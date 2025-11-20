Người lao động phỏng vấn online sau bão, tìm kiếm mức lương 35 triệu đồng

Ngày 20/11, tại thành phố Huế đã diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, kết nối giữa 6 tỉnh, thành khu vực miền Trung.

Sự kiện do Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) phối hợp Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm và các địa phương: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tổ chức.

Người lao động tham gia cuộc phỏng vấn online với doanh nghiệp tuyển dụng thông qua ứng dụng sàn giao dịch việc làm Quốc gia (Ảnh: Vi Thảo).

Chị Trần Thị Dung (22 tuổi, trú tại xã Phú Hồ, thành phố Huế) cho biết khu vực gia đình chị sinh sống vừa trải qua đợt ngập lụt sâu kéo dài. Qua các trang mạng xã hội, chị Dung nắm được thông tin về phiên giao dịch có kết nối với doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành nên đến tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tại phiên giao dịch, nữ cử nhân mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh đã tham gia cuộc phỏng vấn online với nhà tuyển dụng đến từ tỉnh Quảng Trị qua ứng dụng sàn giao dịch việc làm Quốc gia.

Chị Thu Hà, đến từ phường An Cựu, thành phố Huế cho biết bản thân bất đắc dĩ phải "nhảy việc" ở thời điểm cuối năm, vì nơi chị làm trước đó thường xuyên nợ lương người lao động.

Theo chị Hà, phiên giao dịch có nhiều doanh nghiệp ở các địa phương khác nhau tham gia tuyển dụng sẽ mở ra cơ hội lớn hơn cho người lao động.

Người lao động ở Huế tham gia phiên giao dịch việc làm sau thời gian mưa lũ kéo dài (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, cho biết ứng dụng sàn giao dịch việc làm Quốc gia cho phép kết nối đa tỉnh, mở rộng không gian tuyển dụng, tăng tính lưu động cung - cầu lao động, đồng thời đảm bảo minh bạch thông tin tuyển dụng trên toàn quốc.

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huế, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, kết nối liên vùng là giải pháp chiến lược giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp uy tín trên toàn quốc mà không cần di chuyển.

Đây còn là giải pháp thúc đẩy sự cạnh tranh, buộc các địa phương phải nâng cao chất lượng lao động để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Theo ban tổ chức, phiên giao dịch việc làm nêu trên thu hút 23 đơn vị tham gia, với tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 5.000 chỉ tiêu, trong đó, lao động phổ thông chiếm gần 4.600 vị trí, phản ánh nhu cầu lớn về nguồn nhân lực sản xuất cuối năm.

Các vị trí việc làm trong nước có mức thu nhập dao động 5,5-35 triệu đồng/tháng, hoặc 2 bên tự thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.

Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp còn tham gia tuyển dụng, đưa người lao động đi làm việc ở một số quốc gia, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,... với mức thu nhập hàng tháng dao động 18-60 triệu đồng.