NSƯT Kim Tuyến: Mẹ đơn thân gợi cảm, nghi vấn hẹn hò "chị đẹp" kém 8 tuổi

Thời gian gần đây, Kim Tuyến gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện bên cạnh "chị đẹp" Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai không chỉ tham dự sự kiện cùng nhau mà còn diện đồ đôi, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc về đối phương. Sự thân thiết của hai nghệ sĩ khiến khán giả bất ngờ, đặt dấu hỏi về mối quan hệ "vượt mức đồng nghiệp".

Trước những bình luận thắc mắc, Kim Tuyến không né tránh mà còn thoải mái tương tác. Nữ diễn viên nói, nếu việc được ghép đôi với Đồng Ánh Quỳnh khiến khán giả vui, cô cũng cảm thấy thích thú và không ngại điều đó. Nữ diễn viên cũng hé lộ đang tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu, được "nửa kia" yêu thương và chiều chuộng.

Kim Tuyến kể, Đồng Ánh Quỳnh vốn là khán giả trung thành của sân khấu kịch nơi cô biểu diễn. Ban đầu, cô khá bất ngờ khi một nghệ sĩ trẻ, cá tính và hiện đại lại say mê sân khấu truyền thống. Cả hai sau đó dần trở nên thân thiết.

Là nghệ sĩ kín tiếng, Kim Tuyến hiếm khi chia sẻ về đời tư. Vì vậy, những thông tin xoay quanh mối quan hệ giữa cô và Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khi phóng viên Dân trí liên hệ tìm hiểu, đại diện của nữ diễn viên từ chối đưa ra bình luận.

Kim Tuyến từng kết hôn với một doanh nhân khi mới 19 tuổi nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ, cô chọn làm mẹ đơn thân. Nhiều năm qua, nữ diễn viên vẫn chọn sống độc thân, nuôi nấng con gái trưởng thành.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Kim Tuyến từng cho biết, việc trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 21 là giai đoạn đầy thử thách, nhưng chính những khó khăn đó giúp cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Con gái cũng phụ giúp cô quán xuyến việc kinh doanh, được trả lương như những nhân viên khác để rèn tính tự lập.

Nói về chuyện tình cảm, Kim Tuyến khẳng định bản thân không lận đận như nhiều người vẫn nghĩ. Nữ ca sĩ từng trải lòng, thời trẻ cô đặt mọi thứ vào tình yêu, nhưng hiện tại chỉ xem tình cảm như gia vị của cuộc sống.

"Tôi nghĩ mọi chuyện phụ thuộc vào chữ duyên. Khi bản thân sẵn sàng, người ấy sẽ xuất hiện. Tôi không đặt mục tiêu phải có người yêu. Điều quan trọng là làm tốt hiện tại, rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ tự đến", cô nói.

Thời gian qua, Kim Tuyến gây chú ý bởi hình ảnh trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Ở tuổi 38, cô vẫn giữ được nhan sắc ngọt ngào, thu hút mỗi khi xuất hiện.

Từng phải tạm gác sự nghiệp vì biến cố, hai năm nay, nữ diễn viên trở lại mạnh mẽ, hoạt động tích cực ở cả sân khấu kịch lẫn phim truyền hình. Sau nhiều năm làm nghề, Kim Tuyến vẫn giữ được sức hút riêng. Dù không phải nghệ sĩ hoạt động quá sôi nổi theo hướng giải trí, cô vẫn duy trì hình ảnh bền bỉ với nghệ thuật.

Năm 2022, cô hoàn thành chương trình đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực này. Ngoài ra, nhờ ngoại hình nổi bật, Kim Tuyến còn được mời trình diễn tại một số sự kiện thời trang.

Năm 2023, Kim Tuyến có tên trong danh sách 102 nghệ sĩ được xét duyệt phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Tính đến nay, cô đã có gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật, đoạt nhiều giải thưởng phim ảnh.

Ảnh: Facebook nhân vật