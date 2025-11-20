Nhà vệ sinh công cộng biến mất ở TPHCM: Chủ doanh nghiệp đặt nghi vấn

Liên quan đến vụ nhà vệ sinh công cộng bỗng biến mất rồi xuất hiện trở lại, Công an phường Sài Gòn vẫn đang phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan để điều tra, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Công Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Tiên Phong (trụ sở ở phường Xuân Hòa, TPHCM), cho biết, ông cũng có những nghi ngờ về đối tượng di dời nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, do không có bằng chứng nên ông không nêu đích danh. Mọi thông tin ông sẽ chờ Công an phường Sài Gòn điều tra, làm sáng tỏ.

“Việc nhà vệ sinh công cộng của công ty bị dời đi rồi xuất hiện trở lại là hết sức bất thường. Ai có thể làm được điều đó?”, ông Hiệp đặt nghi vấn.

Nhà vệ sinh công cộng xuất hiện lại nhưng không còn hoạt động (Ảnh: Lê Trai).

Theo ông Hiệp, nhà vệ sinh công cộng được Công ty Tiên Phong thực hiện tại địa chỉ số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, cách đây hơn 2 năm, với kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Công trình được triển khai theo đề án xã hội hóa đầu tư, lắp đặt và vận hành, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. UBND TPHCM cho phép thực hiện, nhằm phục vụ cộng đồng và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ngày 31/10, ông Hiệp được UBND phường Sài Gòn mời làm việc, thông báo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất cho đơn vị quản lý nhà vệ sinh công cộng di dời ra khỏi khu đất. Theo ông Hiệp, khu đất này đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất cho bên khác thuê để mở nhà hàng.

“Việc cơ quan chức năng yêu cầu thì công ty sẽ chấp hành. Tuy nhiên, thứ nhất phải cho chúng tôi thời gian để thực hiện. Thứ hai, bản thân công ty được UBND TPHCM giao đất, UBND quận 1 (cũ) bàn giao, thì bây giờ cũng phải có thông báo bằng văn bản thu hồi để cho công ty trả hết trách nhiệm cho thành phố”, ông Hiệp nói, đồng thời mong muốn chính quyền địa phương bố trí khu vực khác để công ty có thể phục vụ người dân.

Nhà vệ sinh công cộng được đầu tư với số tiền hơn 500 triệu đồng, phục vụ miễn phí cho người dân (Ảnh: Lê Trai)

Ngoài ra, ông Hiệp nhấn mạnh, nhà vệ sinh công cộng được công ty thực hiện hoàn toàn miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, khi chưa nhận được văn bản chính thức nào từ chính quyền địa phương thì nhà vệ sinh công cộng do Công ty Tiên Phong quản lý đã bị dời đi.

Sự việc đã được phía công ty trình báo công an, chính quyền địa phương. Sau đó, nhà vệ sinh công cộng của Công ty Tiên Phong bất ngờ xuất hiện trở lại.

Theo ông Hiệp, nhà vệ sinh công cộng dù được trả lại, nhưng không đúng vị trí cũ. Vị trí trước đó công ty lắp đặt là bên trong hàng rào màu trắng, nơi một nhà hàng vừa được dựng lên.

“Đây là khu vực trung tâm TPHCM, rất đông người dân và camera an ninh, chắc chắc công an sẽ tìm ra thủ phạm di dời nhà vệ sinh đi của công ty”, ông Hiệp chia sẻ.