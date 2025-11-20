Xuân Lan bật khóc gửi lời nhắn đến Hương Giang đang thi Hoa hậu Hoàn vũ

Ngày 19/11, đoàn phim Cưới vợ cho cha có buổi công chiếu phim tại TPHCM với sự góp mặt của nhà sản xuất Xuân Lan, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cùng dàn diễn viên gồm NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Đình Khang…

Trở lại với vai trò sản xuất sau Cái giá của hạnh phúc, Xuân Lan thừa nhận sau bộ phim đầu tay, cô và ê-kíp đã rút ra nhiều kinh nghiệm.

"Chúng tôi muốn làm phim cho người Việt Nam và phải làm sao để hướng về người Việt Nam. Hướng đi của chúng tôi là đem đến những câu chuyện dễ thương, gần gũi và mang tới những cảm xúc thoải mái cho khán giả", siêu mẫu nói.

Khoảnh khắc nghẹn ngào của Xuân Lan (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cũng chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi thực hiện bộ phim về miền Tây: "Thật may mắn vì vợ tôi - Xuân Lan - đã đề xuất làm một bộ phim về miền Tây. Trở lại miền Tây để quay phim cho tôi rất nhiều cảm xúc. Chữ "hiếu", chữ "tình" luôn là giá trị mà người Việt coi trọng".

Khi nghe chồng tâm sự, Xuân Lan bất ngờ nghẹn ngào bật khóc. Cô cho biết muốn gửi chữ "tình" đến hai người. Đầu tiên là dành cho diễn viên Đình Khang, bởi bố mẹ nam diễn viên đang mắc kẹt trong vùng lũ ở phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai), anh không thể liên lạc và phải cầu cứu lực lượng cứu hộ.

"Với Đình Khang, dù em không nói ra nhưng tôi biết em đang cố giữ bình tĩnh. Thật sự tôi rất thương em. Cầu mong gia đình em bình an", Xuân Lan nói.

Chữ tình thứ hai, cô gửi tới Hương Giang, hiện tham gia Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan: "Tôi biết bây giờ Hương Giang cũng đang nỗ lực rất nhiều. Từ xa, chị chúc em sẽ chạm đến những điều tốt nhất mà em đã cố gắng".

Xuân Lan rơi nước mắt gửi lời nhắn tới Hương Giang đang thi đấu ở Thái Lan (Video: Quỳnh Tâm).

Diễn viên Đình Khang lặng người trước lời chia sẻ của đàn chị. Anh cho biết đã liên lạc được với anh chị họ ở phía sau nhà, nhưng vẫn chưa kết nối được với bố mẹ.

"Hai bên gia đình phải leo lên mái nhà để nói chuyện với nhau. Tôi chỉ hy vọng nước không dâng nữa, dù mưa vẫn rất lớn", nam diễn viên nói.

Nghệ sĩ Hồng Vân và Hữu Châu tiếp tục xuất hiện chung dự án điện ảnh (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Cưới vợ cho cha lấy bối cảnh một xóm nhỏ miền Tây, xoay quanh ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) - người cha đơn độc mong con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo) trở về.

Khi phát hiện mình mắc bệnh nặng, ông muốn cưới vợ cho con để trọn lời hứa với vợ quá cố, nhưng kế hoạch đổ vỡ vì Út Tửng giấu một bí mật lớn. Từ những va chạm và hiểu lầm, hai cha con dần hóa giải khoảng cách, tìm lại sự thấu hiểu và hạnh phúc.