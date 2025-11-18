Tranh cãi chiếc áo dài trị giá 6 triệu đồng bị khách chê "không xứng đáng"

Tranh cãi về chiếc áo dài trị giá 6 triệu đồng

Mới đây, một chiếc áo dài giá gần 6 triệu đồng thuộc bộ sưu tập “Ngao Vân” của thương hiệu thời trang Đing Đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi một khách hàng nữ đăng tải video trải nghiệm.

Trong clip trên mạng xã hội với tiêu đề "Lần đầu trải nghiệm set áo dài siêu hot hơn 6 triệu đồng", người dùng này chia sẻ cảm nhận khi thử bộ áo dài đồng thời đặt câu hỏi liệu sản phẩm có xứng đáng với mức giá hay không.

Sau vài ngày, video thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem cùng hơn 1.400 bình luận trái chiều về thiết kế, phom dáng và giá bán.

Đoạn clip khách hàng nữ thử áo dài của thương hiệu Việt đạt 1,9 triệu lượt xem sau 5 ngày đăng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước làn sóng bàn luận sôi nổi, khách hàng nữ này tiếp tục đăng video thứ 2 đính chính bản thân chỉ thuê sản phẩm để quay review (phê bình), không mua trực tiếp và không nhận quảng cáo. Video thứ 2 cũng nhanh chóng đạt hơn 1,3 triệu lượt xem.

Theo chia sẻ trong video thứ 2, khách hàng nữ cho biết mẫu áo dài có phom dáng suông, mặc khá thoải mái, không “rộng thùng thình” như nhiều người nhận xét. Tuy vậy, áo dài có chất liệu là tơ mỏng dễ xước, khiến cô chưa thực sự hài lòng, nhất là khi tổng giá trị bộ trang phục lên tới gần 6 triệu đồng.

Cửa hàng cho thuê cũng đã cảnh báo cô về đặc tính dễ hư hại của vải. Sau khi hoàn trả, cô cho hay mình phải bồi thường thêm chi phí vì làm xước lớp váy lót bên trong.

Một bài đăng khác trên Thread cá nhân của khách hàng này bày tỏ sự bức xúc sau nhiều bình luận trái chiều về video thứ nhất trên TikTok (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên mạng xã hội, tranh luận tiếp tục leo thang về chất liệu và mức giá của bộ áo dài. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá gần 6 triệu đồng chưa tương xứng với chất liệu, trong khi một bộ phận khác lại đánh giá cao cấu trúc, ý tưởng sáng tạo và hiệu ứng thị giác của thiết kế.

Song song với đó, không ít người từng trải nghiệm trực tiếp lại đưa ra các đánh giá tích cực. Họ cho rằng chất liệu tơ càng mỏng càng đắt, dễ xước là đặc tính tự nhiên của dòng vải này, đồng thời nhận xét độ rũ, độ bay và đường may của sản phẩm khá gọn gàng.

Một tài khoản bình luận: “Cá nhân em thấy đẹp, vải mềm mà vẫn giữ được phom dáng”. Người khác giải thích thêm về lớp voan: "Vải này khá mềm và không bị ngứa cũng không dễ nhăn và rất dễ giặt".

Bình luận khen, chê khác nhau về chất lượng áo dài gần 6 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh tranh luận về chất liệu và mức giá, nữ khách hàng cũng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều khác từ cộng đồng mạng.

Có một số ý kiến cho rằng việc “chỉ đi thuê” khiến trải nghiệm của khách hàng không đủ cơ sở để đánh giá sản phẩm, thậm chí có quan điểm khác là người thuê trang phục “không có quyền lên tiếng”, tạo ra làn sóng tranh luận mới về việc thuê mua trong các dòng trang phục mang tính sự kiện.

Điều này khiến câu chuyện về mẫu áo dài gần 6 triệu đồng tiếp tục thu hút sự chú ý và tiếp tục lan rộng, đặc biệt thu hút giới mộ điệu thời trang trong nước.

Trên website chính thức, theo mô tả của hãng, mẫu áo dài này mang tên “Duật Vân” nằm trong bộ sưu tập ra mắt tháng 9 năm nay, lấy cảm hứng từ áo dài ngũ thân truyền thống, nhưng được tái cấu trúc hiện đại hơn thay vì chập các tà áo vào nhau.

Thương hiệu này đã tách chiếc áo dài này thành nhiều lớp được thiết kế cầu kỳ gồm: váy hai dây lót, lớp áo tơ làm nền bên trong màu hồng nhạt, lớp ngoài xanh dương và một quần lụa 2 lớp.

Chất liệu chính là tơ mềm ít co giãn, kết hợp váy lót tơ giúp tôn độ rủ và độ bay của vải. Về giá bán lẻ, hai lớp áo ngoài và trong đều có mức 1,95 triệu đồng, trong khi váy hai dây giá 1,89 triệu đồng, tổng cộng trọn bộ áo dài có giá gần 6 triệu đồng.

Bộ áo dài của thương hiệu Việt bao gồm 3 lớp có mức giá tổng 6 triệu đồng (Ảnh: Website thương hiệu).

Nhãn hàng nói gì trước tranh cãi “giá cả chưa đi đôi với chất lượng”?

Trước "tâm bão" dư luận, thương hiệu thời trang nội địa đã đưa ra phản hồi chính thức với báo Dân trí.

Theo đơn vị này, mức giá gần 6 triệu đồng phản ánh đúng chất liệu và quy trình chế tác. Sản phẩm sử dụng chất liệu tơ mỏng nhẹ dạng filament, loại vải thường xuất hiện trong các dòng cao cấp nhờ độ mềm, độ rủ và bề mặt mượt.

Tuy nhiên, đây cũng là chất liệu khó xử lý, dễ hư hại nếu cắt may sai lệch, khiến phần lớn công đoạn phải được thực hiện thủ công với độ tỉ mỉ cao.

Về tranh cãi xoay quanh chất lượng và phom dáng theo phản hồi của khách hàng, đại diện thương hiệu cho biết: "Liên quan đến những ý kiến trái chiều xoay quanh sản phẩm áo dài trong mấy ngày gần đây, chúng tôi cho rằng đó là quyền cảm nhận riêng của khách hàng và tôn trọng mọi ý kiến, luôn lắng nghe trên tinh thần cầu thị”.

Khi được hỏi về việc đã có phương án giải quyết thế nào khi khách hàng phản hồi tiêu cực, đại diện thương hiệu cho biết đã chủ động liên hệ với khách hàng ngay từ đầu để đề xuất đổi sang sản phẩm phù hợp hơn, nhằm giúp bạn có trải nghiệm tối ưu.

Tuy nhiên, sau khi xác nhận bộ trang phục được thuê từ dịch vụ bên thứ ba, phía thương hiệu cho rằng việc hỗ trợ trực tiếp là không khả thi vì không thể can thiệp vào quy trình thuê - trả của đơn vị trung gian.

Ngoài ra, trước nghi vấn cho rằng thương hiệu “thuê người bình luận” nhằm tạo luồng ý kiến bảo vệ sản phẩm hoặc công kích cá nhân, đại diện đơn vị khẳng định không sử dụng bất kỳ hình thức thuê KOL, KOC, tài khoản mạng xã hội hay các đơn vị truyền thông để tác động tới dư luận.

Phía thương hiệu nói: "Mọi bài viết và bình luận xuất hiện trên mạng xã hội đều là ý kiến độc lập từ cộng đồng”.

Sau cùng, đại diện thương hiệu khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện để mang đến những thiết kế chỉn chu và trải nghiệm xứng đáng với kỳ vọng của người dùng.

Bài học cho các thương hiệu thời trang về xử lý phản hồi tiêu cực của khách hàng

Ông Phạm Thế Anh, Quản lý truyền thông trong lĩnh vực thời trang với 10 năm kinh nghiệm, cho rằng tranh cãi quanh sản phẩm 6 triệu đồng của Đing Đang phần lớn xuất phát từ sự nhầm lẫn trách nhiệm giữa bên cho thuê trang phục và thương hiệu sản xuất.

Dưới góc độ truyền thông, ông Thế Anh nhận định việc xác định rõ nguồn gốc sản phẩm và phạm vi trách nhiệm là yếu tố quan trọng để tránh hiểu lầm và hạn chế lan truyền thông tin không chính xác trên mạng xã hội.

"Quá trình xác minh cho thấy sản phẩm được thuê từ một bên thứ ba, không phát sinh giao dịch trực tiếp với thương hiệu, nên việc xử lý không thể tiếp tục vì không thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà sản xuất", ông nói.

Liên quan đến vấn đề giá thành - chủ đề gây nhiều tranh luận, ông Thế Anh cho rằng giá trị một sản phẩm thời trang phải được nhìn nhận trong tổng thể quy trình sản xuất và cấu phần chi phí.

Ông phân tích: "Giá thành sản xuất bao gồm nguyên liệu, nhân công và chi phí sản xuất chung; từ đó hình thành giá vốn, cộng với các chi phí như vận chuyển, đóng gói, tiếp thị. Giá bán là giá vốn cộng lợi nhuận kỳ vọng. Vì mỗi thương hiệu phục vụ một nhóm khách hàng khác nhau, mức giá phản ánh mức độ đầu tư và tiêu chuẩn chất lượng mà thương hiệu theo đuổi, không nên đánh giá đắt - rẻ chỉ dựa trên chất liệu".

Theo ông Thế Anh, điều quan trọng là doanh nghiệp cần minh bạch thông tin về chất liệu, quy trình và định vị giá trị, còn người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.

Đề cập đến chất lượng sản phẩm khi thông qua dịch vụ cho thuê, ông Thế Anh cho rằng đây là yếu tố có thể làm phát sinh hiểu lầm truyền thông và đây là bài học để các thương hiệu chủ động truyền thông rõ ràng về trách nhiệm, quy trình bảo quản và phạm vi kiểm soát chất lượng nhằm giảm thiểu rủi ro khủng hoảng khi sản phẩm đi qua các kênh trung gian như dịch vụ cho thuê.