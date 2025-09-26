Đức Phúc về nước: Fan dậy từ 3h, mang nón lá tặng thần tượng

Rạng sáng 26/9, chuyến bay đưa đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Quán quân Intervision 2025 - ca sĩ Đức Phúc - cùng ê-kíp trở về sau khi anh giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi.

Đón đoàn tại sân bay có ông Hà Minh Thắng (phải) - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam tại Intervision 2025.

Ông nhấn mạnh, chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là kết quả của nỗ lực chung toàn đoàn, sự chỉ đạo sát sao của Bộ VHTTDL cùng tình cảm, sự ủng hộ của khán giả cả nước.

Đức Phúc về Việt Nam trong vòng tay chào đón của người hâm mộ (Video: Lê Phương Anh).

Đông đảo người hâm mộ mang theo cờ, hoa, banner có mặt tại sân bay Nội Bài để chào đón Quán quân Intervision 2025 - ca sĩ Đức Phúc. Không khí vỡ òa khi anh xuất hiện trong tà áo dài trắng và nón lá, rạng rỡ đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ khán giả, người thân và báo giới.

Sau hơn nửa tháng tham gia Intervision 2025 tại Nga, Đức Phúc mới có dịp nhìn lại hành trình vừa qua cùng niềm tự hào khi mang chiến thắng về cho Việt Nam. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh cho biết, bản thân rất nhớ quê hương, nhưng cũng lưu luyến tình cảm nồng nhiệt mà khán giả và bạn bè quốc tế tại Nga đã dành cho đoàn Việt Nam.

Nhớ lại khoảnh khắc được xướng tên quán quân, nam ca sĩ ban đầu còn ngỡ mình đang mơ: “Khi nghe công bố kết quả, tôi còn chưa hiểu vì không có phiên dịch bên cạnh. Đến lúc hỏi bạn bè xung quanh, mọi người xác nhận: "Đúng rồi, bạn là quán quân đấy", thì tôi vỡ òa. Tôi còn cấu anh phiên dịch đi cùng để chắc chắn mình không mơ. Khi tin đó là thật, tôi hạnh phúc vô cùng, và niềm tự hào dâng trào vì đã đem chiến thắng về cho Việt Nam”.

Điều khiến Đức Phúc xúc động nhất là sự ghi nhận từ bạn bè quốc tế: “Khoảnh khắc được xướng tên với lời giới thiệu "Đức Phúc from Vietnam - the winner of Intervision 2025" thực sự là niềm tự hào lớn nhất của tôi”.

Anh cho biết, bản thân đã dành nhiều tâm huyết chuẩn bị gần 2 tháng để vẽ nón lá tặng các thí sinh quốc tế: “Tôi muốn trong ngày báo chí đông nhất, hình ảnh nón lá và áo dài Việt Nam xuất hiện nhiều nhất trên truyền thông quốc tế. Đó mới là mục tiêu lớn nhất của tôi: Lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam”.

Đức Phúc cho biết, niềm tự hào dân tộc luôn thôi thúc anh: “Khi tham gia Intervision, tôi không còn chỉ là một nghệ sĩ cá nhân mà là đại diện cho Việt Nam, vì vậy sự chuẩn bị lần này đặc biệt hơn tất cả những lần trước”.

Anh thực sự xúc động khi nhận lời chúc mừng từ Thủ tướng Phạm Minh Chính, coi đó là “món quà to lớn, tiếp thêm động lực để thế hệ nghệ sĩ trẻ nỗ lực đưa văn hóa, âm nhạc Việt Nam lan tỏa ra thế giới”.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn với ca sĩ Mỹ Tâm - người thầy mà anh luôn kính trọng - và hứa sẽ gọi cho cô ngay khi trở về nước để chia sẻ niềm vui chiến thắng. Với anh, Intervision 2025 không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội kết nối văn hóa, khi bạn bè quốc tế đều yêu thích nón lá, áo dài Việt Nam. Đức Phúc thừa nhận bản thân choáng ngợp trước quy mô sự kiện: “Đây là một cuộc thi chính thống, uy tín, vô cùng lớn. Được tham gia và mang chiến thắng về cho Việt Nam là vinh hạnh lớn lao”.

Có mặt tại sân bay đón Đức Phúc, Đỗ Phan Thanh Huyền (SN 2003) cho biết: "Hôm nay, tôi dậy từ 4h để chuẩn bị, còn hẹn bạn cùng fan club đi chung. Cảm giác vừa hồi hộp vừa vui lắm”.

Gặp thần tượng, Huyền không giấu được niềm hạnh phúc: “Phúc rất thân thiện, luôn hỏi thăm chúng tôi. Tôi thấy ấm lòng và vui vô cùng. Mong anh sẽ thành công hơn nữa trong tương lai, xứng đáng với tài năng và nỗ lực của mình”.

Trần Thu Thủy (ngoài cùng, bên trái) kể, cô dậy từ 3h, cùng các bạn trong fan club mang banner và khẩu hiệu ra sân bay đón Đức Phúc.

“Chúng tôi còn hẹn nhau khi anh ra phải hô to: Chào mừng Quán quân quốc tế Intervision 2025”, Thu Thủy hào hứng nói. Với cô, niềm vui lớn nhất là được gặp trực tiếp thần tượng và cùng mọi người bày tỏ tình cảm, sự tự hào về chiến thắng của anh.

Lê Thị Hà (SN 1993, áo trắng) là fan trung thành của Đức Phúc từ những ngày đầu sự nghiệp, không giấu được niềm xúc động khi gặp trực tiếp thần tượng sau chiến thắng Intervision 2025.

Cô bày tỏ: “Thật xúc động khi một chàng trai bé nhỏ như Phúc lại mang về chiến thắng lớn cho đất nước. Với tôi, đây không chỉ là thành tích cá nhân của anh mà còn là niềm tự hào của tất cả những người hâm mộ đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm”.

Tại sân bay, Đức Phúc cũng xúc động khi được người hâm mộ đội tặng chiếc nón lá vẽ cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc đón Quán quân Intervision 2025 trong niềm tự hào, khi tình cảm fan và khát vọng lan tỏa văn hóa Việt hòa làm một.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam