cô “hơi căng thẳng” nên chưa thể hiện được hết phong độ.

Dù vậy, các chuyên trang sắc đẹp như Missosology, Sash Factor vẫn liệt kê Hương Giang vào nhóm đại diện có phần trình diễn áo tắm đáng chú ý. Trang Facebook chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng đăng tải hình ảnh của cô.

Trong vòng phỏng vấn kín, Hương Giang thể hiện sự tự tin và chủ động. Cô dùng phiên dịch viên để nghe câu hỏi nhưng trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh, không cần hỗ trợ. Hương Giang cho biết, cô không muốn tự nhận mình làm tốt hay chưa, mà muốn Ban giám khảo đưa ra đánh giá khách quan.

Hương Giang được khen ngợi về câu trả lời tinh tế, thông minh ở vòng phỏng vấn kín (Ảnh: MUT).

Phía Hương Giang tiết lộ cô nhận được câu hỏi: “Nếu chỉ còn 10 USD trong túi, bạn sẽ làm gì?”. Người đẹp trả lời: “Tôi sẽ mua một ly cà phê. Lúc đó tôi cần sự tỉnh táo để suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo”. Câu trả lời của người đẹp được cộng đồng mạng khen là tinh tế, thông minh và khéo léo.

Hương Giang chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ câu hỏi này không có đúng hay sai. Khi một người mất hết tất cả, chỉ còn lại 10 USD, trong những khoảnh khắc đen tối nhất, con người rất dễ đưa ra quyết định sai lầm. Vì vậy, điều cần thiết nhất là sự tỉnh táo để biết mình phải làm gì để vượt qua hoàn cảnh”.

Người đẹp chuyển giới châu Á đầu tiên tại Hoa hậu Hoàn vũ

Ảnh chân dung chính thức của Hương Giang trên trang chủ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: MU).

Suốt hơn 2 tuần dự thi, Hương Giang thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông trong nước và quốc tế khi trở thành người phụ nữ chuyển giới châu Á đầu tiên tham dự Hoa hậu Hoàn vũ.

Cô gây thiện cảm nhờ sự chuyên nghiệp, tự tin, thân thiện, luôn xuất hiện chỉn chu với phong cách thời trang thanh lịch và gợi cảm.

Hiện, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao ở các hạng mục: Beyond The Crown (Dự án xã hội), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), People's Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam dự thi từ tháng 9. Theo Tổ chức Miss Universe Vietnam, cô là minh chứng cho bản lĩnh, sự kiên cường và tài năng của phụ nữ Việt hiện đại.

Nữ ca sĩ kiêm hoa hậu cũng khẳng định, cô không tham dự cuộc thi để tìm kiếm danh tiếng, mà muốn thế giới thấy rằng “một người như cô cũng có thể thanh lịch và xinh đẹp”, qua đó thay đổi nhận thức về cộng đồng.

Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Raúl Rocha Cantú cho biết, cuộc thi năm nay có 4 vòng đánh giá chính: Phỏng vấn kín, trang phục dân tộc, dạ hội, và áo tắm. Bán kết sẽ diễn ra ngày 19/11 và chung kết được thực hiện vào ngày 21/11.