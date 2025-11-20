NSƯT Hoàng Hải tiết lộ chuyện doạ vợ khóc trong đêm tân hôn

Nghệ sĩ Hoàng Hải (SN 1968) vốn được khán giả nhớ đến với vai Trung úy Trần Minh trong bộ phim dài tập Cảnh sát hình sự, Hải trong Đường đời, Lưu "nát" trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, đồn phó Quang của Cuộc chiến không giới tuyến và ông trùm Lê Toàn phim Độc đạo...

Năm 2012, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

NSƯT Hoàng Hải và bà xã Thu Tuyết (Ảnh: VTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Hoàng Hải cho biết, khoảng 5 năm trở lại đây, anh liên tục được mời đóng phim. Khi anh làm phim dài ngày, bà xã Thu Tuyết là người ở nhà quán xuyến công việc, lo cho các con.

Anh kể: "Tôi đang làm phim truyền hình Tường lửa Tràng An và một vài dự án nữa. Khi thấy tôi đi xa dài ngày, bà xã cũng điện thoại hỏi xem khi nào tôi về. Tôi vắng nhà thường xuyên nên đôi khi cũng rất áy náy với vợ con. Tuy nhiên, cô ấy cũng động viên, một tay chăm sóc nhà cửa nên tôi yên tâm hơn".

Hoàng Hải chia sẻ rằng, gần 30 năm trước, anh xin đoàn làm phim Biển lặng (cách Đà Nẵng 100km) nghỉ 2 ngày về lấy vợ. Tổ chức đám cưới xong, chưa kịp có đêm tân hôn, anh định khoác ba lô đi làm phim thì thấy vợ khóc và nói: "Sao anh cưới em xong lại đi như vậy?".

Nam nghệ sĩ dỗ mãi bà xã vẫn khóc, lúc đó gần trễ chuyến xe nên anh đành phải doạ: "Một là em ở lại đây, đợi nửa tháng nữa anh về, hai là em có thể về nhà mình và đừng quay lại đây nữa. Nói vậy nhưng tôi cũng rất run, sợ cô ấy giận dỗi thật nhưng may quá vợ hết khóc và để tôi đi làm phim. Mãi đến 2 tuần sau chúng tôi mới có tuần trăng mật đúng nghĩa".

Hoàng Hải nhớ kỷ niệm thủa ban đầu khi có đồng lương diễn viên, gia đình lại thêm 1kg thịt, hộp sữa, 2kg đường, 13kg gạo. Tuy tiền ít nhưng vợ không đòi hỏi. Khi nào lĩnh lương anh đưa vợ đi ăn, chị chỉ chọn món bình dân là bánh bèo.

Cũng vì ký ức đói nghèo nên thịt luộc chấm mắm ruốc ăn kèm dưa chuột là món yêu thích của anh từ thời bao cấp tới giờ. Hoàng Hải nói rằng, anh có thể ăn hết 1kg thịt luộc cùng bát nước mắm.

Anh kể rằng, thời trẻ vợ chồng anh cũng... ghen nhưng ở bên nhau lâu dài nên anh và vợ thấu hiểu nhau hơn. Hiện tại, họ vun vén cho hạnh phúc, quây quần cùng con, cháu.

Khi phóng viên hỏi: "Có người cho rằng, Hoàng Hải rất... sợ vợ?". Nam nghệ sĩ trả lời: "Mình sợ vợ mình là tốt chứ (cười). Nói thật, tôi đi suốt nên cô ấy phải lo toan tất cả, không những sợ mà tôi còn rất nể".

Hoàng Hải cho biết thêm, vợ anh là một người chịu thương, chịu khó. Ngoài việc nhà, bà xã nam nghệ sĩ còn kinh doanh riêng nên không phụ thuộc kinh tế vào chồng.

"Tôi vẫn nói với các con, mẹ rất "anh hùng". Vừa buôn bán, chăm 4 con, cô ấy còn thay mặt tôi chăm lo bên nội, bên ngoại nên tôi rất yên tâm đi làm phim...", anh tâm sự.

Nói về chặng đường làm nghệ thuật của mình, NSƯT Hoàng Hải cũng chia sẻ thêm rằng, cuối những năm 1990, khi đồng lương diễn viên ít ỏi, anh rời Nhà hát Kịch Hà Nội vào Đà Nẵng lập nghiệp.

Nam nghệ sĩ trải lòng, đó là những tháng ngày vất vả khi anh đi buôn lợn nhưng lợn bệnh rồi chết một nửa. Đi bán lạc, bán đỗ thì không qua được phà do trời bão, anh phải khắc phục bằng cách thuê bạt che.

Đến lúc lật lên, phân nửa đỗ đã nảy mầm thành giá đỗ. Ra đến Hà Nội, anh sàng lọc từng bao, vớt vát bán được đồng nào hay đồng ấy. Có năm, nghệ sĩ lên biên giới Trung Quốc mua vải xô bán ở chợ Cồn (Đà Nẵng) nhưng lại nhập sai màu nên... ế hàng.

Sau năm lần bảy lượt buôn bán không thành, mất trắng mấy cây vàng, Hoàng Hải đi làm thợ sắt ở Đắk Lắk, sau đó bén duyên nghề lái xe tải đường dài. Anh nói, những cảm xúc và thăng trầm của cuộc sống đã rèn giũa anh trở nên bản lĩnh, mạnh mẽ hơn.

Hoàng Hải cho biết, chính đạo diễn Quốc Trọng là người đã kéo anh trở về với nghề diễn. Ngày đó, đạo diễn Quốc Trọng về tận Đà Nẵng để tìm anh và mời anh tham gia phim Huyền thoại mẹ. Kể từ đây, anh liên tiếp nhận được những lời mời làm phim. Cứ thế, nam nghệ sĩ bị cuốn đi, không thể dứt ra khỏi nghiệp diễn.

"Chắc là nghề chọn người vì hồi đó kinh tế khó khăn, tôi phải lo mọi thứ cho gia đình, nghĩ làm phim xong rồi về nhưng phim này xong, lại có lời mời từ phim khác khiến tôi không dứt ra được. Tôi thấy hạnh phúc khi Tổ nghiệp thương, chưa cho bỏ nghề", anh tâm sự.

Theo Hoàng Hải, người nghệ sĩ luôn được khán giả yêu mến nên đi đâu anh cũng được nhận ra và ưu ái. Có lần anh bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, qua cửa soát vé, người phụ trách an ninh nhận ra anh liền nói to: "A, anh Lưu "nát", em xin chụp ảnh cùng anh". Anh vui vì đó là tình cảm chân thành của khán giả dành cho mình.

NSƯT Hoàng Hải từng làm nhiều nghề rồi mới quay lại đóng phim (Ảnh: Toàn Vũ).

Phóng viên hỏi Hoàng Hải: "Có tin đồn anh là đại gia bất động sản, tiêu tiền không phải nghĩ?". Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Mọi người đồn thế thôi chứ tôi cũng chỉ đủ ăn. Có chút "gọi là" để lo được cho 4 con ăn học. Tôi là đại gia tình cảm, có nhiều con, nhiều cháu".

Nam nghệ sĩ cũng cho biết, 2 con lớn đã lập gia đình, ở riêng, thi thoảng đưa cháu về thăm ông bà. Hoàng Hải rất thích chơi với các cháu, đó là quãng thời gian thư giãn nhất của anh.