Tam Triều Dâng tuổi 27: "Gia đình chưa sẵn sàng thấy tôi đóng cảnh nóng"

Gần đây, diễn viên Tam Triều Dâng gây chú ý khi lần đầu đảm nhận vai nữ chính phim điện ảnh trong Bẫy tiền.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, người đẹp 27 tuổi thẳng thắn phản hồi tin đồn tình cảm với Liên Bỉnh Phát, hành trình trưởng thành sau hơn 10 năm làm nghề và bài học từ những thăng trầm đời tư.

Diễn viên Tam Triều Dâng trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

"Liên Bỉnh Phát xin phép trước khi đụng chạm tôi"

Trong Bẫy tiền, Tam Triều Dâng vào vai nữ nhân viên văn phòng Thanh Tâm, bạn gái của Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát). Ban đầu, cô từ chối thử vai vì cho rằng vai diễn tương đối trưởng thành, còn gương mặt mình "khá non", lo sợ không lột tả được nhân vật.

Qua những cuộc trao đổi cùng nhà sản xuất, đạo diễn và diễn thử cùng Liên Bỉnh Phát, cô tìm thấy sự kết nối giữa mình với ê-kíp.

"Lâu rồi mới đóng phim điện ảnh nên tôi tập trung cao độ, tìm kiếm chất liệu, cảm hứng, làm sao để từng chi tiết, nét mặt thể hiện trọn vẹn tâm lý nhân vật", diễn viên cho hay.

Tam Triều Dâng và Liên Bỉnh Phát vào vai cặp tình nhân trong phim "Bẫy tiền" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Làm việc cùng đạo diễn Oscar Dương và Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng thấy may mắn vì ê-kíp cởi mở, tư duy đồng điệu với nhau.

Ban đầu, kịch bản viết nhân vật Thanh Tâm và Đăng Thức yêu nhau trong 2 năm. Tham gia những buổi thảo luận trước khi bấm máy, cô và Liên Bỉnh Phát đều cho rằng mốc 2 năm vẫn còn "màu hồng", chưa đủ lâu dài để một đôi nam nữ cùng nhau vượt qua những áp lực trong cuộc sống. Cuối cùng, đạo diễn quyết định sửa kịch bản, chọn mốc 4 năm.

"Ở các buổi thảo luận, tôi và Liên Bỉnh Phát không chỉ bàn bạc mà còn diễn thử cực kỳ nghiêm túc. Một đôi yêu nhau 4 năm, làm sao diễn từng cái đụng chạm, tạo cảm xúc thân mật, gần gũi để khán giả thấy thuyết phục, tin vào tình yêu đó", cô hé lộ.

Nữ diễn viên tâm huyết khi được làm việc cùng ê-kíp có chung "tần số năng lượng" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về tin đồn "phim giả tình thật" với Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng phủ nhận.

"Tôi tham gia nghệ thuật từ sớm nên đã quen với việc tiếp xúc cùng bạn diễn nam. Tôi không bao giờ bị chi phối bởi những cử chỉ thân thiết ở phim trường. Những cái ôm chào hỏi, bắt tay nhau của tôi và Liên Bỉnh Phát rất thoải mái, vô tư.

Trong lần đầu diễn chung ở buổi thử vai, Liên Bỉnh Phát đã xin phép tôi rằng có những tình huống sẽ phải đụng chạm. Thực tế là có nhiều diễn viên nam cho rằng việc va chạm, gần gũi là điều hiển nhiên, không cần phải thông báo với bạn diễn nữ. Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của Liên Bỉnh Phát vì hành động đó khiến tôi an tâm, toàn tâm toàn ý cho nhân vật", cô lý giải.

"Tôi không ngại đồng cam cộng khổ với bạn trai"

Vài năm trước, Tam Triều Dâng từng có giai đoạn tâm lý bất ổn sau biến cố tài chính của gia đình và mâu thuẫn bạn bè. Nữ diễn viên nói cô rút ra được những bài học trên hành trình trưởng thành.

Khi gặp thăng trầm, cô đối mặt trực diện với những điều tiêu cực chứ không chọn cách né tránh. Sau những biến cố, Tam Triều Dâng xây dựng được nội tâm vững vàng, ngày một mạnh mẽ hơn.

Từng được khán giả biết đến với danh xưng "sao nhí", có xuất phát điểm thuận lợi, song Tam Triều Dâng cho rằng con đường nghệ thuật của cô cũng trải qua nhiều khó khăn. Trong đó, diễn viên nhấn mạnh "ngoại hình trẻ con" là điều bất lợi, đôi khi khiến cô tự ti.

"Gương mặt non nớt khiến nhiều người không đặt niềm tin vào tôi, họ giữ mãi suy nghĩ tôi là sao nhí. Nhưng tôi nhận ra nếu mình cứ chần chừ thì sẽ lỡ mất cơ hội. Nếu tôi tiếp tục "đợi mình lớn lên", thì biết đợi đến bao giờ vì gương mặt tôi sinh ra đã giữ nét non trẻ rồi.

Tôi nhận ra chỉ cần biết bên trong mình đã trưởng thành, thì mình sẽ có niềm tin để bước ra vùng an toàn", Tam Triều Dâng bộc bạch.

Tam Triều Dâng muốn bước ra vùng an toàn trong sự nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Tam Triều Dâng, việc rũ bỏ hình tượng sao nhí không nhất thiết phải là chọn những vai diễn khoe da thịt táo bạo hay đóng cảnh nóng để chứng minh mình đã trưởng thành.

"Tôi có thể ăn mặc thoải mái, nhưng nhân vật trên phim của tôi thì phải hạn chế việc khoe da thịt. Tôi xác định mình nghiêm túc với nghệ thuật, muốn đi đường dài. Nên khi chưa sẵn sàng, tôi không ép mình phải làm điều khiến mình không thoải mái.

Ngoài ra, tôi cũng là người hướng về gia đình. Gia đình không thích tôi đóng những cảnh quay táo bạo nên chắc chắn tôi sẽ từ chối", cô cho hay.

Sắc vóc gợi cảm tuổi 27 của Tam Triều Dâng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 27, Tam Triều Dâng hé lộ cô vẫn độc thân. Cách đây một thời gian, nữ diễn viên đã kết thúc chuyện tình 3 năm. Những thay đổi khiến Tam Triều Dâng có cơ hội dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, tập trung vào sự nghiệp.

"Khi yêu, tôi rất cảm xúc, nhưng mọi quyết định đưa ra lại cực kỳ lý trí. Ví dụ, tôi cần người đàn ông này vì anh cho tôi cảm giác an toàn, khiến tôi tin rằng anh sẽ là người chồng, người cha của gia đình. Tôi không bao giờ ngại việc đồng cam cộng khổ với người mình đã lựa chọn nhưng cũng biết rõ giới hạn khi nào mình có thể bao dung cho đối phương.

Tương lai, tôi hy vọng tìm được một người đàn ông mà họ mong muốn trở thành chồng, trở thành cha chứ không phải một người đàn ông giữ tư duy không muốn lấy vợ, không muốn có con", diễn viên bộc bạch.