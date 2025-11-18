Tom Cruise giành giải Oscar đầu tiên sau 44 năm cống hiến cho nghệ thuật

Lễ trao giải Governors Awards lần thứ 16 diễn ra ngày 17/11 (giờ Mỹ) tại Ray Dolby Ballroom ở Hollywood, Los Angeles (Mỹ).

Tom Cruise được vinh danh với Giải thưởng Danh dự - hạng mục do hội đồng quản trị của Viện Hàn lâm (AMPAS) lựa chọn, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp suốt đời cho nghệ thuật điện ảnh. Giải thưởng thường được trao 3 tháng trước lễ trao giải Oscar chính thức.

Tom Cruise nhận Giải thưởng Danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (Ảnh: AFP).

Bước lên sân khấu nhận tượng vàng, Tom Cruise xúc động chia sẻ: “Phim ảnh đưa tôi đi khắp thế giới, giúp tôi hiểu và trân trọng sự khác biệt, đồng thời cho thấy tính nhân văn và những điểm tương đồng của chúng ta”.

Anh tiếp tục: “Trong rạp chiếu phim, chúng ta cùng cười, cùng rung động, cùng hy vọng. Đó là sức mạnh của nghệ thuật. Làm phim không chỉ là công việc của tôi, mà là con người tôi”.

Tom Cruise kể rằng, tình yêu dành cho điện ảnh bắt đầu từ khi anh còn nhỏ, khi ánh sáng từ máy chiếu bừng lên trên màn hình và mở ra những thế giới hoàn toàn mới, nuôi dưỡng trí tưởng tượng, khơi dậy mong muốn khám phá và kể chuyện.

Khi tên Tom Cruise được xướng lên, cả khán phòng gồm nhiều nhà làm phim đã đứng dậy vỗ tay suốt 2 phút. Tài tử nắm chặt chiếc cúp trong tay, rơi nước mắt vì giây phút đặc biệt mà anh đã chờ đợi gần nửa thế kỷ.

Tom Cruise đã có gần 45 năm cống hiến cho "môn nghệ thuật thứ bảy" (Ảnh: Getty Images).

Chủ tịch Viện Hàn lâm Janet Yang nhận định sự cống hiến của Cruise đã truyền cảm hứng cho cộng đồng làm phim, bao gồm các diễn viên đóng thế. Anh cũng góp phần vực dậy điện ảnh thế giới trong thời kỳ đại dịch bằng những tác phẩm lớn hướng đến đại chúng.

Đạo diễn Alejandro G. Iñárritu - người đang hợp tác với Cruise trong bộ phim dự kiến ra mắt năm 2026 - là người trao giải. Ông nói việc tóm gọn 45 năm sự nghiệp của Cruise trong vài phút là “nhiệm vụ bất khả thi”, đồng thời khẳng định: “Đây có thể là tượng Oscar đầu tiên của anh ấy, nhưng chắc chắn không phải tượng cuối cùng”.

Trước đó, Tom Cruise từng 3 lần được đề cử Oscar cho diễn xuất và 1 lần với tư cách nhà sản xuất, nhưng chưa từng chiến thắng.

Các tác phẩm được đề cử bao gồm Born on the Fourth of July vào năm 1990 (đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc), Jerry Maguire vào năm 1997 (đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc), Magnolia vào năm 2000 (đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc) và “bom tấn” Top Gun: Maverick vào năm 2023 (đề cử Phim hay nhất).

Giải thưởng danh dự lần này đến đúng 44 năm sau khi Tom Cruise bắt đầu sự nghiệp vào năm 1981 và 35 năm sau đề cử Oscar đầu tiên của anh.

Ở tuổi ngoài 60, Tom Cruise vẫn đích thân thể hiện những cảnh quay hành động mạo hiểm (Ảnh: News).

Trong thông báo hồi tháng 6, Viện Hàn lâm đánh giá Cruise là người “truyền cảm hứng bằng sự cống hiến phi thường cho cộng đồng làm phim và những trải nghiệm kịch tính dành cho khán giả”.

Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động, Tom Cruise vẫn là một trong những ngôi sao ăn khách nhất Hollywood, nổi tiếng với việc tự thực hiện các pha mạo hiểm thay vì dùng diễn viên đóng thế.

Theo Variety, anh nhận 100 triệu USD cùng phần trăm doanh thu từ Top Gun: Maverick, bộ phim đạt 1,2 tỷ USD và là một trong những tác phẩm thành công nhất năm 2022. Với loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi, anh được cho là nhận 12–14 triệu USD mỗi phim, cộng thêm phần trăm doanh thu phòng vé.

Tại sự kiện, tài tử hài hước chia sẻ: “Tôi không muốn gãy thêm chiếc xương nào khi đóng phim nữa”.