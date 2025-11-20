Dự báo 32 phường xã ở Khánh Hòa sẽ ngập đêm nay, có nơi sâu trên 3,5m

Theo bảng tin lúc 11h30 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua (từ 11h ngày 19 đến 11h ngày 20/11), khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to.

Lượng mưa tại một số trạm như Thành Sơn đo được là 315,9mm; Sơn Thái 359,4mm; Đại Lãnh 472,3mm; Van Bình 349,9mm; Hồ Hoa Sơn 634mm.

Đơn vị này cảnh báo 32 xã, phường có nguy cơ ngập lụt như Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang; Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh... phạm vi có khả năng tiếp tục lan rộng, nghiêm trọng.

Vào 14h ngày 20/11, nhiều nhà dân ở phường Tây Nha Trang đã ngập hơn 1,5m (Ảnh: Hoàng Đức).

Thời gian ngập lụt trong chiều và đêm 20/11. Độ sâu ngập lụt 1-2,5m, ở những khu vực trũng, thấp có thể ngập sâu trên 3,5m.

Kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, yêu cầu các lực lượng tiếp tục nỗ lực huy động nhân lực và phương tiện để đưa toàn bộ người dân trong vùng lũ về nơi an toàn, trong thời gian ngắn nhất.

Ông lưu ý sau khi đưa người dân về nơi sơ tán, địa phương khẩn trương chăm lo sức khỏe, đảm bảo nhu yếu phẩm cho bà con.

Ô tô chìm nghỉm trong nước tại phường Tây Nha Trang (Ảnh: Hoàng Đức).

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng tối đa lực lượng để ứng cứu người dân.

Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công 5 phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cứu hộ tại các khu vực bị lũ chia cắt.

Ngoài ra, các đội tàu du lịch, ngư dân cũng tham gia bằng thuyền thúng, ca nô và ghe nhỏ để cứu người dân.