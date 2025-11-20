Thêm một cặp tình nhân “chị - em” nổi tiếng xứ Hàn chuẩn bị kết hôn

Trên trang cá nhân, Kim Woo Bin xác nhận tin vui và chia sẻ những lời nhắn gửi đầy xúc động, anh và bạn gái lâu năm sẽ “cùng nhau bước vào tương lai” và mong nhận được lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Nam diễn viên viết: “Tôi sắp kết hôn. Tôi và người đã đồng hành bên mình suốt thời gian dài sẽ cùng xây dựng một gia đình. Nếu mọi người có thể gửi đến chúng tôi lời chúc phúc ấm áp, đó sẽ là điều ý nghĩa nhất”.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah xác nhận kết hôn sau 10 năm hẹn hò (Ảnh: Naver).

Thông tin ngay lập tức gây sốt tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Một nguồn tin thân cận cho biết, hôn lễ sẽ diễn ra kín đáo, chỉ có sự góp mặt của người thân và những đồng nghiệp thân thiết.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin là cặp đôi lệch tuổi nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Họ gặp nhau trong một buổi chụp hình quảng cáo 10 năm trước và công khai hẹn hò vào năm 2015.

Tuy nhiên, thời điểm thừa nhận tình cảm, cặp đôi vấp phải nhiều ý kiến phản đối do chênh lệch tuổi tác và tin đồn Shin Min Ah là người xen vào mối quan hệ cũ của Woo Bin. Trước dư luận trái chiều, cả hai chọn im lặng và âm thầm duy trì tình cảm.

Năm 2017, Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng và phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Suốt hơn 2 năm điều trị, Shin Min Ah gần như rút khỏi làng giải trí, từ chối nhiều lời mời đóng phim để toàn tâm ở bên bạn trai kém 5 tuổi.

Kim Woo Bin là tài tử nổi tiếng của Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Theo tờ JoongAng Ilbo, đây là thời điểm nữ diễn viên đánh đổi nhiều cơ hội sự nghiệp nhưng vẫn kiên quyết ưu tiên sức khỏe của Woo Bin.

Năm 2019, Kim Woo Bin trở lại và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc dành cho Shin Min Ah, gọi cô là “nguồn sức mạnh to lớn giúp anh vượt qua bệnh tật”. Đến năm 2020, cả hai cùng tái xuất màn ảnh, âm thầm ủng hộ hoạt động của đối phương và ngày càng được công chúng yêu mến bởi cách yêu kín đáo, bền bỉ.

Shin Min Ah (SN 1984) là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Ngôi sao xứ Hàn sở hữu gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng. Cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai trò một người mẫu, diễn viên đóng quảng cáo và video ca nhạc.

Shin Min Ah sẽ chia tay cuộc sống độc thân ở tuổi 41 (Ảnh: HB).

Nhờ ngoại hình đẹp và khả năng diễn xuất tốt, Shin Min Ah có sự nghiệp ổn định. Năm 2021, Gallup Korea - tổ chức chuyên thực hiện các đợt khảo sát quy mô lớn để tìm ra những nhân vật có ảnh hưởng lớn với công chúng Hàn Quốc - đã xếp Shin Min Ah vào danh sách 20 diễn viên truyền hình được yêu thích tại Hàn Quốc.

Cô là nữ diễn viên quan thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim như: Bạn gái tôi là hồ ly, Hào quang bị đánh cắp, Điệu cha cha cha làng biển…

Kim Woo Bin (SN 1989) là người mẫu, diễn viên sáng giá tại làng giải trí xứ Hàn. Anh quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như: Cướp siêu đẳng, Tuổi 20, Những người thừa kế, Yêu không kiểm soát, Ông trùm…

Năm 2020, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật và trở lại làng giải trí xứ Hàn vào năm 2022. Dù vắng bóng trong làng giải trí vài năm nhưng sức hút của Kim Woo Bin không giảm sút.

Anh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ. Hành trình chiến thắng bệnh tật của Kim Woo Bin cũng lan tỏa năng lượng tích cực tới người hâm mộ.

Thông tin về đám cưới tháng 12 được xem là cái kết đẹp cho chuyện tình 10 năm đầy thử thách của cặp đôi “chị - em” nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc.