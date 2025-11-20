Ô tô Trung Quốc “nằm” đại lý gần 5 tháng chờ sửa, dù đã trả trước 62 triệu

Chuyện ngập nước khi sử dụng ô tô là điều không ai mong muốn, nhưng cũng đành chấp nhận khắc phục hậu quả, khi đứng trước ảnh hưởng từ thiên tai. Đó cũng là tâm lý của gia đình chị Nguyễn Quỳnh Anh (Đà Nẵng) khi mang chiếc MG HS tới đại lý chính hãng để sửa chữa.

Sau khi được kiểm tra và ước tính chi phí phụ tùng cần thay thế lên tới hơn 60 triệu đồng, chị Quỳnh Anh được yêu cầu thanh toán trước phần lớn số tiền này để “đặt đồ từ nhà máy”. Thời gian hẹn ban đầu là hai tuần, nhưng liên tục trễ hẹn không giao xe, và đến nay đã gần 5 tháng.

Trong tâm lý bất lực “không biết phải kêu ai, phải hỏi ai”, chị Quỳnh Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với mong muốn được hỗ trợ, để sớm có phương tiện phục vụ cuộc sống thường nhật. Nhằm tìm hiểu kỹ hơn về sự việc trên, phóng viên của báo Dân trí đã liên hệ với người dùng này.

Chiếc MG HS của gia đình chị Quỳnh Anh được đại lý Đà Nẵng tiếp nhận vào ngày 7/7, nhưng đến nay vẫn chưa có phụ tùng để sửa chữa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nhà tôi mua chiếc MG HS này vào tháng 12/2024 thì đến cuối tháng 6/2025, xe bị ngập nước trong quá trình sử dụng. Do được bảo hành tới 5 năm và một phần là tin tưởng, tôi lựa chọn mang xe vào đại lý MG Đà Nẵng để khắc phục”, chị Quỳnh Anh cho biết.

Theo người dùng này, sau khi trễ hẹn giao xe ban đầu, tư vấn bán hàng đã nhiều lần hẹn lại lịch bàn giao đến mức người dùng “không nhớ nổi nữa”. Dù đã đổi nhiều người làm việc trực tiếp, song lý do được đại lý đưa ra đều là “chưa đặt được phụ tùng từ nhà máy”.

Trong gần 5 tháng bức xúc chờ đợi, gia đình chị Quỳnh Anh đã nhiều lần đến đại lý trực tiếp để yêu cầu gặp lãnh đạo, nhưng chị cho biết lần nào cũng bị từ chối. “Đến giấy tiếp nhận xe hay biên lai thu tiền họ còn không cung cấp cho tôi, phải lên tận nơi làm việc thì mới đóng dấu”, người dùng này bổ sung.

Biên lai thu tiền từ chị Quỳnh Anh đã được đại lý đóng dấu, có hai lần chuyển khoản, tổng cộng hơn 62 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đáng nói rằng trong lần làm việc gần nhất với phía đại lý, một tư vấn bán hàng trao đổi với gia đình chị Quỳnh Anh rằng: “Thực ra đại lý cũng hết sức cố gắng hối thúc phía nhà máy hỗ trợ nhưng nếu khách hàng chưa thấy thỏa đáng, cũng nhờ khách hàng trao đổi thêm với nhà máy giúp về việc này”.

Với gia đình chị Quỳnh Anh, chị cho rằng đây là một câu trả lời không thể chấp nhận được.

“Bỏ mấy trăm triệu mua xe mà giờ đại lý bảo tự đi tìm nhà máy để hỏi thì trách nhiệm ở đâu? Tôi phải bay sang Thái Lan hay Trung Quốc? Thực sự là tôi không muốn mọi chuyện quá căng thẳng, nhưng hết cách rồi mới phải đăng lên mạng xã hội”, người dùng này cho biết.

MG HS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá bán dao động 699-749 triệu đồng cho hai phiên bản. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc C-SUV, cùng cỡ với Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson (Ảnh minh họa, nguồn: Vũ Hồng).

Tại Việt Nam, không phải hãng xe nào cũng điều hành trực tiếp đại lý, mà phần lớn là đối tác ủy quyền phân phối và MG cũng vậy. Về cơ bản, đại lý nhập xe từ hãng, sau đó bán cho người dùng nhưng dù vậy, cũng không thể chối bỏ các trách nhiệm liên quan.

Với người dùng, đại lý là “bộ mặt” của hãng, là nơi thể hiện những chính sách hậu mãi có thực sự đem lại sự an tâm trong quá trình sử dụng hay không. Trong trường hợp của gia đình chị Quỳnh Anh, việc đại lý “đã hết sức cố gắng hỗ trợ” chưa được kiểm chứng và không phải là một câu trả lời thỏa đáng, khi đã yêu cầu người dùng thanh toán trước chi phí đặt phụ tùng.

Về phía MG Việt Nam, hãng đang là thương hiệu ô tô Trung Quốc bán chạy nhất nước ta. Tuy nhiên, sự việc trên không khỏi khiến người dùng đặt dấu hỏi về độ tin cậy của thương hiệu này, đặc biệt là công tác sau bán hàng.