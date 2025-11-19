Hương Giang diện áo dài trắng dịu dàng thi Trình diễn trang phục dân tộc

Trên sân khấu tại Bangkok (Thái Lan), Hương Giang xuất hiện nhẹ nhàng với hình ảnh một nữ sinh Việt Nam gồm áo dài trắng, chiếc nón có in cờ Việt Nam và chiếc xe đạp làm phụ kiện. Cô không trình diễn quá nhiều động tác mà giữ phong thái nền nã, tinh khôi.

Chia sẻ về quyết định này, Hương Giang nói: “Suốt thời đi học, tôi luôn khao khát được mặc áo dài trắng đến trường. Giấc mơ có thể đến muộn, nhưng sẽ đến theo cách đẹp đẽ nhất”.

Hương Giang tham gia phần thi Trình diễn trang phục dân tộc (Video: Miss Universe).

Cô cho biết, hình ảnh nữ sinh cắp sách đến trường là điều mình muốn đem lên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, như lời tri ân tuổi trẻ và văn hóa Việt Nam.

Trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ giới thiệu Hương Giang là ca sĩ, người mẫu và nhà sản xuất nổi tiếng của Việt Nam. Sau khi được biết đến qua cuộc thi Vietnam Idol và trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đầu tiên của Việt Nam, cô tiếp tục theo đuổi mục tiêu truyền cảm hứng về sự chấp nhận và tầm nhìn bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+.

Vài giờ trước phần thi, Hương Giang cũng lọt top 3 hạng mục phụ Beyond The Crown (Dự án xã hội) nhờ bình chọn trực tuyến. Tối 19/11, đại diện của Việt Nam cùng các thí sinh sẽ bước vào vòng thi bán kết. Sau đó, các người đẹp sẽ tham gia phần thi quan trọng cuối cùng, chung kết (ngày 21/11).

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan từ 2/11 đến 21/11 với 123 thí sinh đến từ khắp thế giới. Đây là mùa giải đặc biệt khi cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia: Chấp nhận thí sinh đã lập gia đình, sinh con, chuyển giới và không giới hạn độ tuổi. Hương Giang là thí sinh chuyển giới duy nhất của mùa giải.