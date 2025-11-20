Các đại diện Việt Nam từng trình diễn quốc phục ấn tượng trước Hương Giang

Chiều 19/11, Hương Giang cùng các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã hoàn thành phần thi Trình diễn trang phục dân tộc.

Không chọn thiết kế cầu kỳ hay nặng nề, Hương Giang xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài trắng truyền thống. Cô đẩy theo chiếc xe đạp gắn giỏ hoa phượng và đội nón lá - những hình ảnh gắn liền với ký ức học trò Việt Nam.

Khoảnh khắc Hương Giang bước ra trên nền nhạc nhẹ nhàng, gương mặt rạng rỡ cùng mái tóc dài suôn mượt nhận nhiều phản hồi tích cực. Phần trình diễn của cô được đánh giá là khác biệt so với các thí sinh còn lại.

Người đẹp chia sẻ lý do lựa chọn áo dài trắng là bởi từng ước mơ được mặc áo dài đi học nhưng không thể thực hiện trong quá khứ. Bên cạnh những lời khen, một số ý kiến cho rằng, phần trình diễn của Hương Giang có phần khá đơn giản.

Trước Hương Giang, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ nhiều lần gây chú ý với loạt trang phục dân tộc hoành tráng và sáng tạo.

Năm 2024, Kỳ Duyên được đánh giá cao với bộ Ngọc điệp kỳ nam, lấy cảm hứng từ chiếc lọng bướm dưới triều Nguyễn ở thế kỷ 20. Phần trình diễn tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt, giúp cô lọt top 3 Trang phục dân tộc ấn tượng nhất.

Năm 2023, Bùi Quỳnh Hoa chọn Cô Sen, lấy cảm hứng từ trang phục hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Năm 2022, Ngọc Châu mang tới thiết kế Chiếu Cà Mau, tôn vinh văn hóa làng nghề dệt chiếu truyền thống. Bộ trang phục tạo hiệu ứng sân khấu mạnh mẽ.

Tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Kim Duyên trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ bánh tét, gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Khánh Vân gây ấn tượng với Kén Em, tôn vinh nghề dệt tơ tằm tại Hoa hậu Hoàn vũ 2020. Khoảnh khắc cô bước ra từ chiếc kén trắng từng nhận cơn “mưa lời khen” từ truyền thông quốc tế.

Năm 2019, Hoàng Thùy diện trang phục lấy cảm hứng từ cà phê phin - biểu tượng văn hóa của Việt Nam - và nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Năm 2018, H’Hen Niê “làm dậy sóng” với trang phục Bánh mì. Thiết kế tạo hiệu ứng mạnh trên truyền thông quốc tế, góp phần giúp cô lọt top 5 - thành tích tốt nhất của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước Hương Giang, Phạm Hương từng mang áo dài lên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ vào mùa giải năm 2015. Cô diện áo dài đen với họa tiết tre, trúc, chim hạc; phần mấn hình chim hạc mạ vàng là điểm nhấn nổi bật.

Năm 2017, Nguyễn Thị Loan chọn thiết kế áo dài có tên Hồn Việt với điểm nhấn là 2 chiếc nón lá khổng lồ giống đôi cánh cách điệu, phần cánh quạt với họa tiết trống đồng. Tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tổ chức ở Việt Nam, Thùy Lâm diện trang phục áo dài Vũ khúc hạc và lọt vào danh sách 10 trang phục dân tộc ấn tượng nhất mùa giải năm đó.

Ảnh: Missosology/Miss Universe