Đà Nẵng cần hơn 19.500 tỷ đồng để có mặt bằng đường sắt tốc độ cao

Ngày 20/11, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chủ trì phiên họp ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Đà Nẵng.

Theo báo cáo, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua thành phố Đà Nẵng có chiều dài 116,42km, đi qua 24 xã, phường. Ngày 19/8, thành phố đã khởi công dự án khu tái định cư Điện Bàn Bắc phục vụ dự án này.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nơi dự kiến tuyến đường sắt cao tốc chủ yếu chạy dọc bên cạnh (Ảnh: Hoài Sơn).

Đến nay UBND thành phố Đà Nẵng đã lập 2 tổ công tác chuyên trách, triển khai đo đạc, định vị ranh giới mốc tuyến. Đồng thời đang xem xét phê duyệt 2 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao.

Trong đó, dự kiến diện tích thu hồi khoảng 866ha, tổng nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô, xây dựng 34 khu tái định cư, 13 khu nghĩa trang với tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỷ đồng.

Đối với các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng được giao, đến nay thành phố đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành 16/31 nhiệm vụ. Thành phố sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án đường sắt để nghiên cứu, điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao cho phù hợp thực tế.

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung ương để sớm chốt hướng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thành phố.

Đối với việc bố trí khu tái định cư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cần phù hợp với nguyện vọng của người dân như thuận lợi cho đời sống, kinh doanh, hạ tầng đầy đủ và lưu ý các yếu tố phòng chống thiên tai, ngập lụt.

Ông Quang cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí quỹ đất, lập thủ tục trình duyệt khu tái định cư một lần, tránh trình nhỏ lẻ gây kéo dài thời gian.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án. Đồng thời, lấy ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận, chủ động phản bác thông tin sai lệch nếu phát sinh.