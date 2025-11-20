Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin cùng thắng giải “Oscar xứ Hàn”

Giải Rồng Xanh 2025, được ví như Oscar của điện ảnh Hàn Quốc, đã diễn ra tại KBS Hall (Seoul, Hàn Quốc) nhằm vinh danh những tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc nhất của màn ảnh rộng trong năm.

Khoảnh khắc Hyun Bin và Son Ye Jin cùng bước lên sân khấu với danh hiệu Ảnh đế - Ảnh hậu nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội châu Á. Ngoài giải Ảnh hậu và Ảnh đế, cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin còn giành luôn giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất tại Rồng Xanh 2025.

Vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin thắng 4 giải tại Rồng Xanh 2025 (Ảnh: Newsen).

Hyun Bin chiến thắng nhờ vai diễn trong Harbin, tác phẩm nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc năm qua. Nam diễn viên chấp nhận hy sinh ngoại hình, giảm cân và để râu để hóa thân thành Ahn Jung Geun - một anh hùng dân tộc, hoạt động độc lập trong bối cảnh năm 1909.

Anh vượt qua loạt ứng viên mạnh như Lee Byung Hun (No Other Choice), Jo Jung Suk (My Daughter Is a Zombie), Park Jung Min (The Ugly) hay Sul Kyung Gu (A Normal Family) để giành chiến thắng.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Son Ye Jin vượt qua Song Hye Kyo, Yoona, Lee Jae In và Lee Hye Young để đăng quang Ảnh hậu.

Hyun Bin chia vui với vợ khi trở thành Ảnh đế tại Rồng Xanh 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Vai diễn người vợ mạnh mẽ trong No Other Choice giúp cô nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Những phân đoạn nội tâm của người phụ nữ từng trải, sống giữa áp lực gia đình và xã hội, đã lấy nước mắt khán giả. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Son Ye Jin sau thời gian kết hôn và sinh con.

No Other Choice đồng thời chiến thắng các giải thưởng lớn khác như Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc, khẳng định chất lượng nghệ thuật và sức ảnh hưởng.

Bộ phim đào sâu bi kịch cá nhân trước sự khắc nghiệt của chủ nghĩa tư bản và môi trường việc làm cạnh tranh. Nhân vật chính Man Soo (Lee Byung Hun đóng) - người đàn ông cống hiến 25 năm cho công ty - bỗng chốc rơi vào bi kịch khi bị sa thải đột ngột, từ đó trượt dài trong tuyệt vọng và phạm tội.

Son Ye Jin ngỡ ngàng khi đăng quang Ảnh hậu tại Rồng Xanh 2025 (Ảnh: Chosun).

Trước khi thắng lớn tại Rồng Xanh 2025, No Other Choice từng tranh giải Sư tử Vàng tại LHP Venice 2025 và được chọn là đại diện của điện ảnh Hàn Quốc tham dự hạng mục Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Hyun Bin và Son Ye Jin đều là ngôi sao hạng A của làng điện ảnh xứ Hàn. Cả hai bén duyên từ dự án lừng danh Hạ cánh nơi anh, và chính thức kết hôn vào năm 2022 sau gần một năm công khai tình cảm.

Cuối năm 2022, họ chào đón con trai đầu lòng. Hiện tại, cả hai được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất của làng giải trí Hàn Quốc.