TPHCM có nguy cơ thiếu hụt rau, củ, quả do mưa lũ tại Lâm Đồng

Chiều 20/11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương TPHCM), cho biết, đơn vị đang lên nhiều phương án để ứng phó với nguy cơ thành phố sẽ thiếu hụt nguồn cung ứng rau củ.

Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại TPHCM Ngô Hồng Y tại họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Ngô Hồng Y, tỉnh Lâm Đồng cung ứng 60-70% nguồn nông sản cho TPHCM. Tuy nhiên thời gian qua, mưa lớn và sạt lở khiến cho TPHCM đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là rau, củ, quả.

Qua theo dõi của Sở Công Thương, khối lượng nhập nông sản tại 3 chợ đầu mối của thành phố luôn duy trì 6.500-7.500 tấn mỗi ngày, riêng rau rủ là 3.500-3.900 tấn/ngày. Tối 19/11, sản lượng rau củ quả nhập vào là 3.700 tấn, giảm khoảng 7% so với những ngày trước đó.

Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại TPHCM đánh giá, nhìn chung, các nguồn cung vẫn đảm bảo, nhưng các loại rau củ nhập từ Đà Lạt và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long bị giảm do ảnh hưởng mưa, ngập úng.

“Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) là khu vực chiếm nguồn cung lớn, nhưng khu vực này vừa xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ảnh hưởng giao thông, dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian vận chuyển rau củ về TPHCM”, ông Ngô Hồng Y nói.

Đèo Prenn bị sạt lở gây ảnh hưởng quá trình vận chuyển rau củ từ Đà Lạt về TPHCM (Ảnh: Minh Hậu.

Trước tình hình trên, Sở Công Thương dự báo, TPHCM có khả năng xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ nguồn cung ứng rau, củ, quả và sở đã lên nhiều giải pháp ứng phó. Trong đó, đơn vị đã làm việc với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp bình ổn thị trường, đặc biệt là tại địa bàn ít bị ảnh hưởng do thời tiết cực đoan để chủ động tìm nguồn cung để thay thế.

“Sở Công Thương đã điều chỉnh kế hoạch theo tình hình thực tế, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, vận động các hệ thống phân phối, siêu thị, chợ đầu mối duy trì giá bán, không tăng giá”, ông Ngô Hồng Y thông tin.

Sở Công Thương TPHCM cũng phối hợp với các tỉnh theo dõi tình hình khắc phục hậu quả do mưa bão. Cơ quan này cũng làm việc với các sở ngành trên địa bàn để nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp vận tải nhằm sớm đưa ra giải pháp kịp thời.

Từ ngày 16/11 đến ngày 19/11, tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài. Ba tuyến đèo Prenn, Mimosa và D'ran bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng và phải cấm lưu thông.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 20/11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, phương tiện ra, vào Đà Lạt chỉ còn 2 hướng lưu thông là qua đèo Sa Com và đèo Tà Nung.

Việc nối lại giao thông tại các đèo bị sạt lở cũng rất khó khăn do mưa vẫn chưa dứt. Các điểm sạt lở gây chia cắt tại đèo Mimosa và đèo D'ran phải chờ một tuần đến 10 ngày mới có thể khắc phục.