100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi nguy hiểm thế nào nếu xử lý sai cách?

Như Dân trí đã đưa tin, 100 can axit sunfuric từ nhà máy đường Tuy Hòa (Đắk Lắk) bị lũ cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ bỏng hóa học và hít phải hơi độc, khiến cơ quan công an phải cảnh báo khẩn cấp người dân.

Công an phát đi cảnh báo sau khi 100 can axit sunfuric của nhà máy đường bị cuốn trôi theo dòng nước lũ (Ảnh: Minh Nhật).

Hóa chất công nghiệp phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm

Axit sunfuric (H2SO4) là một trong những hóa chất được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nếu không được xử lý đúng cách.

Với tính ăn mòn mạnh, khả năng tỏa nhiệt lớn khi pha loãng và nguy cơ hít phải hơi axit, bất kỳ ai tiếp xúc với H2SO4 đều phải đặc biệt thận trọng.

Loại axit này có thể ăn mòn nhiều vật liệu khác nhau, từ kim loại, đá, bê tông đến cả các chất hữu cơ.

Thùng phi chuyên dụng chứa axit sunfuric (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, độ pH rất thấp của H2SO4 có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho các sinh vật sống trong nước và đất. Nhiều loài chỉ tồn tại được trong một ngưỡng pH nhất định, nên sự thay đổi đột ngột do axit sunfuric gây ra dễ dẫn đến chết hàng loạt hoặc suy giảm quần thể.

Axit sunfuric cũng tan rất dễ trong nước và phản ứng mạnh với nhiều loại chất, bao gồm kim loại và các hợp chất hữu cơ.

Đặc tính này khiến H2SO4 có khả năng lan tỏa nhanh trong môi trường, tạo ra tác động nguy hiểm trên phạm vi rộng.

Tiếp xúc sai cách có thể gây bỏng nặng, mất thị lực

Axit sunfuric đặc biệt nguy hiểm đối với con người do tính ăn mòn cực mạnh. Khi tiếp xúc trực tiếp với da, mắt hoặc niêm mạc, hóa chất này có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Nếu dính lên da, H2SO4 phá hủy mô sống và gây bỏng hóa học nặng. Khi bắn vào mắt, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn là rất cao.

Không chỉ gây bỏng ngoài da, việc hít phải sương hoặc aerosol axit sunfuric còn có thể kích ứng mạnh đường hô hấp, dẫn đến ho, khó thở, và trong các trường hợp nặng có thể gây phù phổi.

Cách xử lý đúng

Trong mọi tình huống tiếp xúc, tuyệt đối không mở nắp thùng chứa nếu không thật sự cần thiết và không bao giờ đổ nước vào axit. Việc làm này có thể khiến dung dịch bùng sôi, bắn tóe và tạo ra sương axit rất nguy hiểm.

Người làm việc với axit phải được trang bị đầy đủ bảo hộ cá nhân gồm găng tay chống axit, áo bảo hộ, kính hoặc mặt nạ che mắt, giày chuyên dụng chống hóa chất và mặt nạ lọc khi có nguy cơ xuất hiện sương axit.

Khi xảy ra sự cố tràn đổ, cần nhanh chóng cô lập khu vực và sử dụng các vật liệu trung hòa như vôi hoặc soda ash, thay vì dùng nước trực tiếp với axit đậm đặc.

Axit cũng có thể được hấp thụ bằng cát khô hoặc đất. Nếu axit dính vào da hoặc mắt, cần ngay lập tức xả rửa bằng nước sạch liên tục ít nhất 15 phút, tháo bỏ quần áo nhiễm bẩn và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.